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Majdnem fél évszázada Avram Iancuval a főtéren

Megtisztítják a lovasszobrot • Fotó: Haáz Vince

Megtisztítják a lovasszobrot

Fotó: Haáz Vince

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Elkerítették Marosvásárhely főterén az Avram Iancu-lovasszobrot és megkezdték a restaurálását. A munkálatok elsőként a talapzat felújítására terjednek ki, majd a szobrot is megtisztítják. A főtér átalakítása során az alkotás a helyén marad.

Simon Virág

2026. október 21., 16:042026. október 21., 16:04

Marosvásárhely főterét két magas szobor keretezi: az egyik az 1978-ban készült Avram Iancu-lovasszobor, a másik az ismeretlen katonáról készült alkotás. E kettő közé került 2020-ban a Bethlen Gábor fejedelemről készült szobor.

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A felső ortodox katedrális szomszédságában lévő lovasszobrot a napokban elkerítették és dolgoznak a talapzatán. A marosvásárhelyi városháza által meghirdetett munkálatot Grama Ioan Vasile szobrász nyerte meg, aki a sajtónak elmondta, hogy elsőként a talapzatot újítják fel. A felállványozás nyomán

kiderült, hogy a talapzat felső része megrongálódott, ezt most meg kell bontani.

Az időjárás viszontagságai miatt a felső lapok tönkrementek, ezért meg kell vizsgálni, hogy a beszivárgott víz kárt tett-e a talapzatban.

1978-ban készült Avram Iancu lovasszobra • Fotó: Haáz Vince Galéria

1978-ban készült Avram Iancu lovasszobra

Fotó: Haáz Vince

Miután ezt felújítják,

következik a szobor megtisztítása. Azt már átnézték: ép, nincs más munka vele, csak a tisztítás.

Korábban, a főtér átalakításáról megjelent tervek közzétételekor felmerült a kérdés, hogy a munkálatok során elköltöztetik-e a szobrokat, de mint a városvezetés határozottan kijelentette, ezek – így az Avram Iancu-szobor is – a helyükön maradnak.

Marosvásárhely főterén áll a nagy szobor • Fotó: Haáz Vince Galéria

Marosvásárhely főterén áll a nagy szobor

Fotó: Haáz Vince

Jelenleg a kivitelezőt keresik a nagyberuházás elvégzésére, amelynek határideje a korábbi bejelentések szerint 2029.

Marosszék Marosvásárhely
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