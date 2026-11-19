Veszélybe került a síszezon a Madarasi-Hargitán, mert továbbra sem született megállapodás a sípályák üzemeltetéséről. A felek másodszor tárgyaltak Székelyudvarhelyen, és ha egy héten belül nem jutnak egyezségre, bejelenthetik, hogy elmarad a szezon.

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Heves vita alakult ki a Madarasi-Hargitán lévő sípályákat üzemeltető Bagolykő Kft. és a tevékenységhez területeket bérbe adó kápolnásfalusi közbirtokosság között, miután egy konzorcium jelezte, hogy átvenné a szolgáltatást. Emiatt

Szakács-Paál István, a tárgyalást szervező székelyudvarhelyi polgármester a Székelyhonnak elmondta: a csütörtöki megbeszélésen ugyan sikerült felvázolni egy lehetséges megoldást, de

Minden érintett azt szeretné, hogy az elhangzottakat hivatalos dokumentumban fogalmazzák meg, amelyet ügyvédjeikkel is átnézhetnek. Ez hétfőig történhet meg.

A Madarasi-Hargitán az idei síszezon veszélybe került a Bagolykő Kft. és a kápolnásfalusi közbirtokosság közötti vita miatt

Ha a dokumentumot a közbirtokosság és annak tagjai, valamint a jelenlegi sípálya-üzemeltető is rendben találja, akkor

„Én azt is mondtam, hogy nincs mit erőltetni, ha ez a vita nem dől el a jövő héten, akkor be kell jelenteni, hogy elmarad a szezon” – fogalmazott a polgármester.

korábban írtuk Csatolunk síléceket idén a Madarasi-Hargitán? Hamarosan kezdődhetne a síszezon a Madarasi-Hargitán, de egyáltalán nem biztos, hogy ez meg is történik a sípályák üzemeltetésével kapcsolatban kialakult vita miatt. Az érintettek csak abban értenek egyet, hogy a közösséget érheti a legnagyobb kár.

Rámutatott, ő úgy látja a jelenlegi helyzetet, hogy van egy „vékony szalmaszál", amelybe mindkét fél megpróbál belekapaszkodni, így remélhetőleg megegyeznek. A konkrét megoldási lehetőségről egyelőre nem szeretett volna beszélni, mert mint mondta, így egyeztek meg a jelenlévőkkel.

Miért érdekelt Székelyudvarhely?

Bár erről a korábbi városvezetők „megfeledkeztek”, Székelyudvarhelynek is vannak területei a jelenlegi sípályák nyomvonalán, így a városnak is érdeke, hogy egyezség szülessen a felek között – fejtette ki kérdésünkre Szakács-Paál István.