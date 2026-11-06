Nem tudja garantálni a minimálbér emelését a miniszterelnök

Luca Niculescu miniszterelnök csütörtök este kijelentette, hogy a szakszervezetekkel és a munkáltatói szövetségekkel folytatandó egyeztetések, valamint a végleges költségvetési adatok ismeretében döntenek majd a jövő évi minimálbérről.

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Az Antena 3 televíziónak nyilatkozó kormányfő elmondta, hogy két nappal korábban már tárgyalt a legnagyobb szakszervezeti szövetségek képviselőivel, és az egyeztetések ebben a hónapban a háromoldalú érdekegyeztető tanács keretében folytatódnak, a munkáltatói szövetségek bevonásával.

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Arra a kérdésre, hogy garantálni tudja-e a minimálbér jövő évi emelését, Niculescu közölte, hogy egyelőre nem állnak rendelkezésre a döntéshez szükséges végleges költségvetési adatok.