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Harry Kane nyerte az Aranylabdát

• Fotó: Li Ying/Xinhua/Agerpres

Fotó: Li Ying/Xinhua/Agerpres

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Harry Kane, a Bayern München 33 éves angol csatára először nyerte el a France Football magazin által odaítélt és az év legjobb játékosának járó Aranylabdát.

Székelyhon

2026. október 27., 08:402026. október 27., 08:40

2026. október 27., 08:422026. október 27., 08:42

Harry Kane a tavaly augusztus 3. és idén július 19-ig tartó időszakban az angol válogatottban és a Bayern Münchenben összesen 65 mérkőzésen 73 gólt szerzett, ezzel az európai Aranycipő is az övé lett.

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A bajorokkal bajnoki címet ünnepelhetett, és a Német Kupa-döntő után is magasba emelhette a trófeát.

Az angol válogatottal bronzérmes volt a nyári, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezett világbajnokságon, amelyen hat góllal segítette csapatát.

Michael Owen 2001-es sikere óta először nyert angol játékos Aranylabdát – ismerteti az MTI.

A London Palladium Színházban megtartott 70. gálán – amely háromnegyed óra csúszással kezdődött a csúcsforgalom miatt – kiderült az is, hogy

a nyolcadik alkalommal odaítélt női Aranylabdát a spanyol Alexia Putellas kapta meg, aki még a Barcelona csapatkapitányaként érdemelte ki az elismerést.

A harmadszor diadalmaskodó 32 éves játékos 14 idény után a nyáron váltott, s már London City Lionesses labdarúgója.

A legjobb 21 éven aluli labdarúgónak járó díjat, a Kopa-trófeát a tavalyihoz hasonlóan a Barcelona játékosai vehették át, a nőknél megint Vicky López, a férfiaknál pedig Lamine Yamal.

A legjobb csatárnak járó Gerd Müller-trófeát a férfiaknál Harry Kane-nek, míg a nőknél a mexikói Charlyn Corralnak ítélték oda, utóbbi futballista hazájában a CF Pachuca játékosa.

A legjobb edzőnek járó Johann Cruyff-díjat a Barcelona női csapatát irányító Pere Romeu kapta, aki csapatával a bajnokság és a Spanyol Kupa mellett a női Bajnokok Ligáját is megnyerte. A férfiaknál Luis De la Fuente, a válogatottjával a nyáron világbajnoki címet szerző spanyol szövetségi kapitány győzött.

A nőknél másodszor, a férfiaknál hatodszor ítélték oda a legjobb kapusnak járó Jasin-díjat. Cata Coll, a Barcelona spanyol játékosa szintén mindhárom sikernek (bajnokság, kupa, BL) részese volt, akárcsak Unai Simón, az Athletic Bilbao kapusa a nyári vb-cím elhódításának.

A legjobb csapat a nőknél és a férfiaknál is a Bajnokok Ligája győztese lett, vagyis a Barcelona és a Paris Saint-Germain.

A szociális és jótékonysági projektekben kiemelten tevékeny labdarúgónak megítélt Sócrates-díj, amelyet a hetevens és nyolcvanas évek kiváló brazil futballistájáról neveztek el, Bukayo Saka kapta. Az angol válogatott és az Arsenal csatára, illetve alapítványa rászoruló gyerekeket és családokat támogat.

A díjátadó gálát 2024 óta a France Football és az UEFA közösen szervezi, s ebben évben először nem Párizsban rendezték meg. A házigazda London kiválasztásával az európai szövetség az első nyertes, az angol Stanley Matthews előtt tisztelgett.

Az Aranylabda-szavazás végeredménye:
1. Harry Kane (angol, Bayern München)
2. Kylian Mbappé (francia, Real Madrid)
3. Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona)
4. Rodri (spanyol, Manchester City/FC Barcelona)
5. Lionel Messi (argentin, Inter Miami)
6. Hvicsa Kvarachelia (georgiai, Paris Saint-Germain)
7. Ousmane Dembélé (francia, Paris Saint-Germain)
8. Erling Haaland (norvég, Manchester City)
9. Michael Olise (francia, Bayern München)
10. Fabián Ruiz (spanyol, Paris Saint-Germain)

Sport Külföld
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