Kigyúlt egy ház és a szomszédos épület tetejére is átterjedtek a lángok

Lakóház gyulladt ki hétfőn este Vidrátszegen, és bár a lángok terjedését sikerült megfékezni, sajnos egy másik épületben is károk keletkeztek – közli a Maros megyei tűzoltóság.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Ötven négyzetméteren pusztítottak a lángok egy vidrátszegi lakóháznál, a tűz ugyanakkor egy három négyzetméteres részen kárt okozott a szomszédos ház tetőzetében is – olvasható a tűzoltósági tájékoztatásban.

A Maros megyei tűzoltóság három bevetési járművel és egy elsősegélynyújtó egységgel sietett a helyszínre. Sikerült megfékezniük a tűz terjedését, az oltás azonban késő estébe nyúlóan zajlott. A tűzeset során senki nem sérült meg.