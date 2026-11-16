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Lövések dördültek a bánsági városban, miután kövekkel támadtak a rendőrökre

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Fegyverhasználatra kényszerültek vasárnap este a rendőrök Resicabányán, miután egy gyanúsított elfogása közben többen rájuk támadtak és kövekkel dobálták őket – közölte a Krassó-Szörény megyei rendőrség. A lövésekben senki nem sérült meg.

Székelyhon

2026. november 16., 10:442026. november 16., 10:44

A rendőrség tájékoztatása szerint a járőrök megpróbáltak megállítani egy jogosítvány nélkül vezető férfit. A sofőr figyelmen kívül hagyta a rendőri jelzéseket, ezért üldözőbe vették. A férfi végül egy lakóház előtt megállt, majd gyalog próbált elmenekülni.

Amikor a rendőrök megkísérelték elfogni, többen közbeavatkoztak, agresszíven léptek fel, és kövekkel dobálták meg őket.

A rendőrök a támadás elhárítására fegyverüket használták, de senki nem sérült meg.

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A helyszínre további rendőri egységeket, csendőröket és a különleges bevetési egység munkatársait is kivezényelték.

A hatóságok továbbra is keresik a gépkocsivezetőt, és vizsgálják az incidens körülményeit – adta hírül az Agerpres.

Belföld Rendőrség
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