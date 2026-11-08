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Nem utcai szemetesek: új homoktárolókat helyeztek ki Székelyudvarhelyen

Meredek útszakaszokon helyezték el a homoktárolókat

Meredek útszakaszokon helyezték el a homoktárolókat

Fotó: Olti Angyalka

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Hetven új, műanyag homoktároló ládát helyeztek ki Székelyudvarhelyen a téli időszakra készülve. A szemetesekre emlékeztető tárolók elsősorban a meredekebb útszakaszokon segítik majd a közlekedést.

László Ildikó

2026. november 08., 19:302026. november 08., 19:30

A korábban használt faládákat váltják fel azok a műanyag homoktárolók, amelyek a város több pontján is megjelentek. Zörgő Noémi, a székelyudvarhelyi városháza szóvivője érdeklődésünkre elmondta, hogy összesen

hetven ilyen tárolót helyeztek ki,

elsősorban az emelkedős, meredekebb útszakaszokon.

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A ládákban tárolt sós homokot a lakók is használhatják, ha az út lejegesedik, és a hóeltakarító jármű még nem ért az adott helyszínre. Így szükség esetén

maguk is gyorsan beavatkozhatnak,

például ha a jeges úton nem tudnak autóval elindulni. Ugyanakkor tárolók tartalmát az illetékes műszaki munkatársak is használhatják majd.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

A szóvivő elmondása szerint a korábbi faládák könnyen megrongálódtak, és gyakran előfordult, hogy a sós homok az aljukon kifolyt, az új műanyag tárolókkal ezt a problémát is szeretnék kiküszöbölni.

Zörgő Noémi arra is felhívta a figyelmet, hogy

a kihelyezett ládák nem utcai szemetesek,

noha egyesek már annak kezdték használni őket. Rendeltetésük kizárólag a jégmentes utcákhoz szükséges anyag tárolása.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
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