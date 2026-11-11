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Bocsos anyamedve tévedt lakott területre Székelyudvarhelyen

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

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Bocsos anyamedve tévedt Székelyudvarhelyre kedd este. Míg az anyamedve egy kereskedelmi egység udvarán tartózkodott, bocsai a kerítésen kívül, kétségbeesetten próbálták követni anyjukat.

Székelyhon

2026. november 11., 15:592026. november 11., 15:59

2026. november 11., 17:122026. november 11., 17:12

Három medvebocsról és egy anyamedvéről készült videófelvétel kedd este Székelyudvarhelyen, az állatok a város bethlenfalvi részén bukkantak fel. A bocsok egy fémkerítés egyik oldalán, az anyamedve pedig a másik oldalára szorult.

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Az eset miatt a hatóságokat is riasztották, akik a helyszínre siettek és azonnal beavatkoztak:

sikerült elhajtani az állatokat

– tudtuk meg Dávid Endrétől, Székelyudvarhely alpolgármesterétől. Kiemelte, a bocsos anyamedvék esetében a jogszabály más előírásokat tartalmaz, más feltételeket kell teljesíteni ahhoz, hogy például kilövési parancsot lehessen kiadni.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely medve
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