Hó borítja a Madarasi-Hargitát, sízni azonban nem lehet / Archív

Fehérbe öltözött a Madarasi-Hargita, és a webkamerák képei szerint nemcsak hétfőn, hanem kedden is havazott a hegyen, a síszezon indulása mégis bizonytalan. A kedvező időjárás ellenére továbbra sem tudni, megnyithatnak-e a pályák.

Székelyhon 2026. november 24., 10:552026. november 24., 10:55

A Madarasi-Hargitán havazott, de a síszezon kezdete a síközpont működtetése körüli jogvita miatt továbbra is bizonytalan.

A szezon 2022-ben december 1-jén, 2023-ban és 2024-ben november 30-án indult, tavaly pedig csak december 19-én nyitottak.

A vita a pályákat üzemeltető Bagolykő Kft. és a területeket bérbe adó Kápolnásfalusi Közbirtokosság között alakult ki.

A felek november 19-én Székelyudvarhelyen tárgyaltak másodszor, de konkrét megállapodás nem született, csak egy hivatalos dokumentumba foglalandó javaslat.

Ha a dokumentumot minden érintett elfogadja, péntekig megegyezhetnek, ellenkező esetben a következő héten bejelenthetik a síszezon elmaradását. Fehérbe öltözött a Madarasi-Hargita, és a síközpont webkameráinak tanúsága szerint kedden reggel is havazott a hegyen. A december 1-jei hosszú hétvége előtt ez

normális esetben már a síidény közeledtét is jelezhetné,

az elmúlt években ugyanis többször is erre az időszakra időzítették a sípályák megnyitását. Hirdetés 2022-ben december 1-jén, 2023-ban és 2024-ben pedig november 30-án kezdődött a síszezon a Madarasi-Hargitán. Tavaly azonban jóval később, csak december 19-én tudták megnyitni a pályákat a szokatlanul enyhe időjárás miatt. korábban írtuk Enyhe telek, súlyos veszteségek: megsínyli a hegyvidéki turizmus a rövidülő síszezont A szokatlanul enyhe időjárás miatt Székelyföldön a téli síszezon idén két-három hetes csúszásban van a tavalyi évhez képest. A tartós fagyok hiánya miatt a hóágyúzás sem hatékony, ami komoly gazdasági kockázatot jelent a hegyvidéki turizmus egészére. Az idei időjárás egyelőre nem tűnik akadálynak a szezonkezdés előtt,

a síközpont működtetése körül kialakult jogvita viszont továbbra is bizonytalanná teszi a nyitást.

A sípályákat üzemeltető Bagolykő Kft. és a területeket bérbe adó Kápolnásfalusi Közbirtokosság között heves vita alakult ki, miután egy konzorcium jelezte, hogy átvenné a szolgáltatást. korábban írtuk Csatolunk síléceket idén a Madarasi-Hargitán? Hamarosan kezdődhetne a síszezon a Madarasi-Hargitán, de egyáltalán nem biztos, hogy ez meg is történik a sípályák üzemeltetésével kapcsolatban kialakult vita miatt. Az érintettek csak abban értenek egyet, hogy a közösséget érheti a legnagyobb kár. A felek november 19-én másodszor ültek tárgyalóasztalhoz az ügyben Székelyudvarhelyen, de konkrét megállapodás akkor sem született. Szakács-Paál István, a tárgyalást szervező székelyudvarhelyi polgármester a Székelyhonnak elmondta: egy lehetséges megoldást ugyan felvázoltak, de

az elhangzottakat hivatalos dokumentumba kellett foglalniuk, amelyet az érintettek ügyvédeikkel is átnézhetnek.

A konkrét megoldási lehetőségről egyelőre nem szeretett volna beszélni, mert, mint mondta, így egyeztek meg a jelenlévőkkel. korábban írtuk Egyelőre nincs egyezség, veszélyben a madarasi síszezon Veszélybe került a síszezon a Madarasi-Hargitán, mert továbbra sem született megállapodás a sípályák üzemeltetéséről. A felek másodszor tárgyaltak Székelyudvarhelyen, és ha egy héten belül nem jutnak egyezségre, bejelenthetik, hogy elmarad a szezon. Ha a dokumentumot a közbirtokosság, annak tagjai és a jelenlegi üzemeltető is elfogadja, péntekig megegyezhetnek a szolgáltatás folytatásáról. A polgármester ugyanakkor arra figyelmeztetett:

ha ezen a héten sem rendeződik a helyzet, be kell jelenteni a síszezon elmaradását.