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A miniszterelnök elmondta, meddig marad érvényben a gázárszabályozás

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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A kormány március 31-ig fenntartja a lakossági földgáz árának szabályozását, és a vállalatok támogatására is intézkedéseket készít elő – jelentette ki csütörtök este Luca Niculescu miniszterelnök.

Székelyhon

2026. november 06., 09:102026. november 06., 09:10

A kormányfő az Antena 3 televíziónak nyilatkozva a 2027-re tervezett szociális védelmi intézkedésekről szóló kérdésre válaszolva elmondta, hogy a kabinet jelenleg elsősorban a téli időszakra összpontosít. Ennek keretében

fenntartják a gázolaj jövedéki adójával kapcsolatos intézkedéseket, valamint a villanyszámla-támogatást, amelynek odaítélési feltételeit pontosítanák.

Niculescu hangsúlyozta, hogy a kormány nemcsak a legkiszolgáltatottabb lakossági csoportokat, hanem a vállalatokat is támogatni kívánja, mivel a versenyképes, megfelelően működő cégek nélkülözhetetlenek a munkahelyek megőrzéséhez.

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A miniszterelnök szerint a foglalkoztatás visszaesése miatt különösen fontos, hogy a vállalatok megfizethető áron jussanak energiához. Ennek érdekében

felkérte az energiaügyi minisztériumot, hogy a többi tárcával és az üzleti szféra képviselőivel közösen dolgozzon ki megoldásokat.

Niculescu szerint a vállalatok számára előnyösebbek lehetnek a közép- vagy hosszú távú energiaszerződések, amelyek több hónapra vagy akár évekre kiszámítható árakat biztosítanak. A rövid távú, napról napra történő energiabeszerzés rendszerint magasabb költségekkel jár – tette hozzá.

Belföld Gazdaság
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