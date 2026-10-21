Majdnem fél évszázada Avram Iancuval a főtéren

Elkerítették Marosvásárhely főterén az Avram Iancu-lovasszobrot és megkezdték a restaurálását. A munkálatok elsőként a talapzat felújítására terjednek ki, majd a szobrot is megtisztítják. A főtér átalakítása során az alkotás a helyén marad.

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Marosvásárhely főterét két magas szobor keretezi: az egyik az 1978-ban készült Avram Iancu-lovasszobor, a másik az ismeretlen katonáról készült alkotás. E kettő közé került 2020-ban a Bethlen Gábor fejedelemről készült szobor.

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A felső ortodox katedrális szomszédságában lévő lovasszobrot a napokban elkerítették és dolgoznak a talapzatán. A marosvásárhelyi városháza által meghirdetett munkálatot Grama Ioan Vasile szobrász nyerte meg, aki a sajtónak elmondta, hogy elsőként a talapzatot újítják fel. A felállványozás nyomán