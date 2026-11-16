Kivonultak az osztályból a diákok, és addig nem mennek vissza, amíg nem garantálják a biztonságukat az egyik osztálytársukkal szemben

Az iskola udvarán tiltakoznak, biztonságos megoldást kérve egy osztálytársukkal szemben a temesvári Nikolaus Lenau-iskola egyik nyolcadik osztályának diákjai és szüleik hétfőn. Az ügy előzménye, hogy a kifogásolt osztálytárs nemrég egy késsel a kezében fényképezkedett a tanteremben.

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A diákok bejelentették, hogy nem mennek vissza az órákra, amíg nem találnak megoldást az osztálytársukkal kapcsolatos helyzetre, aki miatt veszélyben érzik magukat – írja a News.ro hírportál, ismertetve, hogy a szülők és a diákok elégedetlenségét egy közelmúltbeli incidens váltotta ki:

az osztály egyik tanulója késsel a kezében fényképezkedett a tanteremben. A képet később közzétette a közösségi oldalakon.

Az esetet követően a tanuló magaviseleti jegyét levonták, és öt napra felfüggesztették az iskolalátogatási jogát. A fiúnak azonban nem ez volt az első kihágása – értesültek a hírportálnál.

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A szülők úgy vélik, hogy a meghozott intézkedések nem elegendők, és a helyzet rendezését követelik annak érdekében, hogy gyermekeik biztonságos körülmények között térhessenek vissza az órákra. A megoldás érdekében a szülők beadványokat nyújtottak be az iskola vezetőségéhez, a megyei tanfelügyelőséghez, valamint az oktatási minisztériumhoz is.

Előzmények

Mint korábban írtuk, hivatalból vizsgálatot indított a rendőrség egy temesvári iskola 13 éves diákjának ügyében, miután az interneten elterjedt egy fénykép, amelyen a fiú egy tanteremben kést tart a kezében. A Temes megyei rendőrség tájékoztatása szerint a felvételről az iskola képviselői értesítették a temesvári rendőrséget. A nyomozás szerint a fénykép október 21-én készülhetett, és egy közösségi oldalon osztották meg.

Később a fiú édesapját is behívták az iskolába. A férfi a vezetőség jelenlétében beszélt a körzeti rendőrrel, és elmondta: nincs tudomása arról, hogy fia ilyen eszközt tartana magánál. Sajnálatát fejezte ki a történtek miatt. A helyszínen a megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóság munkatársai is felmérték a helyzetet.

Múlt hónapban pedig az keltett riadalmat, hogy egy hetedik osztályos tanuló késsel támadt egy tanárnőre és megsebesítette egyik diáktársát is a besztercei Ștefan cel Mare-iskolában.