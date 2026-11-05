Nemcsak a kereskedők, a csalók is készülnek a Fekete péntekre

Sok bosszúságtól megóv, ha óvatosak vagyunk
Fotó: Olti Angyalka
A fekete pénteki akciók időszaka számos kedvező ajánlatot és vásárlási lehetőséget kínál, ugyanakkor olyan veszélyeket is rejt, amelyekre érdemes odafigyelni – hívja fel a figyelmet a Kovászna megyei rendőrség.
Nemcsak a kereskedők, hanem a csalók is készülnek a Fekete péntekre: ki akarják használni az online vásárlások iránti fokozott érdeklődést, valamint azok sietségét, akik szeretnék megszerezni a legkedvezőbb ajánlatokat.
A Kovászna megyei rendőrség az alábbiakat javasolja, hogy elkerüljük a csalókat és a csalásokat:
Vásárlás előtt ellenőrizzük a webáruházat. Győződjünk meg arról, hogy ismert weboldalról van szó, vagy valóban létező kereskedő üzemelteti.
Ne hagyjuk magunkat megtéveszteni a rendkívüli árengedményekkel. A megszokottnál jóval alacsonyabb ár figyelmeztető jel lehet.
Kerüljük a gyanús üzenetekben, e-mailekben vagy hirdetésekben található linkek megnyitását, még akkor is, ha azok ismert üzletektől, futárszolgálatoktól vagy bankoktól származónak tűnnek. Inkább közvetlenül, a böngészőbe beírva keressük fel a hivatalos weboldalt.
Ne adjuk meg bankkártyaadatainkat nem biztonságos weboldalakon. Soha ne osszuk meg senkivel bankkártyaadatainkat, PIN-kódunkat, jelszavainkat vagy SMS-ben kapott jóváhagyó kódjainkat. A bank képviselőjeként bemutatkozó személyek sem kérhetik el ezeket az adatokat.
Ellenőrizzük figyelmesen a csomagokkal kapcsolatos üzeneteket. A kézbesítésről, pluszköltségekről vagy a küldeménnyel kapcsolatos problémákról szóló üzenetek csalási kísérleteket rejthetnek. Az információkat közvetlenül a futárszolgálat hivatalos weboldalán ellenőrizzük.
Ne hozzunk elhamarkodott döntéseket. Az olyan üzenetek, mint „már csak néhány darab maradt”, „az ajánlat néhány perc múlva lejár” vagy „nyereményt kap, ha rákattint erre a linkre”, arra szolgálhatnak, hogy ellenőrzés nélkül cselekedjünk.
Őrizzük meg a vásárlással kapcsolatos bizonylatokat. Mentsük el a rendelés visszaigazolását, a számlákat és az eladóval folytatott beszélgetéseket. Ezek hasznosak lehetnek egy esetleges feljelentés során.
Amennyiben csalás áldozatává válunk, haladéktalanul vegyük fel a kapcsolatot bankunkkal a bankkártya vagy – szükség esetén – a tranzakciók letiltása érdekében, valamint tegyünk feljelentést a legközelebbi rendőrségen. Őrizzük meg az üzeneteket, a hivatkozásokat és minden olyan információt, amely segíthet az érintett személyek azonosításában.
Bíró Barna Botond Hargita megyei tanácselnök szerint mindkét fél hibázott azzal, hogy engedte veszélybe kerülni az idei síszezont a Madarasi-Hargitán, ahol a sípályákat üzemeltető Bagolykő Kft. és a kápolnásfalvi közbirtokosság között vita alakult ki.
Négy határon át nevet viselő vetélkedőre várják a Kárpát-medencei magyar fiatalok jelentkezését.
Az összesen 56 központi költségvetési szerv közül 49 november 4-ig benyújtotta a pénzügyminisztériumnak a 2027-es kiadási keretekre vonatkozó javaslatát – közölte csütörtökön Alexandru Nazare pénzügyminiszter.
A szokásosnál pár nappal korábban megkapják a gyermekpénzt, a gyermeknevelési, valamint a munkaerőpiacra történő visszatérést ösztönző támogatást a jogosultak ebben a hónapban.
Fegyelmi büntetést szabott ki a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács illetékes testülete a pitești-i ítélőtábla két bírájára, akik az ügyvédek perbeli magatartását is figyelembe véve súlyosbították Daniel Chițoiu volt miniszter börtönbüntetését.
Informatikai hiba okozta, hogy Lezsák Sándor volt fideszes országgyűlési képviselő nevével együtt mintegy 160, nem ügynökként nyilvántartott, hanem megfigyelt személy neve is nyilvánosságra került a nyitottaktak.hu weboldalon szerdán.
Átfogó ellenőrzéseket rendelt el Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter az állami kórházak járóbeteg-szakrendelőiben, miután személyesen győződött meg arról, hogy egyes intézményekben szinte lehetetlen időpontot foglalni szakorvosi vizsgálatra.
A kommunista politikai rendőrség egykori ügynökeire vonatkozó dokumentumok titkosításának feloldását, digitalizálását és online közzétételét kéri az 1989. December 21. Egyesület a Nicușor Dan államfőhöz intézett nyílt levelében.
Meghamisíthatták a faanyagszállítmányokról készült fényképeket, majd valótlan adatokat tölthettek fel a SUMAL 2.0 országos rendszerbe azok a gyanúsítottak, akik ügyében csütörtökön három házkutatást tartottak Hargita megyében.
A kormány fontolóra veheti, hogy az üzletekben forgalmazott valamennyi élelmiszerre kiterjessze a kereskedelmi árrés korlátozását, de ehhez előbb elemezni kell az intézkedés várható hatásait – jelentette ki Florin Barbu mezőgazdasági miniszter.
szóljon hozzá!