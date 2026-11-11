Bocsos anyamedve tévedt lakott területre Székelyudvarhelyen

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Fotó: Pinti Attila
Bocsos anyamedve tévedt Székelyudvarhelyre kedd este. Míg az anyamedve egy kereskedelmi egység udvarán tartózkodott, bocsai a kerítésen kívül, kétségbeesetten próbálták követni anyjukat.
2026. november 11., 15:592026. november 11., 15:59
2026. november 11., 17:122026. november 11., 17:12
Három medvebocsról és egy anyamedvéről készült videófelvétel kedd este Székelyudvarhelyen, az állatok a város bethlenfalvi részén bukkantak fel. A bocsok egy fémkerítés egyik oldalán, az anyamedve pedig a másik oldalára szorult.
Az eset miatt a hatóságokat is riasztották, akik a helyszínre siettek és azonnal beavatkoztak:
– tudtuk meg Dávid Endrétől, Székelyudvarhely alpolgármesterétől. Kiemelte, a bocsos anyamedvék esetében a jogszabály más előírásokat tartalmaz, más feltételeket kell teljesíteni ahhoz, hogy például kilövési parancsot lehessen kiadni.
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