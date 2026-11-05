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Nemcsak a kereskedők, a csalók is készülnek a Fekete péntekre

Sok bosszúságtól megóv, ha óvatosak vagyunk • Fotó: Olti Angyalka

Sok bosszúságtól megóv, ha óvatosak vagyunk

Fotó: Olti Angyalka

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A fekete pénteki akciók időszaka számos kedvező ajánlatot és vásárlási lehetőséget kínál, ugyanakkor olyan veszélyeket is rejt, amelyekre érdemes odafigyelni – hívja fel a figyelmet a Kovászna megyei rendőrség.

Székelyhon

2026. november 05., 20:082026. november 05., 20:08

Nemcsak a kereskedők, hanem a csalók is készülnek a Fekete péntekre: ki akarják használni az online vásárlások iránti fokozott érdeklődést, valamint azok sietségét, akik szeretnék megszerezni a legkedvezőbb ajánlatokat.

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Mire figyeljünk oda?

A Kovászna megyei rendőrség az alábbiakat javasolja, hogy elkerüljük a csalókat és a csalásokat:

  • Vásárlás előtt ellenőrizzük a webáruházat. Győződjünk meg arról, hogy ismert weboldalról van szó, vagy valóban létező kereskedő üzemelteti.

  • Ne hagyjuk magunkat megtéveszteni a rendkívüli árengedményekkel. A megszokottnál jóval alacsonyabb ár figyelmeztető jel lehet.

  • Kerüljük a gyanús üzenetekben, e-mailekben vagy hirdetésekben található linkek megnyitását, még akkor is, ha azok ismert üzletektől, futárszolgálatoktól vagy bankoktól származónak tűnnek. Inkább közvetlenül, a böngészőbe beírva keressük fel a hivatalos weboldalt.

  • Ne adjuk meg bankkártyaadatainkat nem biztonságos weboldalakon. Soha ne osszuk meg senkivel bankkártyaadatainkat, PIN-kódunkat, jelszavainkat vagy SMS-ben kapott jóváhagyó kódjainkat. A bank képviselőjeként bemutatkozó személyek sem kérhetik el ezeket az adatokat.

  • Ellenőrizzük figyelmesen a csomagokkal kapcsolatos üzeneteket. A kézbesítésről, pluszköltségekről vagy a küldeménnyel kapcsolatos problémákról szóló üzenetek csalási kísérleteket rejthetnek. Az információkat közvetlenül a futárszolgálat hivatalos weboldalán ellenőrizzük.

  • Ne hozzunk elhamarkodott döntéseket. Az olyan üzenetek, mint „már csak néhány darab maradt”, „az ajánlat néhány perc múlva lejár” vagy „nyereményt kap, ha rákattint erre a linkre”, arra szolgálhatnak, hogy ellenőrzés nélkül cselekedjünk.

  • Őrizzük meg a vásárlással kapcsolatos bizonylatokat. Mentsük el a rendelés visszaigazolását, a számlákat és az eladóval folytatott beszélgetéseket. Ezek hasznosak lehetnek egy esetleges feljelentés során.

  • Amennyiben csalás áldozatává válunk, haladéktalanul vegyük fel a kapcsolatot bankunkkal a bankkártya vagy – szükség esetén – a tranzakciók letiltása érdekében, valamint tegyünk feljelentést a legközelebbi rendőrségen. Őrizzük meg az üzeneteket, a hivatkozásokat és minden olyan információt, amely segíthet az érintett személyek azonosításában.

Belföld Rendőrség Gazdaság
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