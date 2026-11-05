Nemcsak a kereskedők, a csalók is készülnek a Fekete péntekre

A fekete pénteki akciók időszaka számos kedvező ajánlatot és vásárlási lehetőséget kínál, ugyanakkor olyan veszélyeket is rejt, amelyekre érdemes odafigyelni – hívja fel a figyelmet a Kovászna megyei rendőrség.

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Nemcsak a kereskedők, hanem a csalók is készülnek a Fekete péntekre: ki akarják használni az online vásárlások iránti fokozott érdeklődést, valamint azok sietségét, akik szeretnék megszerezni a legkedvezőbb ajánlatokat.

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Mire figyeljünk oda?

A Kovászna megyei rendőrség az alábbiakat javasolja, hogy elkerüljük a csalókat és a csalásokat: