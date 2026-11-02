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Nagyszabású útfelújítás Udvarhelyszéken: nem mindenhol örülhetnek a haladásnak

Noha a Bikafalva és Székelypetek, valamint a Homoródszentpál és Kovászna megye határa közötti részen már örülhetnek az első réteg új aszfaltnak, ugyanez nem igaz a Homoródszentpál és Kányád közötti részen, ahol nem sokat dolgozott a kivitelező.

Fülöp-Székely Botond

2026. november 02., 21:062026. november 02., 21:06

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Noha a Bikafalva és Székelypetek, valamint a Homoródszentpál és Kovászna megye határa közötti részen már örülhetnek az első réteg új aszfaltnak, ugyanez nem igaz a Homoródszentpál és Kányád közötti részen, ahol nem sokat dolgozott a kivitelező.

Fülöp-Székely Botond

2026. november 02., 21:062026. november 02., 21:06

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Majdnem tíz év telt el azóta, hogy Hargita Megye Tanácsa európai uniós pályázatot nyert

  • a Kányád–Székelydálya–Városfalva–Oklánd–Kovászna megye határa,

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  • valamint az Ócfalva–Székelypetek–Brassó megye határa

útszakaszok korszerűsítésére. Először az engedélyek beszerzése hátráltatta a munkakezdést, majd a közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel kellett szerződést bontani, miután az feladata teljesítése nélkül vonult ki a munkatelepről, később pedig egyszerűen lejárt a beruházás teljesítésének határideje.

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Ezután át kellett ütemezni a projektet az aktuális európai uniós ciklusra, így a felújítás lezárásának új határideje jövő év vége lett.

Két szakaszon van haladás...

A hatékonyság érdekében

  • a Bikafalva–Kányád–Brassó megye határa,

  • a Homoródszentpál–Kovászna megye határa

  • és a Kányád–Homoródszentpál

szakaszokra bontották szét a nagyberuházást, és ezekre külön kerestek kivitelezőt a közbeszerzési eljárás során. Előbbi két rész esetében a Far Foundation Kft.-t bízták meg az építkezéssel, a cég pedig év elején munkához is látott. Mostanra újraalapozták és megerősítették az utat, ugyanakkor számos támfal és áteresz került a helyére, valamint

az első réteg aszfaltot is leterítették a szakaszok túlnyomó részén.

Szinte rá sem lehet ismerni a vidékre.

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Elbontott hidak és nagyobb szakaszon felmart aszfaltréteg is jelzi, hogy ismét hozzáláttak a kilenc éve megpályázott udvarhelyszéki nagyberuházás megvalósításához, amely során mintegy 50 kilométernyi utat korszerűsítenek.

Székelypeteken egyébként annyira örültek a haladásnak a helybéliek, hogy az elmúlt héten

pánkóval, pálinkával, üdítővel és szendvicsekkel várták a kivitelező munkatársait, akik az aszfaltot terítve értek be a falu határába.

„Harminc évet késtek, de így is jó” – jegyezte meg az egyik lakó viccelődve.

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Bíró Barna Botond, a Hargita megyei önkormányzat elnöke lapunknak elmondta, az volt a terv, hogy idén legalább az első réteg aszfaltatot leterítse a kivitelező, a munka többi részét pedig jövőre befejezik.

Utóbbi alatt nemcsak a kopóréteg aszfalt leterítését érthette, hanem például az Oklánd határában és a Kányád községben elbontott hidak újjáépítését is. Ottjártunkkor egyébként épp az átkelő kialakítása zajlott Kányád közelében.

… egyen viszont nem sok

A beruházás Homoródszentpál és Kányád közötti szakaszának felújításával a kolozsvári Diferit céget bízta meg a megyei önkormányzat, márciusban pedig át is adták a terepet a vállalatnak.

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Mindhárom szakaszon elkezdődött a munka a Hargita Megye Tanácsa által megrendelt, nagyszabású udvarhelyszéki útfelújításon. Noha nem lesznek a legmélyrehatóbbak a műszaki megoldások, azért jól járható utakat ígérnek.

A helyszínen autózva azt tapasztaltuk, hogy a hidaknál zajlott ugyan némi munka, de

az út állapota semmivel sem lett jobb az elmúlt egy évben, sőt még inkább kigödrösödött.

A projekt többi szakaszához képest elég nagy volt a kontraszt, így a megyei tanács elnökénél kerestünk magyarázatot a helyzetre. Bíró kifejtette, számos kifogást megfogalmazott a vállalat azzal kapcsolatban, hogy miért nem haladnak a munkával.

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Ezek egyike az volt, hogy a megyei önkormányzat mindössze néhány hete írta alá azt a szerződést, amivel alvállalkozóra bízhatják a feladatot. A tanácselnök szerint ez nem magyarázat, hiszen a közbeszerzési eljáráson nem egy alvállalkozó, hanem a Diferit Kft. nyerte el a kivitelezést, így jobb híján ők kellett volna nekilássanak.

A megyei tanács vezetője azt a kifogást is megérti a cég részéről, hogy most zajlik a szerződéskötés a múzeummal a régészeti felügyelet miatt, de tény, hogy erre nincs szükség a szakasz teljes hosszán, így azokon a részeken lehetne dolgozni.

Perre mentek

Időközben a cég perbe hívta a megyei önkormányzatot, amelytől költségvetés-kiegészítést követelt az első hónapokra, ám a bíróság jogerős döntésében ezt nem hagyta jóvá.

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

„Ők pontosan tudták a szerződés feltételeit, amikor pályáztak. Ha elvették a lehetőséget egy másik cég elől, amely dolgozott volna, akkor most elvárjuk, hogy végezzék el a munkát” – szögezte le Bíró Barna Botond. Hangsúlyozta,

ha az elkövetkező időszakban nem változik a cég hozzáállása, és nem kezdenek gőzerővel dolgozni, akkor negatív véleményezést fognak kapni, amit – bár nem ez a cél, de – szerződésbontás is kísérhet.

„Hiába jönnek azzal is, hogy most tél van, mert nem igaz, hogy nem lehet dolgozni. Aszfaltozni és betonozni nem lehet, de van más munka is, például a sáncok kialakítása” – fakadt ki az elöljáró.

A megyei önkormányzat elnöke szerint intézményük nagy pénzügyi nyomás alatt van, egyebek mellett e beruházás kivitelezése miatt is. Más lehetőség híján egy újabb hitel felvételén gondolkoznak, amely jövőre biztosítaná a munka folytatását.

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Csak a gödrök gyűlnek Kányád és Homoródszentpál között

Csak a gödrök gyűlnek Kányád és Homoródszentpál között

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

A legtöbb helyszínen már leterítette az alapréteg aszfaltot a Far Foundation

A legtöbb helyszínen már leterítette az alapréteg aszfaltot a Far Foundation

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Pánkóval várták az aszfaltozókat Székelypetek határában

Pánkóval várták az aszfaltozókat Székelypetek határában

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Mérföldkőhöz érkezett a felújítás Székelypeteken

Mérföldkőhöz érkezett a felújítás Székelypeteken

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Udvarhelyszék Közlekedés
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