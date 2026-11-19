A szálláshelyek jórésze székelyudvarhelyiek tulajdonában van a Madarasi-Hargitán
Fotó: Olti Angyalka
Veszélybe került a síszezon a Madarasi-Hargitán, mert továbbra sem született megállapodás a sípályák üzemeltetéséről. A felek másodszor tárgyaltak Székelyudvarhelyen, és ha egy héten belül nem jutnak egyezségre, bejelenthetik, hogy elmarad a szezon.
Heves vita alakult ki a Madarasi-Hargitán lévő sípályákat üzemeltető Bagolykő Kft. és a tevékenységhez területeket bérbe adó kápolnásfalusi közbirtokosság között, miután egy konzorcium jelezte, hogy átvenné a szolgáltatást. Emiatt
A felek csütörtökön már másodjára ültek tárgyalóasztalhoz Székelyudvarhelyen.
Szakács-Paál István, a tárgyalást szervező székelyudvarhelyi polgármester a Székelyhonnak elmondta: a csütörtöki megbeszélésen ugyan sikerült felvázolni egy lehetséges megoldást, de
Minden érintett azt szeretné, hogy az elhangzottakat hivatalos dokumentumban fogalmazzák meg, amelyet ügyvédjeikkel is átnézhetnek. Ez hétfőig történhet meg.
A Madarasi-Hargitán az idei síszezon veszélybe került a Bagolykő Kft. és a kápolnásfalusi közbirtokosság közötti vita miatt
Fotó: Olti Angyalka
Ha a dokumentumot a közbirtokosság és annak tagjai, valamint a jelenlegi sípálya-üzemeltető is rendben találja, akkor
„Én azt is mondtam, hogy nincs mit erőltetni, ha ez a vita nem dől el a jövő héten, akkor be kell jelenteni, hogy elmarad a szezon” – fogalmazott a polgármester.
Hamarosan kezdődhetne a síszezon a Madarasi-Hargitán, de egyáltalán nem biztos, hogy ez meg is történik a sípályák üzemeltetésével kapcsolatban kialakult vita miatt. Az érintettek csak abban értenek egyet, hogy a közösséget érheti a legnagyobb kár.
Rámutatott, ő úgy látja a jelenlegi helyzetet, hogy van egy „vékony szalmaszál", amelybe mindkét fél megpróbál belekapaszkodni, így remélhetőleg megegyeznek. A konkrét megoldási lehetőségről egyelőre nem szeretett volna beszélni, mert mint mondta, így egyeztek meg a jelenlévőkkel.
Bár erről a korábbi városvezetők „megfeledkeztek”, Székelyudvarhelynek is vannak területei a jelenlegi sípályák nyomvonalán, így a városnak is érdeke, hogy egyezség szülessen a felek között – fejtette ki kérdésünkre Szakács-Paál István.
– magyarázta.
Fotó: Olti Angyalka
Ez gyakorlatilag azt is jelenti, hogy a szolgáltatónak a város számára is bért kell fizetnie. Az elöljáró emellett emlékeztetett: a helyszínen lévő szálláshelyek és vendéglátóhelyek 95 százaléka székelyudvarhelyi vállalkozók tulajdonában van. Már csak ezért is nagyon fontosnak tartja, hogy elvállalják a felek közötti közvetítői szerepet.
– szögezte le az elöljáró.
Bíró Barna Botond Hargita megyei tanácselnök szerint mindkét fél hibázott azzal, hogy engedte veszélybe kerülni az idei síszezont a Madarasi-Hargitán, ahol a sípályákat üzemeltető Bagolykő Kft. és a kápolnásfalvi közbirtokosság között vita alakult ki.
A Madarasi-Hargita-környéki szállásadók mellett a teljes székelyföldi turizmus megsínyli, ha megszűnik idén a sípályák üzemeltetése a hegyen – ebben egyetért minden környékbeli település vezetője.
Egyezség ugyan még nincs, de végre egy asztalhoz ültek szerdán a Madarasi-Hargitán lévő sípályák üzemeltetése miatt egymásnak feszülő felek. Hargita Megye Tanácsának elnöke bízik benne, hogy pozitív hozadéka lesz a beszélgetésnek.
Eddig csak korabeli dokumentumokból ismert épület pontos helyét sikerült meghatározni egy székelyudvarhelyi régészeti feltárásnak köszönhetően: a jezsuiták egykori iskolájának falai kerültek elő egy útjavítás során Székelyudvarhelyen.
Útburkolat-javítási munkálatok kezdődnek csütörtökön Székelyudvarhelyen, a Függetlenség sugárúton. A városháza jelzi, hogy a munkálatok idején forgalomkorlátozások várhatók az értintett útszakaszon.
Az elbocsátott hatvan parajdi bányász kap ugyan végkielégítést, de a jelenlegi gazdasági helyzetben nehezen találhatnak új munkát. Egy részük a közeli kőbányában, az autópálya-építésen, a környező városokban vagy külföldön kereshet lehetőséget.
Szabadtéri kiállítással tisztelegnek Márton Áron püspök emléke előtt Székelyudvarhelyen. A tárlatot kedden délután nyitják meg a Márton Áron téren, az ünnepség részeként pedig egy zenés-verses előadással is felidézik a püspök életútját.
Haladnak az útfelújítással a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor utcában, miután a föld alatt szinte minden vezetéket ki kellett cserélni. A cél az, hogy december közepén, az ünnepek előtt már újra lehessen közlekedni az érintett szakaszon.
Közeledtek az álláspontok az új hulladékgazdálkodási rendszer ügyében Székelyudvarhelyen: a korábban tiltakozó tizenöt lakószövetség petíciója után módosultak a szerződéskötés feltételei, így jövő héten aláírhatják az új megállapodást.
Nem tudni, hogy mely állami szervhez tartoznak a parajdi Sószorosban lévő területek, így nem kezdődhetett el a Korond-patak elterelését szolgáló lebetonozott meder kiépítése. Közben lehetséges helyszínt azonosítottak egy új sóbánya létesítéséhez.
Az Erdélyi Helikon megalakulásának századik évfordulója alkalmából nyílik kiállítás pénteken a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban.
A munkálatok előrehaladtával módosult a forgalmi rend Székelyudvarhelyen, a Kőkereszt téren: november 12-től ismét lehet balra kanyarodni a Városháza tér irányába – tájékoztatta az autósokat a városvezetés.
Egyezség ugyan még nincs, de végre egy asztalhoz ültek szerdán a Madarasi-Hargitán lévő sípályák üzemeltetése miatt egymásnak feszülő felek. Hargita Megye Tanácsának elnöke bízik benne, hogy pozitív hozadéka lesz a beszélgetésnek.
1 hozzászólás