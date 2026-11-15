Négy településen jártak a medvék, egyik nagyközségben kétszer is látták a nagyvadat

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Farkaslakán, Csíkszentdomokoson, a Siménfalvához tartozó Rugonfalván és Csomafalván is medvét láttak szombaton – derül ki a Hargita Megyei Készenléti Felügyelőség tájékoztatásaiból.
A medvék miatt Ro-Alert üzenetet küldtek figyelmeztetésként a lakóknak, Csíkszentdomokoson ráadásul kétszer is feltűnt a medve a nap folyamán.
A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) fegyelmi és etikai bizottságának eljárását és ennek időtartamára Seszták Miklós párttagságának felfüggesztését kezdeményezte az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szombaton.
Dróntalálat ért két hajót vasárnapra virradóra a Fekete-tengeren, a Sulina-csatorna közelében. Mindkét hajón tűz ütött ki, de a legénységnek sikerült eloltania a lángokat – közölte a védelmi minisztérium a Facebook-oldalán.
Az elmúlt napok szokatlanul enyhe időjárását fagyos reggelek váltották fel az újabb lehűlés következtében. Lakott területen Csíkszeredában volt a leghidegebb.
Közönséges földi halandónak nem olyan egyszerű Friedrich Merzet felhívni mobiltelefonon. Adott esetben azonban még a német kancellárral is szóba elegyedhetünk – derült ki A kézdivásárhelyi rádióamatőrizmus története című könyv minapi bemutatóján.
Három lakóháznál keletkezett tűz szombaton Maros megyében. Az egyik kigyulladt házból egy közel 90 éves nőt kellett kimenekíteni, akit füstmérgezés miatt szállítottak kórházba.
Mandátumáról való lemondásra szólította fel Seszták Miklóst a KDNP és a Fidesz frakcióvezetője is szombaton, miután kiderült, hogy több milliárd forintot talált a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) az ügyével összefüggésben.
Nicușor Dan államfő szombaton kijelentette, hogy a verespataki bányaprojekt súlyosan törvénysértő volt. Fontos győzelemnek nevezte ugyanakkor, hogy Románia megnyerte a bányaberuházás kapcsán indított pert.
Több ezer ember gyűlt össze szombaton a bukaresti Izvor parkban, ahol a hatóságok engedélye nélkül zajlik tüntetés Călin Georgescu volt államfőjelölt támogatására.
Péntek éjszakára felfüggesztették, szombaton azonban ismét folytatták annak a férfinak a keresését, aki feltehetően a Ratosnya-patakba esett. A mentőcsapatok reggel fél kilenctől folytatták a kutatást.
Helikopter segítségével újra ellenőrzik a közúti forgalmat Hargita megyében. A rendőrség szombaton elsősorban a balesetveszélyes útszakaszokra összpontosít, a közlekedésbiztonság növelése érdekében.
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