Négyféle burkolat december közepére a Bethlen Gábor utcában

Haladnak az útfelújítással a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor utcában, miután a föld alatt szinte minden vezetéket ki kellett cserélni. A cél az, hogy december közepén, az ünnepek előtt már újra lehessen közlekedni az érintett szakaszon.

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A székelyudvarhelyi Bethlen Gábor utca bíróság és városi kórház közötti szakaszának felújítása az utolsó lépés a tizennyolc utca modernizálását magában foglaló nagy mobilitási terv lezárásához, ezért is érdeklődtünk, hogyan állnak a munkálatok.

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Szakács-Paál István polgármester a válaszában emlékeztetett, hogy a kivitelezés során

gránitlapokat helyeznek el a járdán a bíróság és az unitárius templom között, a szigorúan műemlékvédelmi zónában,

a fennmaradó részen pedig térköveken lehet majd járni.

Az útszakaszon nem változik a parkolóhelyek száma, ezeket kockakövekből alakítják ki.

Az autósok által használt felületre pedig aszfalt kerül.

A gázcsöveket és a villanykábeleket leszámítva minden vezetéket ki kellett cserélni a föld alatt – magyarázta a polgármester. Megjegyezte ugyanakkor, hogy ezek a hálózatok nemrég voltak felújítva, így jó állapotban vannak. Gondok voltak viszont az ivó- és szennyvízcsövekkel, illetve hiányos volt az esővízelvezető rendszer.