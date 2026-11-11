Bocsos anyamedve tévedt lakott területre Székelyudvarhelyen

Bocsos anyamedve tévedt Székelyudvarhelyre kedd este. Míg az anyamedve egy kereskedelmi egység udvarán tartózkodott, bocsai a kerítésen kívül, kétségbeesetten próbálták követni anyjukat.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Három medvebocsról és egy anyamedvéről készült videófelvétel kedd este Székelyudvarhelyen, az állatok a város bethlenfalvi részén bukkantak fel. A bocsok egy fémkerítés egyik oldalán, az anyamedve pedig a másik oldalára szorult.

Hirdetés

Az eset miatt a hatóságokat is riasztották, akik a helyszínre siettek és azonnal beavatkoztak: