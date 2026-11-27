Mindössze két hét telt el azóta, hogy valaki elvitte a 6/49-es lottó közel egymillió eurós főnyereményét, csütörtökön pedig ismét gazdára talált a legnagyobb nyeremény. Érdekesség, hogy ezúttal is Călărași megyében adták fel a nyertes szelvényt.

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A november 26-i sorsoláson a 6/49-es lottó első kategóriájának nyereménye 3 029 871,28 lej, vagyis több mint 567 ezer euró volt. A szerencsés szelvényt a Călărași megyei Lehliu-Gară egyik lottóirodájában adták fel. A nyertes két egyszerű számkombinációt játszott meg,

– írja az Agerpres a Román Lottótársaság közleménye alapján. Nem ez az első alkalom ebben a hónapban, hogy Călărași megyében talált gazdára a főnyeremény.

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November 12-én egy másik, szintén a megyében feladott szelvénnyel 5 226 582,80 lejt, azaz csaknem egymillió eurót nyert valaki. A nyertes, egy 60 év fölötti, 35 éve lottózó személy november 21-én jelentkezett a nyereményért a lottótársaság bukaresti székhelyén.

korábban írtuk Ettől a hétvégétől már gazdag: bement a lottótársasághoz a csaknem egymillió eurós főnyereményért Jelentkezett a Román Lottótársaság központi székhelyén tegnap a november 12-i Loto 6/49-sorsolás 5 226 582,80 lej (mintegy 980 ezer euró) értékű főnyereményének nyertese.

A csütörtöki nyeremény