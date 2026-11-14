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Drónészlelés miatt szálltak fel a vadászgépek szombat hajnalban

• Fotó: Silviu Matei/Agerpres

Fotó: Silviu Matei/Agerpres

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Drónt észlelt a hadsereg radarrendszere szombaton hajnalban a Kígyó-sziget térségében.

Székelyhon

2026. november 14., 11:562026. november 14., 11:56

2026. november 14., 11:572026. november 14., 11:57

A tárca tájékoztatása szerint a fetești-i légitámaszpontról két F-16-os vadászgép szállt fel a légtér megfigyelésére – számol be az Agerpres.

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A katonai parancsnokság értesítette a Katasztrófavédelmi Főfelügyelőséget (IGSU), amely 4 óra 45 perckor RO-Alert-üzenetben figyelmeztette Tulcea megye keleti részének lakosságát légtérből lezuhanó tárgyak becsapódásának veszélyére. Nem sokkal később, 5 óra 39 perckor a megye északi részének lakossága is hasonló figyelmeztetést kapott.

A légi riasztást 5 óra 52 perckor lefújták – közölte a szaktárca.

Belföld
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