Marosvásárhelyen is megszervezik a rezidensvizsgát
Fotó: Haáz Vince
Vizsgáznak vasárnap az országos rezidensvizsgán Marosvásárhelyen, ahol 834 jelentkező méretteti meg magát az általános orvostudomány, a fogorvostudomány és a gyógyszerészet szakterületén.
Az országos rezidensvizsgát az egészségügyi minisztérium szervezi, és hat egyetemi központban zajlik: Bukarestben, Kolozsváron, Craiován, Jászvásáron, Marosvásárhelyen és Temesváron, az általános orvostudomány, a fogorvostudomány és a gyógyszerészet szakterületén.
A Marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudományos és Technológiai Egyetem (UMFST) adatai szerint
A rezidensvizsga a szakorvosi képzésbe való bekerülés legfontosabb állomása az orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti egyetemek végzősei számára. Az elért pontszám és a rendelkezésre álló lehetőségek alapján a sikeres jelöltek rezidensi képzési helyeket vagy állásokat foglalhatnak el.
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