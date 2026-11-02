Több mint húszezer nyeremény a november 1-jei lottósorsolás után, de csak egyet emelnek ki

Több mint 21 500 nyereményt összesített a Román Lottótársaság a november 1-jei, vasárnapi sorshúzás után, összesen több mint 1,88 millió lej értékben.

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Összesítette a vasárnapi sorshúzás eredményeit a Román Lottótársaság, a honlapjukon megjelent közlemény szerint több mint 21 500 nyereményt jegyeztek, összesen több mint 1,88 millió lej értékben.

A nyertes szelvényt egy mobilalkalmazáson keresztül játszották meg.

Legközelebb november 5-én, csütörtökön tartanak újabb sorshúzást, amikor a Loto 6/49 játékban az első kategóriában több mint 2,86 millió lej (536 600 euró) lesz a felhalmozott nyeremény. A Noroc játékban a halmozott nyereményalap meghaladja az 1,79 millió lejt (336 300 eurót).

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A Joker játék első kategóriájában több mint 1,12 millió lej (211 500 euró), a második kategóriában pedig több mint 434 400 lej (81 300 euró) a tét. A Noroc Plus játék első kategóriájában több mint 22 200 lej a felhalmozott nyeremény.

A Loto 5/40 játékban az első kategóriában több mint 271 ezer lej (50 700 euró), a második kategóriában pedig több mint 47 900 lej a nyereményalap. A Super Noroc játék első kategóriájában több mint 521 700 lej (97 600 euró) a felhalmozott nyeremény – tájékoztatnak a Román Lottótársaság hétfői közleményében.