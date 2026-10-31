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Új alprefektusokat neveztek ki Székelyföldön is

A székelyföldi RMDSZ-es prefektusok tisztségben maradtak, helyetteseiket azonban leváltották • Fotó: Haáz Vince

A székelyföldi RMDSZ-es prefektusok tisztségben maradtak, helyetteseiket azonban leváltották

Fotó: Haáz Vince

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Maros, Hargita és Kovászna megyében is lecserélték az alprefektusokat a pénteki kormányülésen. Régi-új arcok vannak a szociáldemokrata politikusok között.

Simon Virág

2026. október 31., 08:302026. október 31., 08:30

A kormány október 30-án, pénteken átfogó személyi változtatásokról döntött az ország prefektusi hivatalaiban: 32 prefektust és 20 alprefektust mentettek fel tisztségéből. Ugyanezen az ülésen 29 új prefektust és 15 alprefektust neveztek ki.

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A kormány által elfogadott határozatok listája szerint Maros megye alprefektusi tisztségébe Alexandru Cîmpeanut (PSD) és Cornel-Cristian Vulcot (PSD) nevezték ki. Alexandru Cîmpeanu korábban is betöltötte ezt a tisztséget, idén tavasszal váltották le, mert nem teljesítette a képzésére vonatkozó előírásokat. Cornel-Cristian Vulc mindeddig marosvásárhelyi önkormányzati tanácsosként tevékenykedett.

Isabela Prodan lett Hargita megye egyik alprefektusa • Fotó: Pinti Attila Galéria

Isabela Prodan lett Hargita megye egyik alprefektusa

Fotó: Pinti Attila

A pénteki kormányülésen két új alprefektust neveztek ki Hargita megyében is Isabela Prodan (PSD) és Dimen Zsombor-Gabriel (PSD) személyében. Az előbbi korábban már betöltötte az alprefektusi tisztséget, idén áprilisban saját kérésére mentettek fel. Dimen Zsombor-Gabriel a szociáldemokrata párt tölgyesi tanácsosa volt mindeddig.

Sebastian Cucut Kovászna megye alprefektusának nevezték ki • Fotó: Bogdan Barbu/Facebook Galéria

Sebastian Cucut Kovászna megye alprefektusának nevezték ki

Fotó: Bogdan Barbu/Facebook

Kovászna megyében is csere történt, az október 30-i kormánydöntés értelmében Cucu Sebastiant (PSD) és Pistol Mariant (PSD) nevezték ki alprefektussá. Cucu 2014 és 2019 között Kovászna megye prefektusa volt, több alkalommal töltötte be az alprefektusi tisztséget. Pistol a PSD sepsiszentgyörgyi tanácsosi listáján szerepelt, de nem tagja az önkormányzatnak.

Hargita megye Kovászna megye Maros megye
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