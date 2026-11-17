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Több drón lépett be Kárpátalja légterébe az ukrán légierő parancsnokságának értesítése szerint, ezért a Munkácsi Városi Tanács kedden felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják figyelmen kívül a légiriadó jelzéseit, és maradjanak az óvóhelyeken, amíg hivatalos értesítést nem kapnak a légiriadó végéről.
2026. november 17., 11:502026. november 17., 11:50
2026. november 17., 12:492026. november 17., 12:49
A munkácsi önkormányzat azt is kérte, hogy ne tegyenek közzé a közösségi médiában a légvédelmi erők tevékenységét bemutató fényképeket és videókat – írja az MTI.
Együttérzését fejezte ki a kárpátaljai magyaroknak és az egész ukrán népnek Orbán Anita külügyminiszter kedden a Facebook-oldalán, miután délelőtt orosz drónok támadták Kárpátalját.
A miniszter a bejegyzésében azt írta, magyar idő szerint délelőtt tíz óra körül
Az ukrán légvédelem eredményesen vette fel a harcot, a támadó drónok közül többet is lelőttek, de több dróntalálatról is érkezett jelentés, a károk felmérése jelenleg zajlik.
Orbán Anita hozzátette: ez nem az első, és biztosan nem az utolsó légitámadás Kárpátalja ellen. Párhuzamosan azzal, ahogyan Oroszország fokozza az ukrán polgári lakosság elleni támadásokat,
– jegyezte meg.
A miniszter arról is írt, az ukrán polgári lakosság valószínűleg a háború legnehezebb telével lesz kénytelen szembenézni: az elektromos hálózat és a távfűtési rendszerek már most kritikus állapotban vannak, különösen Kijevben, Harkivban és az ország déli részén. Orbán Anita szerint Oroszország várhatóan fokozni fogja az áramtermelés elleni támadásokat.
– írta.
A külügyminiszter bejegyzésében együttérzését fejezte ki a kárpátaljai magyaroknak és az egész ukrán népnek, „akiknek immár közel öt éve kell nap mint nap szembenézniük a háború borzalmaival, és emberfeletti küzdelmet folytatniuk a mindennapi túlélésért”.
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