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Miközben Romániában novemberben kétszer is gazdára talált a Loto 6/49 főnyereménye, az EuroMillions lottójátéknál hatalmas hiba történt: több százezer embert tévesen értesítettek arról, hogy megnyerték a 39 millió fontos főnyereményt.
Csaknem 360 ezer játékos hihette egy rövid ideig, hogy megütötte a főnyereményt az EuroMillions lottójátékon. A téves tájékoztatás miatt
A Digi24 beszámolója szerint a hibát a nyeremények elosztásáról szóló tájékoztatásban történt kommunikációs probléma okozta. Nem ez az első hasonló eset: tavaly Norvégiában is játékosok ezreit értesítették tévesen arról, hogy nyertek az EuroJackpot lottójátékon.
Ezzel szemben Romániában valóban szerencsésen alakult a november két lottójátékos számára:
November 12-én egy Călărași megyei játékos 5 226 582,80 lejt nyert, majd november 26-án újabb telitalálat született, szintén Călărași megyében: ezalkalommal 3 029 871,28 lej ütötte egy játékos markát. A nyertes két egyszerű számkombinációt játszott meg, a szelvényért pedig mindössze 16,50 lejt fizetett
Mindössze két hét telt el azóta, hogy valaki elvitte a 6/49-es lottó közel egymillió eurós főnyereményét, csütörtökön pedig ismét gazdára talált a legnagyobb nyeremény. Érdekesség, hogy ezúttal is Călărași megyében adták fel a nyertes szelvényt.
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