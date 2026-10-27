Csíkszeredában nem igazán jött be az okosvécé, Marosvásárhelyen mégis ilyenben gondolkodnak

Alapvető emberi szükséglet a közvécé
Fotó: Haáz Vince
Két automatizált illemhelyet szerelne fel Marosvásárhely önkormányzata a városközpontban, hogy enyhítse a nyilvános vécék hiányát. Az öntakarítós közvécét tavasszal helyeznék üzembe. Csíkszeredában az okosvécé nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.
2026. október 27., 07:562026. október 27., 07:56
2026. október 27., 07:572026. október 27., 07:57
A közvécé a városi infrastruktúra alapvető eleme kellene legyen, hiszen ha nincs hol megoldani a legalapvetőbb szükségletet, az emberek sok esetben kénytelenek az utcán, kapualjakban, parkokban könnyíteni magukon. Ez szennyeződést és fertőzésveszélyt okoz, ugyanakkor rontja a közterületek állapotát.
Ráadásul nem mindenki tud betérni egy vendéglátóhelyre, ahol fogyasztani kell ahhoz, hogy az illemhelyet használhassa.
A vécéhasználat egyes csoportoknak különösen fontos: az idősek, a kisgyermekes családok, a krónikus betegséggel élők, a várandós nők számára, valamint a hajléktalanoknak is, akiknek gyakran nincs más lehetőségük.
hiszen takarítani, karbantartani, sőt javítani is kell azokat, mivel gyakran megrongálják. Sok európai városban ezért népszerűek az automatizált, önműködő megoldások – hasonlót terveznek Marosvásárhely főterére is.
A Színház téri aluljáró parkolójában működik az egyetlen közvécé a városközpontban, de ezt sem ismerik túl sokan
Fotó: Haáz Vince
Maros megye székhelyén jelenleg csak a Várudvarban, illetve a Színház téri aluljáró parkolójában lévő nyilvános illemhely működik, ez utóbbi azonban sok helybéli számára is alig ismert, nemhogy a turisták számára.
A helybéliek és a tájékozott kísérővel érkező turisták gyakran használják az egyik főtéri gyorsétterem illemhelyeit, de azt sem nézik jó szemmel az alkalmazottak, ha az oda betérők nem fogyasztó vendégek.
A Petőfi téri közvécé már évek óta nem működik
Fotó: Haáz Vince
A helyzet orvoslására Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
Mint Borsos Csabától, a polgármesteri hivatal sajtófelelősétől megtudtuk, megvolt már a licit, jelenleg a szerződés megkötésén dolgoznak. Az már biztos, hogy mindkettő a városközpontban lesz felállítva, de még nincsenek kőbe vésve a pontos helyszínek – ismertette a sajtófelelős.
A két modern, öntakarítós közvécé ára összesen 470 ezer lej – ÁFA nélkül. A modern illemhelyeket várhatóan jövő év első felében üzemelik be Marosvásárhelyen.
Egy vagyonba került, mégsem vált be Csíkszereda első automatizált közvécéje; legutóbb például az ajtónyitó motor meghibásodott és kiégett. Így a városvezetés hajlik arra, hogy a többi helyszínre már nem ezt a modellt fogja választani.
Csíkszeredában 2023 novemberében helyezték el az első teljesen automatizált köztéri illemhelyet a Gál Sándor téren, és csak a következő évben üzemelték be. A létesítmény 268 ezer lejbe került áfa nélkül. Beindítását műszaki gondok hátráltatták, és később is gyakran meghibásodott.
Egy alkalommal például a tartós hideg miatt elfagytak a vízvezetékek, a csőrendszer megrepedt, ezért
A szükséges alkatrészek cseréje után, 2025 tavaszán újra üzembe helyezték, ám nem sokkal később az ajtónyitó motor hibásodott meg, és kiégett – számolt be akkor Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere. A javítások után ismét lehetett használni.
Fotó: Borbély Fanni
A közvécé jelenleg működik, használata alkalmanként már két lejbe kerül a kezdeti egy lejhez képest. Ráadásul
A csíkszeredai városvezetés korábban úgy nyilatkozott, hogy ezt a modellt nem kívánják alkalmazni a város más, közvécék létesítésére kiszemelt helyszínein, például a Fodor Sándor parkban vagy a Nagy István festő sétányon.
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