Nagyszabású útfelújítás Udvarhelyszéken: nem mindenhol örülhetnek a haladásnak

Noha a Bikafalva és Székelypetek, valamint a Homoródszentpál és Kovászna megye határa közötti részen már örülhetnek az első réteg új aszfaltnak, ugyanez nem igaz a Homoródszentpál és Kányád közötti részen, ahol nem sokat dolgozott a kivitelező.
Fotó: Olti Angyalka
Noha a Bikafalva és Székelypetek, valamint a Homoródszentpál és Kovászna megye határa közötti részen már örülhetnek az első réteg új aszfaltnak, ugyanez nem igaz a Homoródszentpál és Kányád közötti részen, ahol nem sokat dolgozott a kivitelező.
Majdnem tíz év telt el azóta, hogy Hargita Megye Tanácsa európai uniós pályázatot nyert
a Kányád–Székelydálya–Városfalva–Oklánd–Kovászna megye határa,
valamint az Ócfalva–Székelypetek–Brassó megye határa
útszakaszok korszerűsítésére. Először az engedélyek beszerzése hátráltatta a munkakezdést, majd a közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel kellett szerződést bontani, miután az feladata teljesítése nélkül vonult ki a munkatelepről, később pedig egyszerűen lejárt a beruházás teljesítésének határideje.
Fotó: Olti Angyalka
Ezután át kellett ütemezni a projektet az aktuális európai uniós ciklusra, így a felújítás lezárásának új határideje jövő év vége lett.
A hatékonyság érdekében
a Bikafalva–Kányád–Brassó megye határa,
a Homoródszentpál–Kovászna megye határa
és a Kányád–Homoródszentpál
szakaszokra bontották szét a nagyberuházást, és ezekre külön kerestek kivitelezőt a közbeszerzési eljárás során. Előbbi két rész esetében a Far Foundation Kft.-t bízták meg az építkezéssel, a cég pedig év elején munkához is látott. Mostanra újraalapozták és megerősítették az utat, ugyanakkor számos támfal és áteresz került a helyére, valamint
Szinte rá sem lehet ismerni a vidékre.
Elbontott hidak és nagyobb szakaszon felmart aszfaltréteg is jelzi, hogy ismét hozzáláttak a kilenc éve megpályázott udvarhelyszéki nagyberuházás megvalósításához, amely során mintegy 50 kilométernyi utat korszerűsítenek.
Székelypeteken egyébként annyira örültek a haladásnak a helybéliek, hogy az elmúlt héten
„Harminc évet késtek, de így is jó” – jegyezte meg az egyik lakó viccelődve.
Fotó: Olti Angyalka
Bíró Barna Botond, a Hargita megyei önkormányzat elnöke lapunknak elmondta, az volt a terv, hogy idén legalább az első réteg aszfaltatot leterítse a kivitelező, a munka többi részét pedig jövőre befejezik.
Utóbbi alatt nemcsak a kopóréteg aszfalt leterítését érthette, hanem például az Oklánd határában és a Kányád községben elbontott hidak újjáépítését is. Ottjártunkkor egyébként épp az átkelő kialakítása zajlott Kányád közelében.
A beruházás Homoródszentpál és Kányád közötti szakaszának felújításával a kolozsvári Diferit céget bízta meg a megyei önkormányzat, márciusban pedig át is adták a terepet a vállalatnak.
Mindhárom szakaszon elkezdődött a munka a Hargita Megye Tanácsa által megrendelt, nagyszabású udvarhelyszéki útfelújításon. Noha nem lesznek a legmélyrehatóbbak a műszaki megoldások, azért jól járható utakat ígérnek.
A helyszínen autózva azt tapasztaltuk, hogy a hidaknál zajlott ugyan némi munka, de
A projekt többi szakaszához képest elég nagy volt a kontraszt, így a megyei tanács elnökénél kerestünk magyarázatot a helyzetre. Bíró kifejtette, számos kifogást megfogalmazott a vállalat azzal kapcsolatban, hogy miért nem haladnak a munkával.
Fotó: Olti Angyalka
Ezek egyike az volt, hogy a megyei önkormányzat mindössze néhány hete írta alá azt a szerződést, amivel alvállalkozóra bízhatják a feladatot. A tanácselnök szerint ez nem magyarázat, hiszen a közbeszerzési eljáráson nem egy alvállalkozó, hanem a Diferit Kft. nyerte el a kivitelezést, így jobb híján ők kellett volna nekilássanak.
A megyei tanács vezetője azt a kifogást is megérti a cég részéről, hogy most zajlik a szerződéskötés a múzeummal a régészeti felügyelet miatt, de tény, hogy erre nincs szükség a szakasz teljes hosszán, így azokon a részeken lehetne dolgozni.
Időközben a cég perbe hívta a megyei önkormányzatot, amelytől költségvetés-kiegészítést követelt az első hónapokra, ám a bíróság jogerős döntésében ezt nem hagyta jóvá.
Fotó: Olti Angyalka
„Ők pontosan tudták a szerződés feltételeit, amikor pályáztak. Ha elvették a lehetőséget egy másik cég elől, amely dolgozott volna, akkor most elvárjuk, hogy végezzék el a munkát” – szögezte le Bíró Barna Botond. Hangsúlyozta,
„Hiába jönnek azzal is, hogy most tél van, mert nem igaz, hogy nem lehet dolgozni. Aszfaltozni és betonozni nem lehet, de van más munka is, például a sáncok kialakítása” – fakadt ki az elöljáró.
A megyei önkormányzat elnöke szerint intézményük nagy pénzügyi nyomás alatt van, egyebek mellett e beruházás kivitelezése miatt is. Más lehetőség híján egy újabb hitel felvételén gondolkoznak, amely jövőre biztosítaná a munka folytatását.
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Csak a gödrök gyűlnek Kányád és Homoródszentpál között
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
A legtöbb helyszínen már leterítette az alapréteg aszfaltot a Far Foundation
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Pánkóval várták az aszfaltozókat Székelypetek határában
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Mérföldkőhöz érkezett a felújítás Székelypeteken
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Magyari Tekla Házam könnye című kötetét mutatják be november 5-én, csütörtökön 18 órától Székelyudvarhelyen.
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Első alkalommal érkezik Székelyudvarhelyre a kolozsvári Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál utazó rendezvénye, a TIFF Unlimited filmkaraván. Október 30-án és 31-én, pénteken és szombaton négy játékfilmet vetítenek a Siculus Ifjúsági Házban.
Mindenszentek alkalmából módosítitt menetrend szerint közlekednek az autóbuszok Székelyudvarhelyen. November 1-jén, vasárnap dél és este kilenc óra között két járattal is el lehet jutni a temetőkhöz.
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Újabb útlezárásra kell számítani keddtől a városi kórháznál lévő kőrforgalomnál – közölte Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.
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