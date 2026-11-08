Hetven új, műanyag homoktároló ládát helyeztek ki Székelyudvarhelyen a téli időszakra készülve. A szemetesekre emlékeztető tárolók elsősorban a meredekebb útszakaszokon segítik majd a közlekedést.

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A korábban használt faládákat váltják fel azok a műanyag homoktárolók, amelyek a város több pontján is megjelentek. Zörgő Noémi, a székelyudvarhelyi városháza szóvivője érdeklődésünkre elmondta, hogy összesen

A ládákban tárolt sós homokot a lakók is használhatják, ha az út lejegesedik, és a hóeltakarító jármű még nem ért az adott helyszínre. Így szükség esetén

például ha a jeges úton nem tudnak autóval elindulni. Ugyanakkor tárolók tartalmát az illetékes műszaki munkatársak is használhatják majd.

A szóvivő elmondása szerint a korábbi faládák könnyen megrongálódtak, és gyakran előfordult, hogy a sós homok az aljukon kifolyt, az új műanyag tárolókkal ezt a problémát is szeretnék kiküszöbölni.

Zörgő Noémi arra is felhívta a figyelmet, hogy