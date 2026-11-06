Akár 15 ezer lejes támogatást is kaphatnak a megújuló energiát használó háztartások

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Fotó: Borbély Fanni
Akár 15 ezer lejes állami támogatást is igényelhetnek a magánszemélyek megújuló energia tárolására alkalmas rendszerek telepítésére. A 400 millió lejes keretösszegű programra november 20-án indul a jelentkezés.
2026. november 06., 14:362026. november 06., 14:36
2026. november 06., 15:052026. november 06., 15:05
Legtöbb 15 ezer lejes támogatást igényelhetnek magánszemélyek a megújuló forrásokból származó villamos energia tárolására szolgáló rendszerek telepítéséhez; a 400 millió lejes keretösszegű programra november 20-án kezdődik a jelentkezés – közölte pénteken a Környezetvédelmi Alapkezelő (AFM) tájékoztatása alapján az Agerpres. A tájékoztatás szerint
A programban részt venni kívánó kivitelezők jóváhagyási kérelmeit november 16-án 10 órától november 20-án éjfélig fogadja az AFM.
és november 25-én 23 óra 59 percig tart. A kérelmeket az AFM elektronikus felületén kell benyújtani.
Az igényléshez szükséges
a kitöltött támogatási kérelem,
a személyazonosító igazolvány,
az adóhatóság és az illetékes önkormányzat által kiállított adóigazolás,
valamint – ha a beruházás helyszíne eltér a lakóhelytől – az érintett önkormányzat adóigazolása,
a saját névre szóló termelő-fogyasztói (prosumator) szerződés,
a hálózati csatlakozási igazolás
és egy, az elmúlt hat hónapban kiállított villanyszámla.
Az AFM elnöke, Florin Bănică szerint
A beruházások egyúttal növelhetik a háztartások energiafüggetlenségét, és csökkenthetik a villamosenergia-hálózat terhelését – hangsúlyozta.
A részletes jogosultsági feltételek, a szükséges dokumentumok listája és a jelentkezési szabályok megtalálhatók az AFM honlapján közzétett pályázati útmutatóban.
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