Majdnem fél évszázada Avram Iancuval a főtéren

Megtisztítják a lovasszobrot
Fotó: Haáz Vince
Elkerítették Marosvásárhely főterén az Avram Iancu-lovasszobrot és megkezdték a restaurálását. A munkálatok elsőként a talapzat felújítására terjednek ki, majd a szobrot is megtisztítják. A főtér átalakítása során az alkotás a helyén marad.
Marosvásárhely főterét két magas szobor keretezi: az egyik az 1978-ban készült Avram Iancu-lovasszobor, a másik az ismeretlen katonáról készült alkotás. E kettő közé került 2020-ban a Bethlen Gábor fejedelemről készült szobor.
A felső ortodox katedrális szomszédságában lévő lovasszobrot a napokban elkerítették és dolgoznak a talapzatán. A marosvásárhelyi városháza által meghirdetett munkálatot Grama Ioan Vasile szobrász nyerte meg, aki a sajtónak elmondta, hogy elsőként a talapzatot újítják fel. A felállványozás nyomán
Az időjárás viszontagságai miatt a felső lapok tönkrementek, ezért meg kell vizsgálni, hogy a beszivárgott víz kárt tett-e a talapzatban.
1978-ban készült Avram Iancu lovasszobra
Fotó: Haáz Vince
Miután ezt felújítják,
Korábban, a főtér átalakításáról megjelent tervek közzétételekor felmerült a kérdés, hogy a munkálatok során elköltöztetik-e a szobrokat, de mint a városvezetés határozottan kijelentette, ezek – így az Avram Iancu-szobor is – a helyükön maradnak.
Marosvásárhely főterén áll a nagy szobor
Fotó: Haáz Vince
Jelenleg a kivitelezőt keresik a nagyberuházás elvégzésére, amelynek határideje a korábbi bejelentések szerint 2029.
Településenként jelentősen eltérnek a szemétszolgáltatási díjak Maros megyében. Az árakat főként a kerelőszentpáli lerakótól mért távolság és a szelektív hulladékgyűjtés aránya befolyásolja. A havi díj Marosvásárhelyen személyenként 15,50 lej.
Több ezer turistát és sportolót várnak jövő májusban Marosvásárhelyre, ahol hat csapat részvételével szervezik meg a 2027-es férfi divízió I/B jégkorong-világbajnokságot. Megtudtuk, milyen bérlet- és jegyárakra számíthatnak a szurkolók.
Egy 48 éves nő életét vesztette, utasa pedig súlyosan megsérült hétfőn este, miután személyautójuk összeütközött egy nyergesvontatóval a 13-as főúton, Szászkézd és Héjjasfalva között. A rendőrség részleteket közölt a balesetről.
Nyergesvontatóval ütközött, majd kigyulladt egy személygépjármű Szászkézden a 60-as európai úton hétfőn este, egy nő életét vesztette – közli a Maros megyei katasztrófavédelem. A hatóságok teljesen lezárták az útszakaszt.
Jelentős áremelésre készül a marosvásárhelyi városháza, különösen a víkendtelepen, de a városi uszodában is. Az állatkerti jegyek egyelőre nem lesznek drágábbak, praktikus okok miatt.
Lángra kapott egy személyautó Marosludason péntek este. A helyi tűzoltókat riasztották a tűz eloltásához.
A marosvásárhelyi Segesvári úton állították meg a rendőrök azt a személygépkocsit, amelyet egy 32 éves férfi vezetett, jogosítvány nélkül. Eljárást indítottak ellene.
Tetten értek egy 20 éves és egy 23 éves fiatalt, miközben éppen több mint 1,2 kilogramm kannabiszt adtak át. A DIICOT marosvásárhelyi ügyészei kezdeményezték 30 napos előzetes letartóztatásukat.
Nagy kockázatú kábítószerrel való kereskedés gyanúja miatt vettek őrizetbe egy 24 és egy 27 éves férfit csütörtökön a Maros megyei rendőrök.
Zárolták Marosvásárhely számláit, ezért a városháza új beszerzéseket nem indíthat, a tervezett kiadásokat pedig felülvizsgálja. A hivatal szerint a lépés ki nem fizetett számlákhoz kapcsolódik, miközben egyes állami támogatások sem érkeztek meg időben.
szóljon hozzá!