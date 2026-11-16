Négyféle burkolat december közepére a Bethlen Gábor utcában

Zajlik a járdaépítés, új vezetékek kerültek a földbe
Fotó: Olti Angyalka
Haladnak az útfelújítással a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor utcában, miután a föld alatt szinte minden vezetéket ki kellett cserélni. A cél az, hogy december közepén, az ünnepek előtt már újra lehessen közlekedni az érintett szakaszon.
A székelyudvarhelyi Bethlen Gábor utca bíróság és városi kórház közötti szakaszának felújítása az utolsó lépés a tizennyolc utca modernizálását magában foglaló nagy mobilitási terv lezárásához, ezért is érdeklődtünk, hogyan állnak a munkálatok.
Szakács-Paál István polgármester a válaszában emlékeztetett, hogy a kivitelezés során
gránitlapokat helyeznek el a járdán a bíróság és az unitárius templom között, a szigorúan műemlékvédelmi zónában,
a fennmaradó részen pedig térköveken lehet majd járni.
Az útszakaszon nem változik a parkolóhelyek száma, ezeket kockakövekből alakítják ki.
Az autósok által használt felületre pedig aszfalt kerül.
A gázcsöveket és a villanykábeleket leszámítva minden vezetéket ki kellett cserélni a föld alatt – magyarázta a polgármester. Megjegyezte ugyanakkor, hogy ezek a hálózatok nemrég voltak felújítva, így jó állapotban vannak. Gondok voltak viszont az ivó- és szennyvízcsövekkel, illetve hiányos volt az esővízelvezető rendszer.
Fotó: Olti Angyalka
„Ezek megoldása sok időt vett igénybe, és
– közölte. A vízszolgáltatónak most már annyi feladata maradt, hogy három tűzcsapot helyezzen el a föld alatt. Ezt követően elhagyják a munkatelepet, és csak a Viadukt munkatársai maradnak, akik az útépítésért felelnek.
Az útépítő vállalat munkatársai már helyükre tették a járdaszegélyeket, ugyanakkor azok burkolása is folyamatban van. „Arra számítunk, hogy
– mondta a polgármester. Ez azt jelenti, hogy betömik a felásott részeket, tovább készülnek a járdák, megtörténik az útalapozás, majd aszfaltozni fognak.
Fotó: Olti Angyalka
Szakács-Paál István hangsúlyozta, bár a pályázati határidő lehetővé tenné, hogy jövőre fejezzék be a modernizálást,
Le szeretnék ugyanis mielőbb zárni a nagy mobilitási terv beruházását, hiszen ha az jövő évben is folytatódik, akkor további költségek keletkeznek. „Eleve brutális árat fizet a város a projekt elhúzódása miatt” – jegyezte meg az elöljáró.
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
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