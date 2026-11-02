Fotó: Maros Megyei Tanács
November 2-től ismét ingyenes tízórait kapnak a Maros megyei óvodások és iskolások azokban a tanintézményekben, amelyekben a termékek biztosítása a Maros Megyei Tanács feladata.
A Maros Megyei Tanács idén ősszel új keretszerződéseket kötött a pékáruk, a tejtermékek és a gyümölcs biztosítására a 2026–2027-es tanévben. A szerződések alapján jelenleg a Granpan Dor, a Fagul Impex Kft. és az Agrosemcu Kft. alkotta társulás szállítja a pékárut, a FrieslandCampina România Rt. biztosítja a tejtermékeket, a gyümölcsöt pedig a Fagul Impex Kft. szállítja.
A program keretében Maros megyében összesen 48 271 gyermek részesül ingyenes tízóraiban. Közülük 6931 óvodás, 23 574 elemi tagozatos és 17 766 általános iskolás diák.
Maros megyében 14 önkormányzat vállalta, hogy saját hatáskörben, helyi szerződések megkötésével biztosítja a termékeket. Ezek Nyárádszereda, Balavásár, Kibéd, Nyárádkarácson, Nyárádremete, Nyárádgálfalva, Makfalva, Gernyeszeg, Libánfalva, Alsóidecs, Mezőpanit, Backamadaras, Sóvárad és Marosszentgyörgy. A többi településen a Maros Megyei Tanács gondoskodik a tejtermékek, a pékáru és a gyümölcs eljuttatásáról az óvodásokhoz és az iskolásokhoz.
A 2026–2027-es tanévre vonatkozó alvállalkozói szerződések összértéke közel 14,6 millió lej: ebből 4,9 millió lej jut a pékárura, 7,7 millió lej a tejtermékekre, 2 millió lej pedig a gyümölcsre. A két évre vonatkozó teljes keretszerződés értéke 36 millió lej.
Maros Megyei Tanács Sajtóirodája
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