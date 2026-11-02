November 2-től ismét ingyenes tízórait kapnak a Maros megyei óvodások és iskolások azokban a tanintézményekben, amelyekben a termékek biztosítása a Maros Megyei Tanács feladata.

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A Maros Megyei Tanács idén ősszel új keretszerződéseket kötött a pékáruk, a tejtermékek és a gyümölcs biztosítására a 2026–2027-es tanévben. A szerződések alapján jelenleg a Granpan Dor, a Fagul Impex Kft. és az Agrosemcu Kft. alkotta társulás szállítja a pékárut, a FrieslandCampina România Rt. biztosítja a tejtermékeket, a gyümölcsöt pedig a Fagul Impex Kft. szállítja.

A gyerekek hetente három alkalommal tejet és kiflit, két alkalommal pedig szánát, kekszet és almát kapnak.

Maros megyében 14 önkormányzat vállalta, hogy saját hatáskörben, helyi szerződések megkötésével biztosítja a termékeket. Ezek Nyárádszereda, Balavásár, Kibéd, Nyárádkarácson, Nyárádremete, Nyárádgálfalva, Makfalva, Gernyeszeg, Libánfalva, Alsóidecs, Mezőpanit, Backamadaras, Sóvárad és Marosszentgyörgy. A többi településen a Maros Megyei Tanács gondoskodik a tejtermékek, a pékáru és a gyümölcs eljuttatásáról az óvodásokhoz és az iskolásokhoz.

A 2026–2027-es tanévre vonatkozó alvállalkozói szerződések összértéke közel 14,6 millió lej: ebből 4,9 millió lej jut a pékárura, 7,7 millió lej a tejtermékekre, 2 millió lej pedig a gyümölcsre. A két évre vonatkozó teljes keretszerződés értéke 36 millió lej.

Maros Megyei Tanács Sajtóirodája

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