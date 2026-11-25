Fotó: Haáz Vince
Ünnepeljük együtt Románia nemzeti ünnepét! Minden korosztály számára változatos programokkal készülünk: katonai ceremóniákkal, hagyományőrző műsorokkal, zenével, koncertekkel és látványos tűzijátékkal!
10:00–11:30 | Kultúrpalota – Tükörterem
A Felfalusi fibula kitüntetés átadási ünnepsége.
10:30–14:00 | Rózsák tere
Katonai technikai eszközök és felszerelések kiállítása, bemutatóstandok és eszközbemutatók.
12:00–13:30 | Győzelem tér
Románia nemzeti ünnepe alkalmából rendezett katonai és egyházi ceremónia.
Hivatalos beszédek és koszorúzás.
A díszőrség felvonulása.
18:00–20:00 | Győzelem tér
Románia nemzeti ünnepének tiszteletére rendezett népzenei műsor.
18:30–19:45 | Fáklyás felvonulás
A katonai hagyományokat idéző felvonulás útvonala: Victor Babeș utca – Vársétány – Avram Iancu utca – Bernády tér – Rózsák tere – Győzelem tér.
Fotó: Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
20:00 | Győzelem tér
TIMPURI NOI koncert
21:00 | Győzelem tér
VUNK koncert
22:00 | Győzelem tér
Tűzijáték – az esemény ünnepélyes zárása!
A román nemzeti ünnep alkalmából rendezett ünnepségeket élőben közvetítjük a Polgármesteri Hivatal Facebook-oldalán.
Várunk mindenkit családjával és barátaival, hogy együtt ünnepeljük ezt a napot! Isten éltesse Romániát!
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
Bel- és Külkapcsolati Osztály
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