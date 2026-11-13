Nicușor Dan Ovidiu Vanghele újságíró kitiltásáról: jogom van nem szóba állni azzal, aki nem tisztel

Nicușor Dan államfő csütörtökön kijelentette, hogy magánemberként joga van megtagadni a párbeszédet azzal, aki nem tanúsít tiszteletet iránta.

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Az elnök az Európai Politikai Közösség (EPK) dublini csúcstalálkozója után nyilatkozott erről, amikor Ovidiu Vanghele újságíró Cotroceni-palotából való kitiltásáról kérdezték.

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„Először is ott van az emberi méltóság kérdése. Nem vagyok szemét, és emberként jogom van ahhoz, hogy ne álljak szóba olyasvalakivel, aki nem tisztel engem” – jelentette ki.

korábban írtuk Olyanról kérdezett, ami nem tetszett az elnöknek – újságírót tiltott ki sajtótájékoztatóiról Nicușor Dan Nicușor Dan államfő a Cotroceni-palotában tartott keddi sajtótájékoztatója végén közölte: Ovidiu Vanghele újságíró a továbbiakban nem vehet részt a sajtótájékoztatóin, mert sértegette őt.

Hozzátette, hogy a köztisztségek méltóságát is tiszteletben kell tartani. Mint fogalmazott, a román államapparátus jelképes vezetőjeként nem fogadhatja el, hogy az állam alkalmazottait más állampolgárok megalázzák, mert ez magával a román állammal szembeni tiszteletlenséget is jelent.

Az államfő a Digi24.ro beszámolója szerint megerősítette, hogy a kitiltott újságíró nem fog többé részt venni a sajtótájékoztatóin. Megítélése szerint ugyanis