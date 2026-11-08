Meredek útszakaszokon helyezték el a homoktárolókat
Fotó: Olti Angyalka
Hetven új, műanyag homoktároló ládát helyeztek ki Székelyudvarhelyen a téli időszakra készülve. A szemetesekre emlékeztető tárolók elsősorban a meredekebb útszakaszokon segítik majd a közlekedést.
A korábban használt faládákat váltják fel azok a műanyag homoktárolók, amelyek a város több pontján is megjelentek. Zörgő Noémi, a székelyudvarhelyi városháza szóvivője érdeklődésünkre elmondta, hogy összesen
elsősorban az emelkedős, meredekebb útszakaszokon.
A ládákban tárolt sós homokot a lakók is használhatják, ha az út lejegesedik, és a hóeltakarító jármű még nem ért az adott helyszínre. Így szükség esetén
például ha a jeges úton nem tudnak autóval elindulni. Ugyanakkor tárolók tartalmát az illetékes műszaki munkatársak is használhatják majd.
Fotó: Olti Angyalka
A szóvivő elmondása szerint a korábbi faládák könnyen megrongálódtak, és gyakran előfordult, hogy a sós homok az aljukon kifolyt, az új műanyag tárolókkal ezt a problémát is szeretnék kiküszöbölni.
Zörgő Noémi arra is felhívta a figyelmet, hogy
noha egyesek már annak kezdték használni őket. Rendeltetésük kizárólag a jégmentes utcákhoz szükséges anyag tárolása.
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