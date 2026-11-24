Nem könnyű az átállás az új hulladékgazdálkodási rendszerre, az átmeneti időszak bevezetése is akadályokba ütközött
Fotó: László Ildikó
Elbukott a Hargita megyei hulladékgazdálkodási rendszer átmeneti díjszabásáról szóló kompromisszumos javaslat, amely vidéken havi 21,14 lejért két elszállítást biztosított volna. Bíró Barna Botond provokációt sejt a döntés mögött, miközben Csíkszereda támogatja a megoldást.
A vidéki lakosság számára javasolt havi 21,14 lejes díj két hulladékelszállítást is tartalmazott volna, míg a 20,95 lejes ellenjavaslat csak egyet. Bíró Barna Botond, a Hargita Megyei Tanács elnöke újabb videóban fejezte ki elégedetlenségét az önkormányzati képviselők hétfői ülésén hozott döntés miatt. „Tegnap óta nem tértem magamhoz a megyei tanácsülésen történtek után" – fogalmazott.
Mint arról hétfőn beszámoltunk, 19 banin bukott el az új hulladékgazdálkodási rendszer átmeneti díjszabásáról szóló határozattervezet a Hargita Megyei Tanács hétfői ülésén. A javaslat értelmében a következő év júliusáig vidéken személyenként havi 21,14 lejes, városon pedig 26,09 lejes díjat vezettek volna be, cserébe a reziduális hulladék kéthetenkénti, illetve heti elszállításáért. A csíki RMDSZ-frakció módosító javaslata
Végül az eredeti előterjesztésre a jelen lévő 29 tanácsos közül mindössze 13-an szavaztak igennel, miközben legalább 15 támogató voksra lett volna szükség. A kompromisszumos javaslat meghiúsulása kapcsán Bíró Barna Botond már az ülésen is a közel húsz banis különbséget emelte ki.
Széthúzást eredményezett Hargita Megye Tanácsán belül a szemétügy. A csíki és gyergyói RMDSZ-frakciókból ugyanis többen tartózkodtak az új hulladékgazdálkodási rendszer átmeneti árait érintő határozattervezet megszavazásától.
A megyei tanács elnöke kedden közzétett videójában azt mondta, továbbra sem érti, miért nem kapott támogatást az előterjesztés, amelyről a múlt héten a polgármesterekkel is egyeztettek. Mint kifejtette, az átmeneti időszakra javasolt 21,14 lejes összeg a vidéki lakosság esetében személyenként és havonta két reziduális hulladék elszállítását tartalmazta volna.
Ezt elismerte, ugyanakkor szerinte az összehasonlításból kimaradt egy lényeges szempont. „Csakhogy a 20,95 lej mindössze egyetlen elszállítást tartalmaz. A kétszeri elszállítás díja 29,66 lej. Önök szerint melyik összeg a magasabb?” – tette fel a kérdést a tanácselnök.
Bíró Barna Botond videójában az elmúlt másfél év hulladékgazdálkodást érintő döntéseit is felidézte. Elmondása szerint 2023-ban 498 millió lej értékben hirdették volna meg a hulladékgyűjtési szolgáltatást, és ez az összeg 2024 májusáig nem változott. A tanácselnök szerint a mandátuma 2024 októberi átvételét követően 2025 augusztusára 16,6 millió lejjel sikerült csökkenteni a szolgáltatás árát. „Valóban olyan rossz dolog ez?
– fogalmazott. A tanácselnök azt is megkérdőjelezte, mennyire őszinte az egyesek részéről tapasztalható aggodalom, és
Az új hulladékgazdálkodási rendszer hat hónapos átmeneti időszakára tervezett díjazásáról minden Hargita megyei önkormányzatnak döntenie kell, és küldöttet kell kineveznie a SIMD Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás november 25-i közgyűlésére, hogy szavazzon erről a díjszabásról. Csíkszereda önkormányzata keddi rendkívüli ülésén ezt megtette, és
ellentétben a megyei önkormányzattal, ahol elbukott a kezdeményezés. A városvezetés közleménye szerint az átmeneti időszak lehetőséget adna arra, hogy a lakosság felkészüljön az új hulladékgazdálkodási rendszerre, miközben a társulásnak is maradna ideje az adatgyűjtésre.
Fotó: RER Vest
A kompromisszumos díjszabás értelmében személyenként valamivel magasabb alapdíjat fizetnének a lakosok, cserébe átfogóbb, többletürítési felár nélküli szolgáltatást kapnának.
mivel a korábbi, űrtartalom szerinti számlázás helyett a személyek száma alapján állapítanák meg a díjakat.
„Az új hulladékgazdálkodási rendszer emiatt bennünket különösen hátrányosan érint, hatványozottan a tömbházlakókat. Bár esetükben eddig is döntő volt a személyek száma, mégis, ha az új díjszabás kompromisszumok nélkül életbe lép,
– fogalmazott a polgármester. Hozzátette, az eredeti díjszabási forgatókönyv ugyan személyenként 1–2 lejjel alacsonyabb alapdíjjal számol, de jelentős többletürítési felárakat is tartalmaz. A kompromisszumos változat ezzel szemben minimálisan magasabb alapdíj mellett az eddig megszokotthoz hasonló vagy annál is bőségesebb szolgáltatási csomagot biztosítana, külön felárak nélkül. Csíkszereda szerint
A városvezetés arra is felhívta a figyelmet, hogy a döntéstől függetlenül újabb nyilvános tájékoztatót szerveznek a lakószövetségek számára. A következő hetekben ugyanis a társulástól és a szolgáltatótól is intenzív tájékoztatási kampányt várnak, hogy a lakosság megfelelően felkészülhessen a szelektív hulladékgyűjtésre.
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