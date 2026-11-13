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Többmilliós lakosságú megyékre osztaná az országot az egyik parlamenti párt

• Fotó: Béke – Románia az első párt

Fotó: Béke – Románia az első párt

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A jelenlegi 41 helyett kilenc nagy megyét alakítana ki Romániában a Béke – Románia az első párt.

Székelyhon

2026. november 13., 17:452026. november 13., 17:45

2026. november 13., 17:482026. november 13., 17:48

Az alakulat pénteki közleménye szerint – melyet az Agerpres szemléz – az erről szóló tervezetet még 2018-ban dolgozta ki Ninel Peia szenátor, a párt jelenlegi elnöke.

Az új megyéket földrajzi, gazdasági és stratégiai szempontok alapján alakítanák ki. A 2021-es népszámlálási adatok alapján

a kilenc tervezett megye lakossága 1,73 millió és 2,52 millió között alakulna.

A Béke – Románia az első úgy véli, hogy a közigazgatási-területi reformnak nem pusztán az intézmények összevonására és a költségek csökkentésére kell irányulnia, hanem a gazdasági fejlődést és a területi kohéziót is elő kell segítenie. A javaslat egyik alapelve, hogy a Kárpátok ne válasszák szét közigazgatásilag az országot, hanem kössék össze a térségeket. Az átszervezéssel

a gazdaságilag fejlettebb központokat a kevésbé fejlett térségekkel kapcsolnák össze, és megkönnyítenék a közös infrastrukturális beruházások megvalósítását

– magyarázták.

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A párt szerint ugyanakkor a tervezet arra is lehetőséget biztosítana, hogy Románia és a Moldovai Köztársaság esetleges jövőbeli egyesülésekor a Prut mindkét partjára kiterjedő megyéket alakítsanak ki.

„Nem egyszerűen a megyehatárokat akarjuk átrajzolni, hanem új szemléletet szeretnénk meghonosítani Románia fejlesztésében, amelyben a földrajzi adottságok, a gazdasági szempontok és a nemzeti érdekek fontosabbak a pillanatnyi politikai és közigazgatási érdekeknél” – idézték a közleményben Ninel Peiát.

Belföld
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