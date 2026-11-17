Fotó: Borbély Fanni
Jelentős mennyiségű eső miatt adott ki a hegyvidékre másodfokú (narancssárga) riasztást kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
2026. november 17., 11:542026. november 17., 11:54
2026. november 17., 12:012026. november 17., 12:01
A meteorológusok szerint kedd este 8 órától szerda este 8 óráig az Erdélyi-szigethegységben, a Déli-Kárpátok nyugati részében és a Keleti-Kárpátok északi felében felhőszakadások várhatók.
Ugyanebben az időszakban elsőfokú (sárga) riasztás érvényes a heves esőzések miatt a Bánságban, a Körösvidéken, Máramarosban, Erdély északi és délnyugati részében, a Déli-Kárpátok nyugati és helyenként a Keleti-Kárpátok északi felében. A csapadék mennyisége elérheti a 25–50 litert négyzetméterenként.
Sebességmérő radarberendezéseket vontak ki ideiglenesen a használatból műszaki ellenőrzés és felülvizsgálat miatt – tájékoztat a román rendőrség.
Több drón lépett be Kárpátalja légterébe az ukrán légierő parancsnokságának értesítése szerint, ezért a Munkácsi Városi Tanács kedden felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják figyelmen kívül a légiriadó jelzéseit, és maradjanak az óvóhelyeken.
A pirotechnikai eszközök veszélyeire hívja fel a figyelmet a közelgő téli ünnepek kapcsán az országos katasztrófavédelem, miután hétvégén egy kilencéves gyermek sérült meg petárdázás közben.
Filmbe vagy regénybe illő egyes anyukák és koraszülött babák története, annyi viszontagságon esnek át. Jó, ha látják, hogy nincsenek egyedül, ezért is szervezett nekik találkozót a sepsiszentgyörgyi Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház.
Bocsánatot kért hétfőn Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter a daganatos betegektől, amiért kezelésük mellett egyes gyógyszerek beszerzése miatt is aggódniuk kell, és közölte, hogy intézkedett a készletek egyenletesebb elosztásáról.
Csaknem öt százalékpontot veszített népszerűségéből, de továbbra is magabiztosan megnyerné a romániai parlamenti választásokat a szélsőjobboldali Románok Egyesülésért Szövetség (AUR) – derült ki egy hétfőn közzétett friss felmérésből.
A kedvezőtlen időjárás miatt elhalasztották a Fekete-tengeren sodródó két drónmaradvány átvizsgálását – közölte hétfő este a védelmi minisztérium.
Az EU a következő napokban bemutatja az Oroszországgal szembeni 22. szankciós csomagot – jelentette ki Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő hétfőn Brüsszelben.
Romániának jelenleg nincs szüksége megállapodásra a Nemzetközi Valutaalappal (IMF), de meg kell őriznie nemzetközi hitelességét és hozzáférését a tőkepiacokhoz – jelentette ki hétfőn a Román Nemzeti Bank kormányzója.
A James Bond-franchise-t tulajdonló Amazon MGM hétfő délután bejelentette, hogy Robert Pattinson bújhat a 007-es ügynök bőrébe a soron következő filmekben.
szóljon hozzá!