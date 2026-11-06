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Elvették az iratait, kihasználták és dolgoztattak egy magyar állampolgárságú nőt Tusnáfdürdőn

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Emberkereskedelem és kényszermunka miatt tartóztattak le két személyt, miután kiderült róluk, hogy tusnádfürdői otthonukban tartottak egy 56 éves magyar állampolgárt, akit erőszakkal és pszichikai zsarolással dolgoztattak tavaly szeptembertől.

Székelyhon

2026. november 06., 17:472026. november 06., 17:47

Egy 20 éves férfit és egy 46 éves nőt emberkereskedelem és kényszermunka gyanújával vettek őrizetbe Hargita megyében a rendőrök – tájékoztat a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.

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A Hargita megyei rendőrség közlése szerint 2025 szeptemberének végétől 2026. november 4-ig tusnádfürdői otthonukban tartottak egy 56 éves magyar állampolgárságú nőt, akit

erőszakkal és pszichikai zsarolással dolgoztattak.

Hajnali 5-től késő estig házimunkát végzett, gombát és áfonyát szedett eladásra, napszámosként krumplit szedett, és a család sofőrje volt. Nyáron Németországba és Hollandiába is elvitték epret szedni és virágültetvényre is, a bérét pedig mindig a férfi vette fel.

Az áldozat ablaktalan kis szobában, földön fekvő matracon aludt, a fürdőszobát nem használhatta, pénzt nem kapott, ezért kukákból gyűjtött PET-palackokból élt.

Iratait elvették, és egy állítólagos 1000 eurós tartozásra hivatkozva nem engedték el.

A házkutatáskor a nőnél megtalálták az áldozat személyi igazolványát. November 5-én őrizetbe vették őket, a bíróság pedig 30 napos letartóztatást rendelt el.

Csíkszék Bűnügy Tusnádfürdő
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