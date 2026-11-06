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Akár 15 ezer lejes támogatást is kaphatnak a megújuló energiát használó háztartások

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

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Akár 15 ezer lejes állami támogatást is igényelhetnek a magánszemélyek megújuló energia tárolására alkalmas rendszerek telepítésére. A 400 millió lejes keretösszegű programra november 20-án indul a jelentkezés.

Székelyhon

2026. november 06., 14:362026. november 06., 14:36

2026. november 06., 15:052026. november 06., 15:05

Legtöbb 15 ezer lejes támogatást igényelhetnek magánszemélyek a megújuló forrásokból származó villamos energia tárolására szolgáló rendszerek telepítéséhez; a 400 millió lejes keretösszegű programra november 20-án kezdődik a jelentkezés – közölte pénteken a Környezetvédelmi Alapkezelő (AFM) tájékoztatása alapján az Agerpres. A tájékoztatás szerint

a támogatás a beruházás elszámolható költségeinek legfeljebb 75 százalékát fedezheti, áfával együtt maximum 15 ezer lej értékben.

A programban részt venni kívánó kivitelezők jóváhagyási kérelmeit november 16-án 10 órától november 20-án éjfélig fogadja az AFM.

A magánszemélyek számára november 20-án 10 órakor nyílik meg a jelentkezési lehetőség,

és november 25-én 23 óra 59 percig tart. A kérelmeket az AFM elektronikus felületén kell benyújtani.

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Az igényléshez szükséges

  • a kitöltött támogatási kérelem,

  • a személyazonosító igazolvány,

  • az adóhatóság és az illetékes önkormányzat által kiállított adóigazolás,

  • valamint – ha a beruházás helyszíne eltér a lakóhelytől – az érintett önkormányzat adóigazolása,

  • a saját névre szóló termelő-fogyasztói (prosumator) szerződés,

  • a hálózati csatlakozási igazolás

  • és egy, az elmúlt hat hónapban kiállított villanyszámla.

Az AFM elnöke, Florin Bănică szerint

a program célja, hogy minél több háztartás hatékonyabban tárolhassa és használhassa fel a megújuló forrásokból előállított villamos energiát.

A beruházások egyúttal növelhetik a háztartások energiafüggetlenségét, és csökkenthetik a villamosenergia-hálózat terhelését – hangsúlyozta.

A részletes jogosultsági feltételek, a szükséges dokumentumok listája és a jelentkezési szabályok megtalálhatók az AFM honlapján közzétett pályázati útmutatóban.

Belföld
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