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Kétszer annyi medveriasztás érkezett Hargita megyében, mint ahány nap eltelt novemberből

Képünk illusztráció • Fotó: Székelyhon

Képünk illusztráció

Fotó: Székelyhon

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Több Ro-Alert üzenetet küldtek medvék lakott területen való felbukkanása miatt Hargita megyében november első felében, mint ahány nap eltelt a hónapból. A medveveszély mérséklését a megemelt kilövési kvótától is várják, de a probléma egyelőre még fennáll.

Székelyhon

2026. november 16., 09:062026. november 16., 09:06

Összesen harminckét Ro-Alert üzenetet küldtek november folyamán a csíki, udvarhelyszéki és gyergyószéki települések lakóinak, miután medvék jelentek meg lakott területeken – derül ki a Hargita megyei katasztrófavédelem novemberi közleményeinek összesítéséből.

A riasztások száma kétszerese annak, ahány nap eddig eltelt a hónapból.

A medvék lakott területeken való felbukkanása nem új keletű probléma a térségben, a hatóságokhoz rendszeresen érkeznek hasonló bejelentések. A medveprobléma visszaszorítására az egyik eszköz

a megelőzési célú medvekilövési kvóta megemelése,

amelyről idén tavasszal született döntés.

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Elfogadta el a képviselőház az RMDSZ által szorgalmazott törvénytervezetet, amely megduplázza a medvepopuláció kilövési kvótáját, és lehetővé teszi, hogy évente 859 egyedet lőjenek ki megelőzési céllal.

A módosítás értelmében országos szinten 2026-ban és 2027-ben egyaránt 859 medve elejtésére nyílik lehetőség megelőzési céllal, emellett évente további 110 egyed kilövését teszi lehetővé a sürgősségi beavatkozási keret.

Hargita megyében 45 vadászterületre összesen 106 medvét osztottak le a megelőzési kvótából.

A nagyobb kilövési lehetőséget a települések lakói mellett a vadászegyesületek is kedvezően fogadták.

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Benedek Barna, a Pro Silva vadászegyesület elnöke korábban a Székelyhonnak úgy nyilatkozott, hogy

a rendelkezés a vadászegyesületek számára is fontos,

hiszen a medvevadászat korábbi korlátozása jelentős bevételkiesést okozott számukra. A vadgazda ugyanakkor arra is rámutatott, hogy

a megemelt kvóta önmagában nem oldja meg a problémát.

Véleménye szerint a jelenlegi medveállomány még így is jóval meghaladja az ideálisnak tartott szintet, ezért hosszabb távon az állomány fenntartható szintre való szabályozására lenne szükség.

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Jócskán megemelkedik 2026-ban és 2027-ben a megelőzési célú medvekilövési kvóta. A cél a populáció egyensúlyának visszaállítása és a folyamatos ember–vadvilág konfliktusok visszaszorítása. A folyamatról a szenátus után a képviselőháznak is szavaznia kell.

A Hargita megyei Ro-Alert riasztások novemberi száma mindenesetre azt mutatja, hogy a lakott területeken felbukkanó medvék továbbra is rendszeres veszélyforrást jelentenek a térségben.

Hargita megye Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék
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