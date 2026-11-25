2026. november 25., szerda

Egy közigazgatási régióba gyúrnák a magyar településeket

Petícióban kéri a Székely Nemzeti Tanács és az RMDSZ, hogy a 149, Maros, Hargita, Kovászna, Brassó és Bákó megyei magyar polgármester által vezetett önkormányzatot csatolják egy közigazgatási régióba. Az anyagot az Európai Unió intézményeinek is elküldik.