Csíkszeredában nem igazán jött be az okosvécé, Marosvásárhelyen mégis ilyenben gondolkodnak

Két automatizált illemhelyet szerelne fel Marosvásárhely önkormányzata a városközpontban, hogy enyhítse a nyilvános vécék hiányát. Az öntakarítós közvécét tavasszal helyeznék üzembe. Csíkszeredában az okosvécé nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

Barabás Hajnal Hajnal Csilla 2026. október 27., 07:562026. október 27., 07:56 2026. október 27., 07:572026. október 27., 07:57

A közvécé a városi infrastruktúra alapvető eleme kellene legyen, hiszen ha nincs hol megoldani a legalapvetőbb szükségletet, az emberek sok esetben kénytelenek az utcán, kapualjakban, parkokban könnyíteni magukon. Ez szennyeződést és fertőzésveszélyt okoz, ugyanakkor rontja a közterületek állapotát.

A nyilvános vécé a város tisztaságát védi leginkább, de egy település megítélését is befolyásolja.

Ráadásul nem mindenki tud betérni egy vendéglátóhelyre, ahol fogyasztani kell ahhoz, hogy az illemhelyet használhassa. Hirdetés A vécéhasználat egyes csoportoknak különösen fontos: az idősek, a kisgyermekes családok, a krónikus betegséggel élők, a várandós nők számára, valamint a hajléktalanoknak is, akiknek gyakran nincs más lehetőségük.

A közvécék fenntartása általában költséges,

hiszen takarítani, karbantartani, sőt javítani is kell azokat, mivel gyakran megrongálják. Sok európai városban ezért népszerűek az automatizált, önműködő megoldások – hasonlót terveznek Marosvásárhely főterére is.

A Színház téri aluljáró parkolójában működik az egyetlen közvécé a városközpontban, de ezt sem ismerik túl sokan Fotó: Haáz Vince

Maros megye székhelyén jelenleg csak a Várudvarban, illetve a Színház téri aluljáró parkolójában lévő nyilvános illemhely működik, ez utóbbi azonban sok helybéli számára is alig ismert, nemhogy a turisták számára.

A Petőfi téren lévő közvécé már évek óta nem működik, hamarosan fel is számolják.

A helybéliek és a tájékozott kísérővel érkező turisták gyakran használják az egyik főtéri gyorsétterem illemhelyeit, de azt sem nézik jó szemmel az alkalmazottak, ha az oda betérők nem fogyasztó vendégek.

A Petőfi téri közvécé már évek óta nem működik Fotó: Haáz Vince

A helyzet orvoslására Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala

két automatizált, környezetbarát illemhely beszerzését és felszerelését tervezi a városközpontban.

Mint Borsos Csabától, a polgármesteri hivatal sajtófelelősétől megtudtuk, megvolt már a licit, jelenleg a szerződés megkötésén dolgoznak. Az már biztos, hogy mindkettő a városközpontban lesz felállítva, de még nincsenek kőbe vésve a pontos helyszínek – ismertette a sajtófelelős. A két modern, öntakarítós közvécé ára összesen 470 ezer lej – ÁFA nélkül. A modern illemhelyeket várhatóan jövő év első felében üzemelik be Marosvásárhelyen. korábban írtuk Lassan ki kell mondani: nem vált be a drága csíkszeredai okosvécé Egy vagyonba került, mégsem vált be Csíkszereda első automatizált közvécéje; legutóbb például az ajtónyitó motor meghibásodott és kiégett. Így a városvezetés hajlik arra, hogy a többi helyszínre már nem ezt a modellt fogja választani. Csíkszeredában nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket az okosvécé Csíkszeredában 2023 novemberében helyezték el az első teljesen automatizált köztéri illemhelyet a Gál Sándor téren, és csak a következő évben üzemelték be. A létesítmény 268 ezer lejbe került áfa nélkül. Beindítását műszaki gondok hátráltatták, és később is gyakran meghibásodott. Egy alkalommal például a tartós hideg miatt elfagytak a vízvezetékek, a csőrendszer megrepedt, ezért

hosszú időre le kellett zárni az illemhelyet.

A szükséges alkatrészek cseréje után, 2025 tavaszán újra üzembe helyezték, ám nem sokkal később az ajtónyitó motor hibásodott meg, és kiégett – számolt be akkor Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere. A javítások után ismét lehetett használni.

Fotó: Borbély Fanni

A közvécé jelenleg működik, használata alkalmanként már két lejbe kerül a kezdeti egy lejhez képest. Ráadásul

már nem lehet papírpénzzel, csak érmével vagy bankkártyával fizetni.