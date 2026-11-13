Többmilliós lakosságú megyékre osztaná az országot az egyik parlamenti párt

A jelenlegi 41 helyett kilenc nagy megyét alakítana ki Romániában a Béke – Románia az első párt.

Székelyhon 2026. november 13., 17:452026. november 13., 17:45 2026. november 13., 17:482026. november 13., 17:48

Az alakulat pénteki közleménye szerint – melyet az Agerpres szemléz – az erről szóló tervezetet még 2018-ban dolgozta ki Ninel Peia szenátor, a párt jelenlegi elnöke. Az új megyéket földrajzi, gazdasági és stratégiai szempontok alapján alakítanák ki. A 2021-es népszámlálási adatok alapján

a kilenc tervezett megye lakossága 1,73 millió és 2,52 millió között alakulna.

A Béke – Románia az első úgy véli, hogy a közigazgatási-területi reformnak nem pusztán az intézmények összevonására és a költségek csökkentésére kell irányulnia, hanem a gazdasági fejlődést és a területi kohéziót is elő kell segítenie. A javaslat egyik alapelve, hogy a Kárpátok ne válasszák szét közigazgatásilag az országot, hanem kössék össze a térségeket. Az átszervezéssel

a gazdaságilag fejlettebb központokat a kevésbé fejlett térségekkel kapcsolnák össze, és megkönnyítenék a közös infrastrukturális beruházások megvalósítását