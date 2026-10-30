Milliárdokat csoportosított át a kormány: több pénz jut az egészségügyre és a nyugdíjakra is

Elfogadta pénteki ülésén a kormány az idei első költségvetés-kiigazítást, amely többletforrásokat biztosít az egészségügynek, a nyugdíjak kifizetésére és a helyi önkormányzatoknak; a GDP-arányos költségvetési hiánycélt változatlanul 6,2 százalékon tartják – közölte a pénzügyminisztérium.

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A tárca tájékoztatása szerint az egészségügy számára 7,12 milliárd lejt tesznek elérhetővé, ebből 3,22 milliárd lej új forrás, további 3,9 milliárd lejt pedig a korábban elkülönített összegekből szabadítanak fel.

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A nyugdíjak kifizetésére 3,47 milliárd lejjel, a helyi önkormányzatok támogatására pedig 2,81 milliárd lejjel biztosítanak többet. Utóbbi összegből kétmilliárd lejt a felhalmozott tartozások rendezésére szánnak.