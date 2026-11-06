A miniszterelnök elmondta, meddig marad érvényben a gázárszabályozás

Fotó: Borbély Fanni
A kormány március 31-ig fenntartja a lakossági földgáz árának szabályozását, és a vállalatok támogatására is intézkedéseket készít elő – jelentette ki csütörtök este Luca Niculescu miniszterelnök.
A kormányfő az Antena 3 televíziónak nyilatkozva a 2027-re tervezett szociális védelmi intézkedésekről szóló kérdésre válaszolva elmondta, hogy a kabinet jelenleg elsősorban a téli időszakra összpontosít. Ennek keretében
Niculescu hangsúlyozta, hogy a kormány nemcsak a legkiszolgáltatottabb lakossági csoportokat, hanem a vállalatokat is támogatni kívánja, mivel a versenyképes, megfelelően működő cégek nélkülözhetetlenek a munkahelyek megőrzéséhez.
A miniszterelnök szerint a foglalkoztatás visszaesése miatt különösen fontos, hogy a vállalatok megfizethető áron jussanak energiához. Ennek érdekében
Niculescu szerint a vállalatok számára előnyösebbek lehetnek a közép- vagy hosszú távú energiaszerződések, amelyek több hónapra vagy akár évekre kiszámítható árakat biztosítanak. A rövid távú, napról napra történő energiabeszerzés rendszerint magasabb költségekkel jár – tette hozzá.
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