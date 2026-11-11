Vízszünet lesz Dicsőszentmártonban és Radnóton

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Dicsőszentmártonban reggel 8 és déli 12 óra között az Erdő, a Szőlőművesek, és a Pacsirta utcában, valamint a December 22. utcában 30–40A. számok közötti szakaszon nem lesz víz. Radnóton 10 és 12 óra között kell vízszünetre számítani.

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A szolgáltató felhívja a lakosság figyelmét, hogy a vízellátás helyreállítása után átmenetileg zavarossá válhat a csapvíz. Amíg teljesen ki nem tisztul, azt kizárólag háztartási célokra javasolják használni.