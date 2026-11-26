Fotó: George Simion/Facebook
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion csütörtökön megjelent a legfőbb ügyészségen, ahová beidézték, hogy közöljék vele, felbujtással gyanúsítják.
2026. november 26., 12:462026. november 26., 12:46
2026. november 26., 13:052026. november 26., 13:05
Simiont több száz szimpatizáns várta a legfőbb ügyészség előtt, a politikus pedig azt mondta nekik, azért indítottak eljárást ellene, mert nem akart „békét kötni a rendszerrel” és megszavazni a Veștea-kormányt – írja az Agerpres.
Az AUR-elnök élesen bírálta a legfőbb ügyészséget, amely ahelyett, hogy a Nordis-üggyel foglalkozna, a 2024-es elnökválasztások érvénytelenítését vizsgálná vagy igazságot szolgáltatna Călin Georgescunak, eljárást indított ellene alaptalan indokkal.
– mondta Simion a támogatóinak.
A legfőbb ügyészség március 10-én jelentette be, hogy felbujtás gyanújával hivatalból eljárást indított George Simion ellen egy Facebook-bejegyzése miatt. Az AUR elnöek a közösségi oldalán közzétett egyik videóban
Egy későbbi sajtótájékoztatóján Simion árnyalta a kijelentését. Azt mondta, átvitt értelemben használta a „megnyúzni” kifejezést, arra utalt, hogy a kiváltságaiktól, a különnyugdíjuktól kell megfosztani, és békés, demokratikus úton kell eltávolítani a hatalomról az „államcsíny” elkövetőit.
A legfőbb ügyészség csütörtökön elrendelte a bűnvádi eljárás elindítását George Simion, ellen nyilvános felbujtás bűntette miatt. A legfőbb ügyészség közleménye szerint a parlament egyik képviselője ellen indult bűnvádi eljárás, aki egy közösségi oldalon arra buzdította az embereket, hogy „súlyos bűncselekménynek minősülő tetteket, nevezetesen szélsőséges fizikai bántalmazást, kínzást vagy emberölést” kövessenek el.
Az ügyészek szerint 2025. március 9-én 22 óra körül a gyanúsított, aki parlamenti képviselő és egy politikai alakulat vezetője, nyilvánosan elérhető Facebook-oldalán közzétett egy videót, amelyet 45 446 követő kedvelt, 2025. március 10-ig 7823 hozzászólás érkezett rá, és 6143 alkalommal osztották meg.
amikor a Központi Választási Iroda (BEC) tagjaira utalva azt mondta, államcsínyt hajtottak végre azzal, hogy elutasították egy személy elnökjelöltségét, ami miatt „nyilvános téren kellene megnyúzni őket” – tájékoztattak az ügyészek.
A nyomozók szerint a közösségi oldalon azt követően tették közzé az üzenetet, hogy ugyanazon a napon több személy – köztük ugyanazon politikai alakulat parlamenti képviselői – tüntetett a BEC székházánál, a megmozdulás pedig erőszakba torkollott: vagyontárgyakat gyújtottak fel és rongáltak meg, valamint csendőröket sebesítettek meg.
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