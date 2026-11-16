Lövések dördültek a bánsági városban, miután kövekkel támadtak a rendőrökre

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Fotó: Tuchiluș Alex
Fegyverhasználatra kényszerültek vasárnap este a rendőrök Resicabányán, miután egy gyanúsított elfogása közben többen rájuk támadtak és kövekkel dobálták őket – közölte a Krassó-Szörény megyei rendőrség. A lövésekben senki nem sérült meg.
A rendőrség tájékoztatása szerint a járőrök megpróbáltak megállítani egy jogosítvány nélkül vezető férfit. A sofőr figyelmen kívül hagyta a rendőri jelzéseket, ezért üldözőbe vették. A férfi végül egy lakóház előtt megállt, majd gyalog próbált elmenekülni.
A rendőrök a támadás elhárítására fegyverüket használták, de senki nem sérült meg.
A helyszínre további rendőri egységeket, csendőröket és a különleges bevetési egység munkatársait is kivezényelték.
A hatóságok továbbra is keresik a gépkocsivezetőt, és vizsgálják az incidens körülményeit – adta hírül az Agerpres.
Az iskola udvarán tiltakoznak, biztonságos megoldást kérve egy osztálytársukkal szemben a temesvári Nikolaus Lenau-iskola egyik nyolcadik osztályának diákjai és szüleik hétfőn.
Októberben 9,6 ponttal 33,3 pontra csökkent a CFA Románia makrogazdasági bizalmi mutatója a román gazdaság kilátásainak romlása miatt.
Erős szélre, esőre és havazásra figyelmeztető előrejelzést adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A figyelmeztetés szerda estig érvényes.
A Környezetvédelmi Alapkezelő (AFM) hétfőn délelőtt tíz órától fogadja az akkumulátoros energiatároló rendszerek telepítését támogató programban részt venni kívánó kivitelezők jelentkezését.
Több Ro-Alert üzenetet küldtek medvék lakott területen való felbukkanása miatt Hargita megyében november első felében, mint ahány nap eltelt a hónapból. A medveveszély mérséklését a megemelt kilövési kvótától is várják, de a probléma egyelőre még fennáll.
Huszonnégy órára őrizetbe vették vasárnap Temesváron a rezidensvizsga három résztvevőjét. Szolgálati titoknak minősülő vagy nem nyilvános információk felfedésének gyanújával zajlik eljárás ellenük.
A nyomozók tudták hol kell keresni azt nagy mennyiségű pénzt, amelyet november 12-én és 13-án végzett összehangolt nyomozási akciók során találtak meg – mondta az NVVH elnöke az RTL Házon kívül című műsorában vasárnap.
Lövétén és az Oroszhegyhez tartozó Székelyszenttamáson láttak medvét vasárnap este. A hatóságok mindkét nagyvad miatt Ro-Alert üzenetben figyelmeztették a lakókat.
Nappali fényben a számos felújított részlet, este pedig az ízléses kivilágítás rajzolja újra a csíksomlyói kegytemplomot. Képpárokon mutatjuk.
Két tacskóját sétáltatta vasárnap egy csíkszeredai férfi a Somlyó-hegy közelében, amikor a közelben levő pásztorkutyák rájuk rontottak.
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