Három személyt tartóztattak le, miután a gyanú szerint elrabolták, bedrogozták és szexuálisan is bántalmazni próbálták egy erdélyi megyeszékhely polgármesterét, majd felvételt készítettek róla, hogy megzsarolhassák.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Három személyt vettek őrizetbe a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) ügyészei, miután a gyanú szerint fogva tartották, szexuálisan bántalmazni próbálták, valamint kokain felszippantására kényszerítették Nagybánya polgármesterét, Ioan Doru Dăncușt (PSD). A két férfiból és egy nőből álló csoport

– közölte az Agerpres igazságügyi forrásokra hivatkozva. A DIICOT közleménye szerint a gyanúsítottak 2026-ban szerveződtek bűnözői csoporttá azzal a céllal, hogy

A két férfi ugyanahhoz a családhoz tartozik, és több olyan vállalkozást működtetnek, amelyeket a polgármesteri hivatal alkalmazottai különböző szabálytalanságok miatt megbírságoltak, illetve ideiglenesen bezárattak. A gyanúsítottak szerint a velük szemben hozott intézkedések a polgármester tevékenységének és politikai hovatartozásának következményei voltak. A terv végrehajtására 2026 szeptemberében az egyik, 32 éves férfi arra kérte a nőt, hogy

A szeptember 28-ról 29-re virradó éjszaka a polgármester megjelent a megadott címen, ahol a két férfi – arcukat csuklya takarta – késsel és sokkolóval fenyegetve ártalmatlanította. Ruházatának egy részét levágták, és megpróbálták szexuálisan bántalmazni. A támadást végül azért hagyták abba, mert zajokat hallottak a lakás ajtajánál. A történtek során

A kábítószert a nő kifejezetten erre az alkalomra szerezte be. Az egész eseménysort rögzítették, hogy a megalázó helyzetben készült felvételeket később zsarolásra használhassák fel – ismertette az ügyészség.

Hirdetés

A felvételek segítségével a gyanúsítottak arra kényszerítették a polgármestert, hogy segítse egyikük belépését egy politikai pártba, valamint kérjen meg egy újságírót, hogy töröljön a közösségi oldalairól több olyan felvételt, amelyeken az újságíró a két férfi családját és üzleti tevékenységét bírálta. A polgármester a következő időszakban