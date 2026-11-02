Kigyúlt egy ház és a szomszédos épület tetejére is átterjedtek a lángok

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Fotó: László Ildikó
Lakóház gyulladt ki hétfőn este Vidrátszegen, és bár a lángok terjedését sikerült megfékezni, sajnos egy másik épületben is károk keletkeztek – közli a Maros megyei tűzoltóság.
Ötven négyzetméteren pusztítottak a lángok egy vidrátszegi lakóháznál, a tűz ugyanakkor egy három négyzetméteres részen kárt okozott a szomszédos ház tetőzetében is – olvasható a tűzoltósági tájékoztatásban.
A Maros megyei tűzoltóság három bevetési járművel és egy elsősegélynyújtó egységgel sietett a helyszínre. Sikerült megfékezniük a tűz terjedését, az oltás azonban késő estébe nyúlóan zajlott. A tűzeset során senki nem sérült meg.
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