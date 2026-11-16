Lövések dördültek a bánsági városban, miután kövekkel támadtak a rendőrökre

Fegyverhasználatra kényszerültek vasárnap este a rendőrök Resicabányán, miután egy gyanúsított elfogása közben többen rájuk támadtak és kövekkel dobálták őket – közölte a Krassó-Szörény megyei rendőrség. A lövésekben senki nem sérült meg.

Székelyhon 2026. november 16., 10:442026. november 16., 10:44

A rendőrség tájékoztatása szerint a járőrök megpróbáltak megállítani egy jogosítvány nélkül vezető férfit. A sofőr figyelmen kívül hagyta a rendőri jelzéseket, ezért üldözőbe vették. A férfi végül egy lakóház előtt megállt, majd gyalog próbált elmenekülni.

Amikor a rendőrök megkísérelték elfogni, többen közbeavatkoztak, agresszíven léptek fel, és kövekkel dobálták meg őket.