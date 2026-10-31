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Tar Gyöngyi: a román nyelvű kérdés félreértése okozhatja a rossz Hargita megyei eredményt a hálapénzt illetően

Ellentmondásos eredmény: a felmérés szerint sok a hálapénz-kérés, mégis Hargita megyében a legelégedettebbek a kórházi betegek az egészségügyi személyzet tevékenységével • Fotó: Orbán Orsolya

Ellentmondásos eredmény: a felmérés szerint sok a hálapénz-kérés, mégis Hargita megyében a legelégedettebbek a kórházi betegek az egészségügyi személyzet tevékenységével

Fotó: Orbán Orsolya

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Román nyelvű a kérdőív, amit a betegek kitöltenek a kórház elhagyásakor, a hálapénzre vonatkozó kérdés félreérthető, a megyei tisztifőorvos szerint ez okozhatta azt, hogy Hargita megye az országos élmezőnybe került, de a valóságban nem ez a helyzet.

Széchely István

2026. október 31., 13:322026. október 31., 13:32

A második helyre került Hargita megye a hálapénzre vonatkozó kérdést illetően azon az országos listán, amely a kórházi betegek visszajelzései alapján rangsorolja a megyéket. A graphs.ro adatvizualizációs oldal

a páciensek által a kórház elhagyásakor kitöltött kérdőívek eredményét dolgozza fel,

a 8 kérdés közül az egyik a hálapénz-kérésre vonatkozik. Erre a kérdőívet kitöltő páciensek 8,5 százaléka igennel válaszolt, ám eközben az egészségügyi személyzet tevékenységével is Hargita megyében a legelégedettebbek a kórházi betegek.

Nincs magyar nyelvű kérdőív

Félreértés állhat a hálapénzre vonatkozó Hargita megyei eredmény mögött – véli Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetője, aki szerint ezt erősíti az is, hogy más kérdésekben jók a felmérés Hargita megyei eredményei.

• Fotó: Veres Nándor Galéria

Fotó: Veres Nándor

A fő problémát abban látja, hogy nincs magyar nyelvű kérdőív, véleménye szerint

a hálapénzre vonatkozó kérdés félreérthető és a magyar anyanyelvű betegek egy része félre is értik azt.

„Dacă vi s-au solicitat bani sau alte tipuri de recompensații de către personalul medical, doriți să sesizați acest fapt?” – így hangzik a kérdés, vagyis a felmérés készítői arra kíváncsiak, hogy ha az egészségügyi személyzet pénzt vagy másfajta ellenszolgáltatást kért, a beteg szeretné-e azt bejelenteni a kérdőívben. Ehhez képest a páciensek egy része úgy értheti a kérdést Tar Gyöngyi szerint, hogy amennyiben az egészségügyi személyzet hálapénzt kérne, a beteg jelentené-e ezt, vagy elhallgatná.

Idézet
Én már mondom évek óta, hogy ez azért van, mert mi tudunk a legkevésbé románul.

A kérdőív románul van.

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Egyébként mindennel nagyon elégedettek a páciensek, az ellátással, a személyzettel, a kórházi körülményekkel, de sokan azt ikszelték be, hogy kértek tőlük hálapénzt. De szerintem félreérthető az a kérdés, ami erre vonatkozik” – fogalmazott a megyei tisztifőorvos.

Tar Gyöngyi: tegyünk egy próbát magyar kérdőívvel

Szeretne kapcsolatba lépni a kérdőívek eredményeinek a feldolgozását végzőkkel, hogy

felajánlja, lefordítja a kérdéseket magyarra és tegyenek egy próbát úgy is, majd nézzék meg az eredményeket.

„Miért kellene a mama 90 évesen románul kitöltse? Hát ki tudja, mit ikszel?” – mondta a magyar fordítás szükségességével kapcsolatban.

A politikusok fel kellett volna már figyeljenek erre és kezdeményezzék a magyar fordítást,

neki magának is van ugyan némi szerepe ebben, de mégiscsak más lenne a helyzet, ha politikai törekvés is lenne a fordítás bevezetésére – fűzte hozzá.

• Fotó: Veres Nándor Galéria

Fotó: Veres Nándor

Tar Gyöngyi szerint ha olyan sok hálapénz-kérés történne a kórházakban, mint amennyit a kérdőíves felmérés eredménye mutat, akkor már rég tele lenne a sajtó is az ilyen ügyekkel, és eljárások is indultak volna. Igaz ugyan, hogy nem a népegészségügyi igazgatóság az az intézmény, ahová az ilyen eseteket be kellene jelenteni, de

az orvoskamarától sem kap olyan információkat, hogy tömegével lennének ilyen esetek

hangsúlyozta a megyei tisztifőorvos.
Amint arról írtunk, pénteken a székelyudvarhelyi kórház is közleményt adott ki a témában, amelyben hangsúlyozta, hogy elutasítja a hálapénz minden formáját.

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Hargita megye Egészségügy
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