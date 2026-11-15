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Négy településen jártak a medvék, egyik nagyközségben kétszer is látták a nagyvadat

• Fotó: Pixabay

Fotó: Pixabay

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Farkaslakán, Csíkszentdomokoson, a Siménfalvához tartozó Rugonfalván és Csomafalván is medvét láttak szombaton – derül ki a Hargita Megyei Készenléti Felügyelőség tájékoztatásaiból.

Székelyhon

2026. november 15., 09:302026. november 15., 09:30

A medvék miatt Ro-Alert üzenetet küldtek figyelmeztetésként a lakóknak, Csíkszentdomokoson ráadásul kétszer is feltűnt a medve a nap folyamán.

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Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék medve
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