2026. november 17., kedd

Dróntámadás érte Kárpátalját, arra kérik a lakosságot, maradjanak az óvóhelyeken

Több drón lépett be Kárpátalja légterébe az ukrán légierő parancsnokságának értesítése szerint, ezért a Munkácsi Városi Tanács kedden felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják figyelmen kívül a légiriadó jelzéseit, és maradjanak az óvóhelyeken.