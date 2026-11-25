Képünk illusztráció
Fotó: Székelyhon
Gyergyószentmiklós támogatja, hogy hat hónapos átmeneti időszak után induljon el a megyében az új, hulladékgazdálkodási rendszer. A képviselő-testület egyöntetű döntést hozott, de az RMDSZ-frakció javaslatára későbbre tolnák az árak elfogadását.
Rendkívüli tanácsülést tartott szerdán délelőtt Gyergyószentmiklós képviselő testülete. Ennek egyetlen napirendi pontja a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás (ADI SIMD) közgyűlésén képviselendő önkormányzati álláspontról szólt. Nagy Zoltán polgármester emlékeztetett, hogy
Az európai uniós finanszírozású projektnek számos hasznos eleme van, köztük például, hogy megszüntették a Gyergyószentmiklós és Gyergyóalfalu közötti, rendszeresen kigyulladó és kellemetlen szagokat árasztó szeméttelepet, valamint az is, hogy megnyílik a hulladékudvar, ahová a lakosság beviheti többek között a nagyméretű háztartási tárgyakat, bútorokat, elektronikai eszközöket, építkezési törmeléket, amelyek eddig gyakran a mezőkre kerültek a háztartásokból.
A polgármester ugyanakkor rámutatott, hogy
ami érthető elégedetlenséget váltott ki, amelyekre a Társulás és a szolgáltatást elnyerő konzorcium megfelelő válaszokat kell adjon.
Nagy Zoltán a jelenlegi helyzetben két lehetőséget vázolt fel. Az egyik szerint
Eszerint a családi házaknál havi alapdíjért havonta egy alkalommal szállítanák el a hulladékot, a tömbházaknál pedig egy személyre kiszámított alapdíj mellett a lakóközösség által megtermelt hulladék mennyisége alapján számolnák ki a további költségeket.
A másik lehetőség
Ez idő alatt a városi családi házaktól továbbra is heti rendszerességgel, havonta négy alkalommal szállítanák el a hulladékot, a tömbházaknál nem történne változás, de bevezetnék a műanyag, üveg, és papír szelektív gyűjtése mellett és a biohulladék külön gyűjtését is.
A polgármester szerint ez az időszak arra is alkalmas lenne, hogy felmérjék a háztartások hulladéktermelését, és a későbbiekben a kertes házaknál mindenki a saját igényeinek megfelelő, akár 60, 80 vagy 120 literes, vagy akár nagyobb kukát választhasson. Mint elmondta, a háztartási hulladék mintegy 47 százaléka biológiailag lebomló, így ennek külön gyűjtésével jelentősen csökkenthető a vegyes hulladék mennyisége és az annak elszállításáért fizetendő összeg.
Málnási Huba tanácsos elsősorban a díjszabás, illetve a lakossággal megkötendő szerződések részleteit firtatta. Rámutatott, hogy az emberek konkrét válaszokat várnak arra, mennyit kell majd fizetniük, és milyen szolgáltatást kapnak a pénzükért.
A polgármester ismertette a megyei szinten egységes tervezett díjszabást és hogy a 120 literes kuka havi egyszeri ürítését tartalmazza, minden további alkalomért 8,7 lejt kellene fizetni. A tömbházaknál az alapdíjhoz a lakóközösség által megtermelt vegyes hulladék mennyisége alapján számolt költség társulna.
Nagy Zoltán közölte, hogy december 8-án a fejlesztési társulás és a szolgáltatói konzorcium képviselői Gyergyószentmiklósra érkeznek,
Az árak elfogadásához viszont további halasztást javasol Gyergyószentmiklós. Az RMDSZ-frakció nevében Erős Levente módosító indítványt terjesztett elő. Azt javasolta, hogy a határozattervezetből töröljék a lakossági számlázási értékek megállapítására vonatkozó részt. Indoklása szerint
valamint a lakosság véleményének meghallgatása. Hangsúlyozta, nem a szabályozás módosítását ellenzik, hanem azt kérik, hogy a díjakról csak a megfelelő tájékoztatást követően szülessen döntés.
A képviselő-testület egyöntetűen elfogadta a határozattervezetet az RMDSZ módosító indítványával együtt. Ennek értelmében Nagy Zoltán polgármester a hat hónapos átmeneti időszak bevezetését támogató álláspontot képviselheti a megyei fejlesztési társulás közgyűlésén, és szintén képviselnie kell a város álláspontját abban is, hogy a lakossági számlázási értékek megállapítását a megfelelő tájékoztatás és egyeztetés utánra halasszák.
Advent négy vasárnapján ismét közösségi gyertyagyújtásra várják a gyergyószentmiklósiakat a város főterére. Igehirdetések, kórusok és a fúvószenekar is segít ráhangolódni a karácsonyra. Az adventi vásár ezeken az estéken is várja az érdeklődőket.
A kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt járhatatlanná vált a 15-ös országút Maroshévíz és Borszék közötti szakasza kedden délelőtt.
Tűz ütött ki egy gumiszerelő műhelyben Gyergyószentmiklóson hétfő éjszaka – tájékoztatott a Hargita megyei katasztrófavédelem.
Megérkezett az első havazás Gyergyószentmiklósra, de az utakon még nem alakult ki összefüggő hóréteg, ezért a hóekéket egyelőre nem kellett bevetni. A csúszásmentesítéshez ugyanakkor már sózni kellett, a téli karbantartásra pedig felkészültek a városban.
A dualizmus kori Gyergyó országgyűlési képviselőinek munkásságát, a térség érdekeinek képviseletét vizsgálja Garda Dezső történész legújabb kötete. Megállapítható, akkor is létezett karrierizmus, és akkor is voltak, akik sokat tettek Gyergyóért.
A piac bontásával kezdődik el egy új borszéki köztérfejlesztési beruházás, amelynek része többek közt a fürdőváros piacterének átalakulása, a Millennium park bővítése, a Lobogó-forrás környékének rendezése, valamint a Tündérkert újragondolása is.
A hit, a tudás és a közösség szolgálata ma is érvényes értékek – hangzott el a 150 éves Fogarasy Mihály Műszaki Líceum jubileumi ünnepségén. Az alapító örökségét, az iskola közösségformáló szerepét és a szakoktatás jövőbeni jelentőségét is kiemelték.
8,6 millió lejes, ötéves futamidejű hitelt vehet fel Gyergyószentmiklós – döntött pénteken a képviselő-testület. A pénzt uniós beruházások önrészeire fordítják. Elfogadták a Gyilkostón tervezett ivóvíz- és szennyvízhálózat aktualizált költségvetését is.
Feloldották a forgalomkorlátozást, pénteken 12 órakor újraindult a közlekedés a Bucsin-tetőn, a 13B jelzésű országúton – tájékoztatott a Hargita megyei tűzoltóság.
Ünnepélyesen emlékeztek vissza a gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Idősek Otthonának elmúlt harminc évére, és elköszöntek az intézményt 1994 óta vezető Magyari Venceltől. A jubileumi rendezvényen az alapítás emlékezetes körülményeit is felidézték.
szóljon hozzá!