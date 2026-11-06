Fél óra alatt 259 millió lejt költöttek az eMAG vásárlói a Black Friday akcióban

Az eMag idei Black Friday akciójának első 30 percében 259 millió lej értékben adtak le rendeléseket a vásárlók, 14 százalékkal meghaladva a tavalyi összeget – közölte pénteken a vállalat.

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A tájékoztatás szerint az akció reggel 7 óra 15 perckor kezdődött, és az első félórában 20 százalékkal több látogatást regisztráltak, mint egy évvel korábban. A vásárlók

A legnagyobb forgalmat az akció 19. percében jegyezték, amikor 22,7 millió lej értékben rendeltek termékeket, 38 százalékkal többet, mint a tavalyi csúcspercben. A legforgalmasabb másodpercben 2376 terméket rendeltek,

és a rendelések 86,8 százalékát bankkártyával fizették.

kétszer annyit, mint egy évvel korábban.

Az első félórában a legtöbbet kozmetikumokból, étrend-kiegészítőkből és szépségápolási termékekből rendelték (243 597 darab), amelyeket az italok, élelmiszerek, kisállat-felszerelések és tisztítószerek (217 483) követték.

A vásárlók az első félórában többek között

12 személygépkocsit,

10 858 fesztiválbelépőt,

2,3 kilogramm aranyat,

40 tonna kávét,

4 millió mosogatógép-tablettát,

több mint 14 tonna sertéshúst és húskészítményt, valamint

2008 egészségügyi szolgáltatási előfizetést is rendeltek.

Ugyanakkor egy eredetileg 208 ezer euróba kerülő lakást is megvásároltak, 198 ezer eurós kedvezményes áron – idézi a vállalat közleményét az Agerpres.