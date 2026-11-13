Vizsgáznak vasárnap az országos rezidensvizsgán Marosvásárhelyen, ahol 834 jelentkező méretteti meg magát az általános orvostudomány, a fogorvostudomány és a gyógyszerészet szakterületén.

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Az országos rezidensvizsgát az egészségügyi minisztérium szervezi, és hat egyetemi központban zajlik: Bukarestben, Kolozsváron, Craiován, Jászvásáron, Marosvásárhelyen és Temesváron, az általános orvostudomány, a fogorvostudomány és a gyógyszerészet szakterületén.

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A Marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudományos és Technológiai Egyetem (UMFST) adatai szerint