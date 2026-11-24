Hó borítja a Madarasi-Hargitát, sízni azonban nem lehet / Archív
Fotó: Pinti Attila
Fehérbe öltözött a Madarasi-Hargita, és a webkamerák képei szerint nemcsak hétfőn, hanem kedden is havazott a hegyen, a síszezon indulása mégis bizonytalan. A kedvező időjárás ellenére továbbra sem tudni, megnyithatnak-e a pályák.
Fehérbe öltözött a Madarasi-Hargita, és a síközpont webkameráinak tanúsága szerint kedden reggel is havazott a hegyen. A december 1-jei hosszú hétvége előtt ez
az elmúlt években ugyanis többször is erre az időszakra időzítették a sípályák megnyitását.
2022-ben december 1-jén, 2023-ban és 2024-ben pedig november 30-án kezdődött a síszezon a Madarasi-Hargitán. Tavaly azonban jóval később, csak december 19-én tudták megnyitni a pályákat a szokatlanul enyhe időjárás miatt.
A szokatlanul enyhe időjárás miatt Székelyföldön a téli síszezon idén két-három hetes csúszásban van a tavalyi évhez képest. A tartós fagyok hiánya miatt a hóágyúzás sem hatékony, ami komoly gazdasági kockázatot jelent a hegyvidéki turizmus egészére.
Az idei időjárás egyelőre nem tűnik akadálynak a szezonkezdés előtt,
A sípályákat üzemeltető Bagolykő Kft. és a területeket bérbe adó Kápolnásfalusi Közbirtokosság között heves vita alakult ki, miután egy konzorcium jelezte, hogy átvenné a szolgáltatást.
Hamarosan kezdődhetne a síszezon a Madarasi-Hargitán, de egyáltalán nem biztos, hogy ez meg is történik a sípályák üzemeltetésével kapcsolatban kialakult vita miatt. Az érintettek csak abban értenek egyet, hogy a közösséget érheti a legnagyobb kár.
A felek november 19-én másodszor ültek tárgyalóasztalhoz az ügyben Székelyudvarhelyen, de konkrét megállapodás akkor sem született. Szakács-Paál István, a tárgyalást szervező székelyudvarhelyi polgármester a Székelyhonnak elmondta: egy lehetséges megoldást ugyan felvázoltak, de
A konkrét megoldási lehetőségről egyelőre nem szeretett volna beszélni, mert, mint mondta, így egyeztek meg a jelenlévőkkel.
Veszélybe került a síszezon a Madarasi-Hargitán, mert továbbra sem született megállapodás a sípályák üzemeltetéséről. A felek másodszor tárgyaltak Székelyudvarhelyen, és ha egy héten belül nem jutnak egyezségre, bejelenthetik, hogy elmarad a szezon.
Ha a dokumentumot a közbirtokosság, annak tagjai és a jelenlegi üzemeltető is elfogadja, péntekig megegyezhetnek a szolgáltatás folytatásáról. A polgármester ugyanakkor arra figyelmeztetett:
Egyelőre tehát hiába érkezett meg a tél a Madarasi-Hargitára, a sízni vágyóknak még várniuk kell arra, hogy kiderüljön: a hó mellett a pályák működtetésének feltételei is adottak lesznek-e az idei szezonban.
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