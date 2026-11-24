Két év telt el az elnökválasztás első fordulójának érvénytelenítése óta

Nicușor Dan államfő szerint a választások tisztaságának felügyeletével megbízott alkotmánybíróságnak jogában állt érvényteleníteni a 2024-es elnökválasztás első fordulójának eredményét és elrendelni a választás újrakezdését, miután olyan súlyos szabálytalanságokat észlelt, amelyek eltorzíthatták a voksolás eredményét.

Székelyhon 2026. november 24., 13:572026. november 24., 13:57

Az elnöki hivatal honlapján kedden közzétett állásfoglalásban az államfő arra reagált, hogy a legnagyobb ellenzéki párt, a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) az érvénytelenített választások második évfordulója alkalmából közzétett jelentésében

a demokratikus választói akaratot sértő, indokolatlan hatalmi visszaélésnek minősítette az alkotmánybíróság beavatkozását a választási folyamatba.

Az államfő felidézte: az alkotmánybírság arra hivatkozva érvénytelenítette az eredményt, hogy az egyik elnökjelölt a kampányfinanszírozási szabályokat megsértve jelentős előnyhöz jutott az online médiában – írja az MTI. Hirdetés Az érvénytelenített 2024-es elnökválasztás első fordulójában élen végző Călin Georgescu független jelöltre utalva az államfő kiemelte: a nem átlátható digitális algoritmusok révén folyamatos médiajelenlétet elérő elnökjelölt nulla költséget jelentett be a választási hatóságnál. Nicușor Dan másfelől elismerte, hogy

az alkotmánybíróságnak nem állt rendelkezésére elegendő bizonyíték,

abban a pillanatban, amikor meghozta a választások félbeszakításáról szóló határozatát, mert nem állt rendelkezésére elegendő idő a teljes körű ellenőrzésre. Az elnök szerint az alkotmánybíróság mégis úgy ítélte meg, hogy

elegendő jel utal a választási verseny torzulására, és ezt a későbbi ellenőrzések igazolták.

Az államfő vitába szállt az AUR azon megállapításával is, hogy az alkotmánybíráság beavatkozása aránytalan volt. Szerinte a választások őrének nem kell számszerűsítenie a médiakampányok hatását, ha úgy értékeli, hogy a választási folyamat jelentősen torzult. Nicușor Dan szerint másrészt nyilvánvaló, hogy a választási kampány torzítása jelentősen befolyásolta a szavazás eredményét, mivel

olyan jelölt nyerte 23 százalékkal az első fordulót, akit a választások előtt két héttel még 3 százalékos támogatottsággal rendelkezett a közvélemény-kutatásokban.

Az elnök szerint megalapozatlan az AUR azon vádja is, miszerint a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) túllépte hatáskörét, amikor titkosszolgálati jelentésekre hivatkozva azt állította, hogy Călin Georgescu be nem jelentett külföldi forrásokból finanszírozta elnökválasztási kampányát, és Románia „állami és nem állami szereplők, kiváltképpen Oroszország ellenséges kibertevékenységének célpontjává vált”. Nicușor Dan szerint ugyanis a hatályos jogszabályok a nemzetbiztonságot fenyegető veszélyek közé sorolják az alkotmányos rend ellen dezinformációs kampányokat, másfelől pedig – más intézmények közleményeitől függetlenül –

a választások érvénytelenítéséről szóló döntés kizárólag az Alkotmánybíróság bíráinak hatáskörébe tartozott, akik egyhangúlag hozták meg döntésüket.

George Simion, az AUR elnöke hétfő este egy 430 oldalas jelentést mutatott be „Hogyan érvénytelenítették 9,4 millió román szavazatát” címmel, amelyet szerinte nem az AUR, hanem a képviselőház visszaéléseket vizsgáló bizottsága készített Laura Gherasim (AUR) bizottsági elnök vezetésével. A pártelnök felhívta a figyelmet:

a román hatóságok két éve adósok a 2024-es választások érvénytelenítésének magyarázatával.