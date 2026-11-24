Két év telt el az elnökválasztás első fordulójának érvénytelenítése óta
Fotó: Tuchiluș Alex
Nicușor Dan államfő szerint a választások tisztaságának felügyeletével megbízott alkotmánybíróságnak jogában állt érvényteleníteni a 2024-es elnökválasztás első fordulójának eredményét és elrendelni a választás újrakezdését, miután olyan súlyos szabálytalanságokat észlelt, amelyek eltorzíthatták a voksolás eredményét.
Az elnöki hivatal honlapján kedden közzétett állásfoglalásban az államfő arra reagált, hogy a legnagyobb ellenzéki párt, a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) az érvénytelenített választások második évfordulója alkalmából közzétett jelentésében
Az államfő felidézte: az alkotmánybírság arra hivatkozva érvénytelenítette az eredményt, hogy az egyik elnökjelölt a kampányfinanszírozási szabályokat megsértve jelentős előnyhöz jutott az online médiában – írja az MTI.
Az érvénytelenített 2024-es elnökválasztás első fordulójában élen végző Călin Georgescu független jelöltre utalva az államfő kiemelte: a nem átlátható digitális algoritmusok révén folyamatos médiajelenlétet elérő elnökjelölt nulla költséget jelentett be a választási hatóságnál.
Nicușor Dan másfelől elismerte, hogy
abban a pillanatban, amikor meghozta a választások félbeszakításáról szóló határozatát, mert nem állt rendelkezésére elegendő idő a teljes körű ellenőrzésre.
Az elnök szerint az alkotmánybíróság mégis úgy ítélte meg, hogy
Az államfő vitába szállt az AUR azon megállapításával is, hogy az alkotmánybíráság beavatkozása aránytalan volt.
Szerinte a választások őrének nem kell számszerűsítenie a médiakampányok hatását, ha úgy értékeli, hogy a választási folyamat jelentősen torzult. Nicușor Dan szerint másrészt nyilvánvaló, hogy a választási kampány torzítása jelentősen befolyásolta a szavazás eredményét, mivel
Az elnök szerint megalapozatlan az AUR azon vádja is, miszerint a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) túllépte hatáskörét, amikor titkosszolgálati jelentésekre hivatkozva azt állította, hogy Călin Georgescu be nem jelentett külföldi forrásokból finanszírozta elnökválasztási kampányát, és Románia „állami és nem állami szereplők, kiváltképpen Oroszország ellenséges kibertevékenységének célpontjává vált”.
Nicușor Dan szerint ugyanis a hatályos jogszabályok a nemzetbiztonságot fenyegető veszélyek közé sorolják az alkotmányos rend ellen dezinformációs kampányokat, másfelől pedig – más intézmények közleményeitől függetlenül –
George Simion, az AUR elnöke hétfő este egy 430 oldalas jelentést mutatott be „Hogyan érvénytelenítették 9,4 millió román szavazatát” címmel, amelyet szerinte nem az AUR, hanem a képviselőház visszaéléseket vizsgáló bizottsága készített Laura Gherasim (AUR) bizottsági elnök vezetésével.
A pártelnök felhívta a figyelmet:
Úgy értékelte: a demokratikus választói akaratot felülbíráló Románia a diktatúra felé sodródik és semmi garancia nincs arra, hogy a regnáló hatalom nem fogja a 2028-as választásokat is „eltéríteni”.
George Simion AUR-elnök arra biztatta a román állampolgárokat, hogy tegyenek büntetőfeljelentést az érvénytelenített választások miatt a legfőbb ügyészségen.
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