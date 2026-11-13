Többmilliós lakosságú megyékre osztaná az országot az egyik parlamenti párt

Fotó: Béke – Románia az első párt
A jelenlegi 41 helyett kilenc nagy megyét alakítana ki Romániában a Béke – Románia az első párt.
2026. november 13., 17:452026. november 13., 17:45
2026. november 13., 17:482026. november 13., 17:48
Az alakulat pénteki közleménye szerint – melyet az Agerpres szemléz – az erről szóló tervezetet még 2018-ban dolgozta ki Ninel Peia szenátor, a párt jelenlegi elnöke.
Az új megyéket földrajzi, gazdasági és stratégiai szempontok alapján alakítanák ki. A 2021-es népszámlálási adatok alapján
A Béke – Románia az első úgy véli, hogy a közigazgatási-területi reformnak nem pusztán az intézmények összevonására és a költségek csökkentésére kell irányulnia, hanem a gazdasági fejlődést és a területi kohéziót is elő kell segítenie. A javaslat egyik alapelve, hogy a Kárpátok ne válasszák szét közigazgatásilag az országot, hanem kössék össze a térségeket. Az átszervezéssel
– magyarázták.
A párt szerint ugyanakkor a tervezet arra is lehetőséget biztosítana, hogy Románia és a Moldovai Köztársaság esetleges jövőbeli egyesülésekor a Prut mindkét partjára kiterjedő megyéket alakítsanak ki.
„Nem egyszerűen a megyehatárokat akarjuk átrajzolni, hanem új szemléletet szeretnénk meghonosítani Románia fejlesztésében, amelyben a földrajzi adottságok, a gazdasági szempontok és a nemzeti érdekek fontosabbak a pillanatnyi politikai és közigazgatási érdekeknél” – idézték a közleményben Ninel Peiát.
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