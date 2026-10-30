Milliárdokat csoportosított át a kormány: több pénz jut az egészségügyre és a nyugdíjakra is

Fotó: Borbély Fanni
Elfogadta pénteki ülésén a kormány az idei első költségvetés-kiigazítást, amely többletforrásokat biztosít az egészségügynek, a nyugdíjak kifizetésére és a helyi önkormányzatoknak; a GDP-arányos költségvetési hiánycélt változatlanul 6,2 százalékon tartják – közölte a pénzügyminisztérium.
A tárca tájékoztatása szerint az egészségügy számára 7,12 milliárd lejt tesznek elérhetővé, ebből 3,22 milliárd lej új forrás, további 3,9 milliárd lejt pedig a korábban elkülönített összegekből szabadítanak fel.
A nyugdíjak kifizetésére 3,47 milliárd lejjel, a helyi önkormányzatok támogatására pedig 2,81 milliárd lejjel biztosítanak többet. Utóbbi összegből kétmilliárd lejt a felhalmozott tartozások rendezésére szánnak.
ami a GDP több mint 8 százaléka, és négymilliárd lejjel meghaladja az eredeti költségvetési előirányzatot. A forrásokat elsősorban az országos helyreállítási terv (PNRR) projektjeinek és más uniós forrásokból megvalósuló beruházások befejezésére csoportosítják át – idézi a pénzügyminisztérium közleményét az Agerpres.
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