Ellentmondásos eredmény: a felmérés szerint sok a hálapénz-kérés, mégis Hargita megyében a legelégedettebbek a kórházi betegek az egészségügyi személyzet tevékenységével
Fotó: Orbán Orsolya
Román nyelvű a kérdőív, amit a betegek kitöltenek a kórház elhagyásakor, a hálapénzre vonatkozó kérdés félreérthető, a megyei tisztifőorvos szerint ez okozhatta azt, hogy Hargita megye az országos élmezőnybe került, de a valóságban nem ez a helyzet.
A második helyre került Hargita megye a hálapénzre vonatkozó kérdést illetően azon az országos listán, amely a kórházi betegek visszajelzései alapján rangsorolja a megyéket. A graphs.ro adatvizualizációs oldal
a 8 kérdés közül az egyik a hálapénz-kérésre vonatkozik. Erre a kérdőívet kitöltő páciensek 8,5 százaléka igennel válaszolt, ám eközben az egészségügyi személyzet tevékenységével is Hargita megyében a legelégedettebbek a kórházi betegek.
Félreértés állhat a hálapénzre vonatkozó Hargita megyei eredmény mögött – véli Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetője, aki szerint ezt erősíti az is, hogy más kérdésekben jók a felmérés Hargita megyei eredményei.
Fotó: Veres Nándor
A fő problémát abban látja, hogy nincs magyar nyelvű kérdőív, véleménye szerint
„Dacă vi s-au solicitat bani sau alte tipuri de recompensații de către personalul medical, doriți să sesizați acest fapt?” – így hangzik a kérdés, vagyis a felmérés készítői arra kíváncsiak, hogy ha az egészségügyi személyzet pénzt vagy másfajta ellenszolgáltatást kért, a beteg szeretné-e azt bejelenteni a kérdőívben. Ehhez képest a páciensek egy része úgy értheti a kérdést Tar Gyöngyi szerint, hogy amennyiben az egészségügyi személyzet hálapénzt kérne, a beteg jelentené-e ezt, vagy elhallgatná.
A kérdőív románul van.
Egyébként mindennel nagyon elégedettek a páciensek, az ellátással, a személyzettel, a kórházi körülményekkel, de sokan azt ikszelték be, hogy kértek tőlük hálapénzt. De szerintem félreérthető az a kérdés, ami erre vonatkozik” – fogalmazott a megyei tisztifőorvos.
Szeretne kapcsolatba lépni a kérdőívek eredményeinek a feldolgozását végzőkkel, hogy
„Miért kellene a mama 90 évesen románul kitöltse? Hát ki tudja, mit ikszel?” – mondta a magyar fordítás szükségességével kapcsolatban.
neki magának is van ugyan némi szerepe ebben, de mégiscsak más lenne a helyzet, ha politikai törekvés is lenne a fordítás bevezetésére – fűzte hozzá.
Fotó: Veres Nándor
Tar Gyöngyi szerint ha olyan sok hálapénz-kérés történne a kórházakban, mint amennyit a kérdőíves felmérés eredménye mutat, akkor már rég tele lenne a sajtó is az ilyen ügyekkel, és eljárások is indultak volna. Igaz ugyan, hogy nem a népegészségügyi igazgatóság az az intézmény, ahová az ilyen eseteket be kellene jelenteni, de
hangsúlyozta a megyei tisztifőorvos.
Amint arról írtunk, pénteken a székelyudvarhelyi kórház is közleményt adott ki a témában, amelyben hangsúlyozta, hogy elutasítja a hálapénz minden formáját.
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