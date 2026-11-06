Nem tudja garantálni a minimálbér emelését a miniszterelnök

Fotó: Orbán Orsolya
Luca Niculescu miniszterelnök csütörtök este kijelentette, hogy a szakszervezetekkel és a munkáltatói szövetségekkel folytatandó egyeztetések, valamint a végleges költségvetési adatok ismeretében döntenek majd a jövő évi minimálbérről.
Az Antena 3 televíziónak nyilatkozó kormányfő elmondta, hogy két nappal korábban már tárgyalt a legnagyobb szakszervezeti szövetségek képviselőivel, és az egyeztetések ebben a hónapban a háromoldalú érdekegyeztető tanács keretében folytatódnak, a munkáltatói szövetségek bevonásával.
Arra a kérdésre, hogy garantálni tudja-e a minimálbér jövő évi emelését, Niculescu közölte, hogy egyelőre nem állnak rendelkezésre a döntéshez szükséges végleges költségvetési adatok.
– fogalmazott.
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a minimálbér megállapításakor a munkáltatók szempontjait, a költségvetési korlátokat és a deficitcsökkentési kötelezettségeket is figyelembe kell venni. Mint mondta, maga is azt szeretné, hogy a bérek megfelelően tükrözzék az elvégzett munkát, de nem lehet figyelmen kívül hagyni az államháztartás helyzetét és a szükséges költségvetési kiigazításokat.
Hangsúlyozta, hogy Romániának teljesítenie kell vállalt deficitcsökkentési céljait, mert ha az ország államadósság-besorolása a befektetésre nem ajánlott, úgynevezett bóvli kategóriába kerülne, az még súlyosabb megszorításokat tenne szükségessé.
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