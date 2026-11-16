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Négyféle burkolat december közepére a Bethlen Gábor utcában

Zajlik a járdaépítés, új vezetékek kerültek a földbe

Zajlik a járdaépítés, új vezetékek kerültek a földbe

Fotó: Olti Angyalka

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Haladnak az útfelújítással a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor utcában, miután a föld alatt szinte minden vezetéket ki kellett cserélni. A cél az, hogy december közepén, az ünnepek előtt már újra lehessen közlekedni az érintett szakaszon.

Fülöp-Székely Botond

2026. november 16., 21:012026. november 16., 21:01

A székelyudvarhelyi Bethlen Gábor utca bíróság és városi kórház közötti szakaszának felújítása az utolsó lépés a tizennyolc utca modernizálását magában foglaló nagy mobilitási terv lezárásához, ezért is érdeklődtünk, hogyan állnak a munkálatok.

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Szakács-Paál István polgármester a válaszában emlékeztetett, hogy a kivitelezés során

  • gránitlapokat helyeznek el a járdán a bíróság és az unitárius templom között, a szigorúan műemlékvédelmi zónában,

  • a fennmaradó részen pedig térköveken lehet majd járni.

  • Az útszakaszon nem változik a parkolóhelyek száma, ezeket kockakövekből alakítják ki.

  • Az autósok által használt felületre pedig aszfalt kerül.

A gázcsöveket és a villanykábeleket leszámítva minden vezetéket ki kellett cserélni a föld alatt – magyarázta a polgármester. Megjegyezte ugyanakkor, hogy ezek a hálózatok nemrég voltak felújítva, így jó állapotban vannak. Gondok voltak viszont az ivó- és szennyvízcsövekkel, illetve hiányos volt az esővízelvezető rendszer.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

„Ezek megoldása sok időt vett igénybe, és

Idézet
elképesztő ásásokra volt szükség, de szerencsére most már e munkafázis végén járunk”

– közölte. A vízszolgáltatónak most már annyi feladata maradt, hogy három tűzcsapot helyezzen el a föld alatt. Ezt követően elhagyják a munkatelepet, és csak a Viadukt munkatársai maradnak, akik az útépítésért felelnek.

Idén lezárják

Az útépítő vállalat munkatársai már helyükre tették a járdaszegélyeket, ugyanakkor azok burkolása is folyamatban van. „Arra számítunk, hogy

Idézet
a következő egy-két hétben már látványosabb munkák fognak zajlani”

– mondta a polgármester. Ez azt jelenti, hogy betömik a felásott részeket, tovább készülnek a járdák, megtörténik az útalapozás, majd aszfaltozni fognak.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Szakács-Paál István hangsúlyozta, bár a pályázati határidő lehetővé tenné, hogy jövőre fejezzék be a modernizálást,

a cél egyértelműen az, hogy december közepén, az ünnepek előtt már lehessen közlekedni az utcában.

Le szeretnék ugyanis mielőbb zárni a nagy mobilitási terv beruházását, hiszen ha az jövő évben is folytatódik, akkor további költségek keletkeznek. „Eleve brutális árat fizet a város a projekt elhúzódása miatt” – jegyezte meg az elöljáró.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Közlekedés
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