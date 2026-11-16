Kétszer annyi medveriasztás érkezett Hargita megyében, mint ahány nap eltelt novemberből

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Fotó: Székelyhon
Több Ro-Alert üzenetet küldtek medvék lakott területen való felbukkanása miatt Hargita megyében november első felében, mint ahány nap eltelt a hónapból. A medveveszély mérséklését a megemelt kilövési kvótától is várják, de a probléma egyelőre még fennáll.
Összesen harminckét Ro-Alert üzenetet küldtek november folyamán a csíki, udvarhelyszéki és gyergyószéki települések lakóinak, miután medvék jelentek meg lakott területeken – derül ki a Hargita megyei katasztrófavédelem novemberi közleményeinek összesítéséből.
A medvék lakott területeken való felbukkanása nem új keletű probléma a térségben, a hatóságokhoz rendszeresen érkeznek hasonló bejelentések. A medveprobléma visszaszorítására az egyik eszköz
amelyről idén tavasszal született döntés.
Elfogadta el a képviselőház az RMDSZ által szorgalmazott törvénytervezetet, amely megduplázza a medvepopuláció kilövési kvótáját, és lehetővé teszi, hogy évente 859 egyedet lőjenek ki megelőzési céllal.
A módosítás értelmében országos szinten 2026-ban és 2027-ben egyaránt 859 medve elejtésére nyílik lehetőség megelőzési céllal, emellett évente további 110 egyed kilövését teszi lehetővé a sürgősségi beavatkozási keret.
A nagyobb kilövési lehetőséget a települések lakói mellett a vadászegyesületek is kedvezően fogadták.
Benedek Barna, a Pro Silva vadászegyesület elnöke korábban a Székelyhonnak úgy nyilatkozott, hogy
hiszen a medvevadászat korábbi korlátozása jelentős bevételkiesést okozott számukra. A vadgazda ugyanakkor arra is rámutatott, hogy
Véleménye szerint a jelenlegi medveállomány még így is jóval meghaladja az ideálisnak tartott szintet, ezért hosszabb távon az állomány fenntartható szintre való szabályozására lenne szükség.
Jócskán megemelkedik 2026-ban és 2027-ben a megelőzési célú medvekilövési kvóta. A cél a populáció egyensúlyának visszaállítása és a folyamatos ember–vadvilág konfliktusok visszaszorítása. A folyamatról a szenátus után a képviselőháznak is szavaznia kell.
A Hargita megyei Ro-Alert riasztások novemberi száma mindenesetre azt mutatja, hogy a lakott területeken felbukkanó medvék továbbra is rendszeres veszélyforrást jelentenek a térségben.
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