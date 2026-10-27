Harry Kane nyerte az Aranylabdát

Harry Kane, a Bayern München 33 éves angol csatára először nyerte el a France Football magazin által odaítélt és az év legjobb játékosának járó Aranylabdát.

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A bajorokkal bajnoki címet ünnepelhetett, és a Német Kupa-döntő után is magasba emelhette a trófeát.

Harry Kane a tavaly augusztus 3. és idén július 19-ig tartó időszakban az angol válogatottban és a Bayern Münchenben összesen 65 mérkőzésen 73 gólt szerzett, ezzel az európai Aranycipő is az övé lett.

Az angol válogatottal bronzérmes volt a nyári, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezett világbajnokságon, amelyen hat góllal segítette csapatát.

A London Palladium Színházban megtartott 70. gálán – amely háromnegyed óra csúszással kezdődött a csúcsforgalom miatt – kiderült az is, hogy

a nyolcadik alkalommal odaítélt női Aranylabdát a spanyol Alexia Putellas kapta meg, aki még a Barcelona csapatkapitányaként érdemelte ki az elismerést.

A harmadszor diadalmaskodó 32 éves játékos 14 idény után a nyáron váltott, s már London City Lionesses labdarúgója.

A legjobb 21 éven aluli labdarúgónak járó díjat, a Kopa-trófeát a tavalyihoz hasonlóan a Barcelona játékosai vehették át, a nőknél megint Vicky López, a férfiaknál pedig Lamine Yamal.

A legjobb csatárnak járó Gerd Müller-trófeát a férfiaknál Harry Kane-nek, míg a nőknél a mexikói Charlyn Corralnak ítélték oda, utóbbi futballista hazájában a CF Pachuca játékosa.

A legjobb edzőnek járó Johann Cruyff-díjat a Barcelona női csapatát irányító Pere Romeu kapta, aki csapatával a bajnokság és a Spanyol Kupa mellett a női Bajnokok Ligáját is megnyerte. A férfiaknál Luis De la Fuente, a válogatottjával a nyáron világbajnoki címet szerző spanyol szövetségi kapitány győzött.

A nőknél másodszor, a férfiaknál hatodszor ítélték oda a legjobb kapusnak járó Jasin-díjat. Cata Coll, a Barcelona spanyol játékosa szintén mindhárom sikernek (bajnokság, kupa, BL) részese volt, akárcsak Unai Simón, az Athletic Bilbao kapusa a nyári vb-cím elhódításának.

A legjobb csapat a nőknél és a férfiaknál is a Bajnokok Ligája győztese lett, vagyis a Barcelona és a Paris Saint-Germain.

A szociális és jótékonysági projektekben kiemelten tevékeny labdarúgónak megítélt Sócrates-díj, amelyet a hetevens és nyolcvanas évek kiváló brazil futballistájáról neveztek el, Bukayo Saka kapta. Az angol válogatott és az Arsenal csatára, illetve alapítványa rászoruló gyerekeket és családokat támogat.

A díjátadó gálát 2024 óta a France Football és az UEFA közösen szervezi, s ebben évben először nem Párizsban rendezték meg. A házigazda London kiválasztásával az európai szövetség az első nyertes, az angol Stanley Matthews előtt tisztelgett.