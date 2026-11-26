A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion csütörtökön megjelent a legfőbb ügyészségen, ahová beidézték, hogy közöljék vele, felbujtással gyanúsítják.

Székelyhon 2026. november 26., 12:462026. november 26., 12:46 2026. november 26., 13:052026. november 26., 13:05

Simiont több száz szimpatizáns várta a legfőbb ügyészség előtt, a politikus pedig azt mondta nekik, azért indítottak eljárást ellene, mert nem akart „békét kötni a rendszerrel” és megszavazni a Veștea-kormányt – írja az Agerpres. Az AUR-elnök élesen bírálta a legfőbb ügyészséget, amely ahelyett, hogy a Nordis-üggyel foglalkozna, a 2024-es elnökválasztások érvénytelenítését vizsgálná vagy igazságot szolgáltatna Călin Georgescunak, eljárást indított ellene alaptalan indokkal.

Egyértelmű, hogy ezt a büntetőeljárást továbbiak is követik majd. Vannak ügyészeik, akik politikai utasításokat hajtanak végre. Románia ma diktatúra, de nem marad sokáig az”

– mondta Simion a támogatóinak. Hirdetés A legfőbb ügyészség március 10-én jelentette be, hogy felbujtás gyanújával hivatalból eljárást indított George Simion ellen egy Facebook-bejegyzése miatt. Az AUR elnöek a közösségi oldalán közzétett egyik videóban

azt mondta, hogy „nyilvánosan meg kellene nyúzni” a Központi Választási Iroda (BEC) tagjait, amiért elutasították Călin Georgescu elnökjelöltségét.

Egy későbbi sajtótájékoztatóján Simion árnyalta a kijelentését. Azt mondta, átvitt értelemben használta a „megnyúzni” kifejezést, arra utalt, hogy a kiváltságaiktól, a különnyugdíjuktól kell megfosztani, és békés, demokratikus úton kell eltávolítani a hatalomról az „államcsíny” elkövetőit. Az ügyészség elrendelte a bűnvádi eljárás elindítását A legfőbb ügyészség csütörtökön elrendelte a bűnvádi eljárás elindítását George Simion, ellen nyilvános felbujtás bűntette miatt. A legfőbb ügyészség közleménye szerint a parlament egyik képviselője ellen indult bűnvádi eljárás, aki egy közösségi oldalon arra buzdította az embereket, hogy „súlyos bűncselekménynek minősülő tetteket, nevezetesen szélsőséges fizikai bántalmazást, kínzást vagy emberölést” kövessenek el. Az ügyészek szerint 2025. március 9-én 22 óra körül a gyanúsított, aki parlamenti képviselő és egy politikai alakulat vezetője, nyilvánosan elérhető Facebook-oldalán közzétett egy videót, amelyet 45 446 követő kedvelt, 2025. március 10-ig 7823 hozzászólás érkezett rá, és 6143 alkalommal osztották meg.

A videóban a gyanúsított arra buzdította a közönséget, hogy súlyos bűncselekménynek minősülő tetteket, szélsőséges fizikai bántalmazást, kínzást vagy emberölést kövessen el,