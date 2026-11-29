Fotó: Országos Meteorológiai Igazgatóság
Fagyosan indult a reggel országszerte, ezen belül pedig Székelyföldön és a Kelemen-havasokban regisztrálták a legalacsonyabb hőmérsékleti értékeket.
A hegyekben érződött a leginkább a fagy: a leghidegebb a Kelemen-havasokban, a Csalhón volt, ahol mínusz 18,7 Celsius-fokot regisztráltak vasárnapra virradóra, míg a háromszéki Lakóca-tetőn mínusz 17,1 Celsius-fok volt. A Bucsinon mínusz 14,9 Celsius-fokot mértek az Országos Meteorológiai Igazgatóság mérőműszerei.
A székelyföldi városok közül Csíkszeredában mínusz 9,4 Celsius-fok volt vasárnap hajnalban, Kézdivásárhelyen mínusz 8 Celsius-fokot regisztráltak, Sepsiszentgyörgyön mínusz 7,5 Celsius-fok volt a legalacsonyabb hőmérsékleti érték, míg Székelyudvarhelyen mínusz 6,7 Celsius-fok, Marosvásárhelyen pedig mínusz 4,1 Celsius-fok volt vasárnapra virradóra.
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