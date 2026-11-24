Nem könnyű az átállás az új hulladékgazdálkodási rendszerre, az átmeneti időszak bevezetése is akadályokba ütközött

Elbukott a Hargita megyei hulladékgazdálkodási rendszer átmeneti díjszabásáról szóló kompromisszumos javaslat, amely vidéken havi 21,14 lejért két elszállítást biztosított volna. Bíró Barna Botond provokációt sejt a döntés mögött, miközben Csíkszereda támogatja a megoldást.

Barabás Hajnal 2026. november 24., 15:022026. november 24., 15:02

A Hargita Megyei Tanács hétfői ülésén 19 banin bukott el az átmeneti hulladékdíjról szóló határozattervezet.

A javaslat szerint a vidéki díj 21,14 lej, a városi 26,09 lej lett volna a következő év júliusáig.

Bíró Barna Botond szerint a vidéki 21,14 lejes díj havonta két elszállítást tartalmazott volna, míg a 20,95 lejes díj csak egyet.

Az eredeti előterjesztést 29 jelen lévő tanácsosból 13 támogatta, noha az elfogadáshoz legalább 15 igen szavazat kellett volna.

Csíkszereda önkormányzata keddi rendkívüli ülésén támogatta a kompromisszumos megoldást a november 25-i SIMD-közgyűlés előtt. A vidéki lakosság számára javasolt havi 21,14 lejes díj két hulladékelszállítást is tartalmazott volna, míg a 20,95 lejes ellenjavaslat csak egyet. Bíró Barna Botond, a Hargita Megyei Tanács elnöke újabb videóban fejezte ki elégedetlenségét az önkormányzati képviselők hétfői ülésén hozott döntés miatt. „Tegnap óta nem tértem magamhoz a megyei tanácsülésen történtek után" – fogalmazott. Mint arról hétfőn beszámoltunk, 19 banin bukott el az új hulladékgazdálkodási rendszer átmeneti díjszabásáról szóló határozattervezet a Hargita Megyei Tanács hétfői ülésén. A javaslat értelmében a következő év júliusáig vidéken személyenként havi 21,14 lejes, városon pedig 26,09 lejes díjat vezettek volna be, cserébe a reziduális hulladék kéthetenkénti, illetve heti elszállításáért. A csíki RMDSZ-frakció módosító javaslata

a vidéki díjat 20,95 lejben határozta volna meg, ám ez sem kapta meg a szükséges támogatást.

Végül az eredeti előterjesztésre a jelen lévő 29 tanácsos közül mindössze 13-an szavaztak igennel, miközben legalább 15 támogató voksra lett volna szükség. A kompromisszumos javaslat meghiúsulása kapcsán Bíró Barna Botond már az ülésen is a közel húsz banis különbséget emelte ki. korábban írtuk Tizenkilenc banin múlt a kompromisszum Hargita megyében Széthúzást eredményezett Hargita Megye Tanácsán belül a szemétügy. A csíki és gyergyói RMDSZ-frakciókból ugyanis többen tartózkodtak az új hulladékgazdálkodási rendszer átmeneti árait érintő határozattervezet megszavazásától. Két elszállítás ára A megyei tanács elnöke kedden közzétett videójában azt mondta, továbbra sem érti, miért nem kapott támogatást az előterjesztés, amelyről a múlt héten a polgármesterekkel is egyeztettek. Mint kifejtette, az átmeneti időszakra javasolt 21,14 lejes összeg a vidéki lakosság esetében személyenként és havonta két reziduális hulladék elszállítását tartalmazta volna.

Bíró szerint a vita során azzal érveltek, hogy a jelenlegi díjszabás 20,95 lej, tehát a javasolt 21,14 lej ennél magasabb.

Ezt elismerte, ugyanakkor szerinte az összehasonlításból kimaradt egy lényeges szempont. „Csakhogy a 20,95 lej mindössze egyetlen elszállítást tartalmaz. A kétszeri elszállítás díja 29,66 lej. Önök szerint melyik összeg a magasabb?” – tette fel a kérdést a tanácselnök. Korábbi döntések Bíró Barna Botond videójában az elmúlt másfél év hulladékgazdálkodást érintő döntéseit is felidézte. Elmondása szerint 2023-ban 498 millió lej értékben hirdették volna meg a hulladékgyűjtési szolgáltatást, és ez az összeg 2024 májusáig nem változott. A tanácselnök szerint a mandátuma 2024 októberi átvételét követően 2025 augusztusára 16,6 millió lejjel sikerült csökkenteni a szolgáltatás árát. „Valóban olyan rossz dolog ez?

Olyan nagy probléma, hogy a Hargita megyei embereknek a következő nyolc évben 16,6 millió lejjel kevesebbet kell fizetniük?”

– fogalmazott. A tanácselnök azt is megkérdőjelezte, mennyire őszinte az egyesek részéről tapasztalható aggodalom, és

felvetette, hogy a kompromisszum elutasítása mögött provokáció vagy mások számításainak keresztülhúzása állhat.

Csíkszereda támogatja Az új hulladékgazdálkodási rendszer hat hónapos átmeneti időszakára tervezett díjazásáról minden Hargita megyei önkormányzatnak döntenie kell, és küldöttet kell kineveznie a SIMD Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás november 25-i közgyűlésére, hogy szavazzon erről a díjszabásról. Csíkszereda önkormányzata keddi rendkívüli ülésén ezt megtette, és

támogatta a kompromisszumos megoldást,

ellentétben a megyei önkormányzattal, ahol elbukott a kezdeményezés. A városvezetés közleménye szerint az átmeneti időszak lehetőséget adna arra, hogy a lakosság felkészüljön az új hulladékgazdálkodási rendszerre, miközben a társulásnak is maradna ideje az adatgyűjtésre.

Fotó: RER Vest

A kompromisszumos díjszabás értelmében személyenként valamivel magasabb alapdíjat fizetnének a lakosok, cserébe átfogóbb, többletürítési felár nélküli szolgáltatást kapnának.

Korodi Attila polgármester szerint az új rendszer különösen hátrányosan érintheti a tömbházlakókat,

mivel a korábbi, űrtartalom szerinti számlázás helyett a személyek száma alapján állapítanák meg a díjakat. Hirdetés „Az új hulladékgazdálkodási rendszer emiatt bennünket különösen hátrányosan érint, hatványozottan a tömbházlakókat. Bár esetükben eddig is döntő volt a személyek száma, mégis, ha az új díjszabás kompromisszumok nélkül életbe lép,

a modellezéseink szerint akár több száz lejes számlákkal is terhelhetnek egy-egy tömbházlakást, ezzel megfizethetetlenné válik a szolgáltatás

– fogalmazott a polgármester. Hozzátette, az eredeti díjszabási forgatókönyv ugyan személyenként 1–2 lejjel alacsonyabb alapdíjjal számol, de jelentős többletürítési felárakat is tartalmaz. A kompromisszumos változat ezzel szemben minimálisan magasabb alapdíj mellett az eddig megszokotthoz hasonló vagy annál is bőségesebb szolgáltatási csomagot biztosítana, külön felárak nélkül. Csíkszereda szerint

ez összességében kevesebbe kerülne a lakosságnak, különösen a tömbházlakóknak.