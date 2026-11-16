Rabszállító kisbusz balesetezett Málnáson

Személygépjárművel ütközött egy rabszállító kisbusz (amelyen 16 fogvatartott utazott) hétfőn délután Málnás közelében. A balesetben két személy sérült meg – közli a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.

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A baleset a 12-es országút és a 122B jelzésű megyei út kereszteződésében történt Málnás határában – derül ki a tájékoztatásból.

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A rendőrségi információk szerint a személyautóban lévő két személy megsérült, így kórházba szállították őket.

A 16 fogvatartottat egy másik járművel szállították egy büntetés-végrehajtási intézetbe. A forgalmat a helyszínelés idején rendőrök irányították, csak fél sávon, váltakozva tudott haladni a forgalom.