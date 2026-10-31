Új alprefektusokat neveztek ki Székelyföldön is

Maros, Hargita és Kovászna megyében is lecserélték az alprefektusokat a pénteki kormányülésen. Régi-új arcok vannak a szociáldemokrata politikusok között.

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A kormány október 30-án, pénteken átfogó személyi változtatásokról döntött az ország prefektusi hivatalaiban: 32 prefektust és 20 alprefektust mentettek fel tisztségéből. Ugyanezen az ülésen 29 új prefektust és 15 alprefektust neveztek ki.

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A kormány által elfogadott határozatok listája szerint Maros megye alprefektusi tisztségébe Alexandru Cîmpeanut (PSD) és Cornel-Cristian Vulcot (PSD) nevezték ki. Alexandru Cîmpeanu korábban is betöltötte ezt a tisztséget, idén tavasszal váltották le, mert nem teljesítette a képzésére vonatkozó előírásokat. Cornel-Cristian Vulc mindeddig marosvásárhelyi önkormányzati tanácsosként tevékenykedett.