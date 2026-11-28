Miközben Romániában novemberben kétszer is gazdára talált a Loto 6/49 főnyereménye, az EuroMillions lottójátéknál hatalmas hiba történt: több százezer embert tévesen értesítettek arról, hogy megnyerték a 39 millió fontos főnyereményt.

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Csaknem 360 ezer játékos hihette egy rövid ideig, hogy megütötte a főnyereményt az EuroMillions lottójátékon. A téves tájékoztatás miatt

sokan azt gondolhatták, hogy egyik pillanatról a másikra milliomosok lettek.

A Digi24 beszámolója szerint a hibát a nyeremények elosztásáról szóló tájékoztatásban történt kommunikációs probléma okozta. Nem ez az első hasonló eset: tavaly Norvégiában is játékosok ezreit értesítették tévesen arról, hogy nyertek az EuroJackpot lottójátékon.

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Romániában kétszer is gazdára talált a főnyeremény

Ezzel szemben Romániában valóban szerencsésen alakult a november két lottójátékos számára: