Gyergyószentmiklós támogatja, hogy hat hónapos átmeneti időszak után induljon el a megyében az új, hulladékgazdálkodási rendszer. A képviselő-testület egyöntetű döntést hozott, de az RMDSZ-frakció javaslatára későbbre tolnák az árak elfogadását.

Gergely Imre 2026. november 25., 13:412026. november 25., 13:41

Rendkívüli tanácsülést tartott szerdán délelőtt Gyergyószentmiklós képviselő testülete. Ennek egyetlen napirendi pontja a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás (ADI SIMD) közgyűlésén képviselendő önkormányzati álláspontról szólt. Nagy Zoltán polgármester emlékeztetett, hogy

a megyei szintű hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása több mint egy évtizedes folyamat eredménye.

Hirdetés Az európai uniós finanszírozású projektnek számos hasznos eleme van, köztük például, hogy megszüntették a Gyergyószentmiklós és Gyergyóalfalu közötti, rendszeresen kigyulladó és kellemetlen szagokat árasztó szeméttelepet, valamint az is, hogy megnyílik a hulladékudvar, ahová a lakosság beviheti többek között a nagyméretű háztartási tárgyakat, bútorokat, elektronikai eszközöket, építkezési törmeléket, amelyek eddig gyakran a mezőkre kerültek a háztartásokból. A polgármester ugyanakkor rámutatott, hogy

a rendszer előkészítése és a lakosság tájékoztatása hiányos volt,

ami érthető elégedetlenséget váltott ki, amelyekre a Társulás és a szolgáltatást elnyerő konzorcium megfelelő válaszokat kell adjon. Fél év a felkészülésre Nagy Zoltán a jelenlegi helyzetben két lehetőséget vázolt fel. Az egyik szerint

január elsejétől az eredetileg tervezett rendszer lépne életbe.

Eszerint a családi házaknál havi alapdíjért havonta egy alkalommal szállítanák el a hulladékot, a tömbházaknál pedig egy személyre kiszámított alapdíj mellett a lakóközösség által megtermelt hulladék mennyisége alapján számolnák ki a további költségeket. A másik lehetőség

egy hat hónapos átmeneti időszak beiktatása.

Ez idő alatt a városi családi házaktól továbbra is heti rendszerességgel, havonta négy alkalommal szállítanák el a hulladékot, a tömbházaknál nem történne változás, de bevezetnék a műanyag, üveg, és papír szelektív gyűjtése mellett és a biohulladék külön gyűjtését is.

A lakosságnak lenne ideje megismerni és elsajátítani az új rendszer működését.

A polgármester szerint ez az időszak arra is alkalmas lenne, hogy felmérjék a háztartások hulladéktermelését, és a későbbiekben a kertes házaknál mindenki a saját igényeinek megfelelő, akár 60, 80 vagy 120 literes, vagy akár nagyobb kukát választhasson. Mint elmondta, a háztartási hulladék mintegy 47 százaléka biológiailag lebomló, így ennek külön gyűjtésével jelentősen csökkenthető a vegyes hulladék mennyisége és az annak elszállításáért fizetendő összeg. Az árak és a szerződések körül is vannak kérdések Málnási Huba tanácsos elsősorban a díjszabás, illetve a lakossággal megkötendő szerződések részleteit firtatta. Rámutatott, hogy az emberek konkrét válaszokat várnak arra, mennyit kell majd fizetniük, és milyen szolgáltatást kapnak a pénzükért.

A polgármester ismertette a megyei szinten egységes tervezett díjszabást és hogy a 120 literes kuka havi egyszeri ürítését tartalmazza, minden további alkalomért 8,7 lejt kellene fizetni. A tömbházaknál az alapdíjhoz a lakóközösség által megtermelt vegyes hulladék mennyisége alapján számolt költség társulna. Nagy Zoltán közölte, hogy december 8-án a fejlesztési társulás és a szolgáltatói konzorcium képviselői Gyergyószentmiklósra érkeznek,

ahol lakossági fórumon adnak tájékoztatást a díjszabás kialakításának részleteiről is.

Az árak elfogadásához viszont további halasztást javasol Gyergyószentmiklós. Az RMDSZ-frakció nevében Erős Levente módosító indítványt terjesztett elő. Azt javasolta, hogy a határozattervezetből töröljék a lakossági számlázási értékek megállapítására vonatkozó részt. Indoklása szerint

a családok kiadásait közvetlenül érintő döntés előtt elengedhetetlen a széles körű, átlátható és közérthető tájékoztatás,