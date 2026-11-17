Több drón lépett be Kárpátalja légterébe az ukrán légierő parancsnokságának értesítése szerint, ezért a Munkácsi Városi Tanács kedden felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják figyelmen kívül a légiriadó jelzéseit, és maradjanak az óvóhelyeken, amíg hivatalos értesítést nem kapnak a légiriadó végéről.

Székelyhon 2026. november 17., 11:502026. november 17., 11:50 2026. november 17., 12:492026. november 17., 12:49

A munkácsi önkormányzat azt is kérte, hogy ne tegyenek közzé a közösségi médiában a légvédelmi erők tevékenységét bemutató fényképeket és videókat – írja az MTI. Orbán Anita együttérzését fejezte ki Együttérzését fejezte ki a kárpátaljai magyaroknak és az egész ukrán népnek Orbán Anita külügyminiszter kedden a Facebook-oldalán, miután délelőtt orosz drónok támadták Kárpátalját. Hirdetés A miniszter a bejegyzésében azt írta, magyar idő szerint délelőtt tíz óra körül

három hullámban orosz Gerany-2-es drónok támadták Kárpátalját, elsősorban Munkács és Ungvár környékét.

Az ukrán légvédelem eredményesen vette fel a harcot, a támadó drónok közül többet is lelőttek, de több dróntalálatról is érkezett jelentés, a károk felmérése jelenleg zajlik. Orbán Anita hozzátette: ez nem az első, és biztosan nem az utolsó légitámadás Kárpátalja ellen. Párhuzamosan azzal, ahogyan Oroszország fokozza az ukrán polgári lakosság elleni támadásokat,

várható, hogy a mostanáig földrajzi okokból viszonylag védett Kárpátalja ellen is lesznek még hasonló akciók

– jegyezte meg. A miniszter arról is írt, az ukrán polgári lakosság valószínűleg a háború legnehezebb telével lesz kénytelen szembenézni: az elektromos hálózat és a távfűtési rendszerek már most kritikus állapotban vannak, különösen Kijevben, Harkivban és az ország déli részén. Orbán Anita szerint Oroszország várhatóan fokozni fogja az áramtermelés elleni támadásokat.

Ha pedig nincs áram, akkor a városokban akadozik a vízellátás is, emberek milliói maradnak fűtés és áramellátás nélkül és egyre nehezebbé válik a mindennapi élet