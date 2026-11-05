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Áram nélkül maradt Székelyudvarhely nagy része

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

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Egy, a központi zónában zajló építkezési helyszínen megsérült az egyik elektromos vezeték csütörtök délután, ami a szolgáltatás kimaradását okozza majdnem az egész városban.

Székelyhon

2026. november 05., 15:122026. november 05., 15:12

Már dolgoznak a helyszínen a hiba elhárításán, a szolgáltatás várhatóan körülbelül fél, egy órán belül helyreáll – tudtuk meg Zörgő Noémitől, a városháza szóvivőjétől.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
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