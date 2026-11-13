Nicușor Dan Ovidiu Vanghele újságíró kitiltásáról: jogom van nem szóba állni azzal, aki nem tisztel

Fotó: Presidency
Nicușor Dan államfő csütörtökön kijelentette, hogy magánemberként joga van megtagadni a párbeszédet azzal, aki nem tanúsít tiszteletet iránta.
2026. november 13., 08:432026. november 13., 08:43
2026. november 13., 08:592026. november 13., 08:59
Az elnök az Európai Politikai Közösség (EPK) dublini csúcstalálkozója után nyilatkozott erről, amikor Ovidiu Vanghele újságíró Cotroceni-palotából való kitiltásáról kérdezték.
„Először is ott van az emberi méltóság kérdése. Nem vagyok szemét, és emberként jogom van ahhoz, hogy ne álljak szóba olyasvalakivel, aki nem tisztel engem” – jelentette ki.
Nicușor Dan államfő a Cotroceni-palotában tartott keddi sajtótájékoztatója végén közölte: Ovidiu Vanghele újságíró a továbbiakban nem vehet részt a sajtótájékoztatóin, mert sértegette őt.
Hozzátette, hogy a köztisztségek méltóságát is tiszteletben kell tartani. Mint fogalmazott, a román államapparátus jelképes vezetőjeként nem fogadhatja el, hogy az állam alkalmazottait más állampolgárok megalázzák, mert ez magával a román állammal szembeni tiszteletlenséget is jelent.
Az államfő a Digi24.ro beszámolója szerint megerősítette, hogy a kitiltott újságíró nem fog többé részt venni a sajtótájékoztatóin. Megítélése szerint ugyanis
Dan ugyanakkor cáfolta, hogy döntésével sértené a sajtó szabadságát. Rámutatott: erre az az egyértelmű bizonyíték, hogy épp sajtótájékoztatót tart, válaszol az újságírók kérdéseire, ahogy egész mandátumában tette.
Bocsánatot kért Nicușor Dan államfőtől Ovidiu Vanghele oknyomozó újságíró, akit a hét elején az elnök kitiltott az államfői hivatalból, mivel elfogadhatatlan hangnemben írt róla közösségi oldalán közzé tett bejegyzéseiben, és szemétnek nevezte az államfőt.
Az újságíró elismerte, hogy „szemétnek” nevezte az elnököt. „(…) abban a kontextusban nagyon, nagyon rosszul választottam meg a szavaimat, és ezért bocsánatot kérek” – fogalmazott az újságíró.
Mint arról beszámoltunk, Nicușor Dan államfő a Cotroceni-palotában tartott keddi sajtótájékoztatója végén közölte: Ovidiu Vanghele újságíró a továbbiakban nem vehet részt a sajtótájékoztatóin, mert sértegette őt.
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