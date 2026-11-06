Emberkereskedelem és kényszermunka miatt tartóztattak le két személyt, miután kiderült róluk, hogy tusnádfürdői otthonukban tartottak egy 56 éves magyar állampolgárt, akit erőszakkal és pszichikai zsarolással dolgoztattak tavaly szeptembertől.

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Egy 20 éves férfit és egy 46 éves nőt emberkereskedelem és kényszermunka gyanújával vettek őrizetbe Hargita megyében a rendőrök – tájékoztat a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.

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A Hargita megyei rendőrség közlése szerint 2025 szeptemberének végétől 2026. november 4-ig tusnádfürdői otthonukban tartottak egy 56 éves magyar állampolgárságú nőt, akit