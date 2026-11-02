Több mint húszezer nyeremény a november 1-jei lottósorsolás után, de csak egyet emelnek ki

Fotó: Facebook/Loteria Romana
Több mint 21 500 nyereményt összesített a Román Lottótársaság a november 1-jei, vasárnapi sorshúzás után, összesen több mint 1,88 millió lej értékben.
2026. november 02., 16:162026. november 02., 16:16
2026. november 02., 16:322026. november 02., 16:32
Összesítette a vasárnapi sorshúzás eredményeit a Román Lottótársaság, a honlapjukon megjelent közlemény szerint több mint 21 500 nyereményt jegyeztek, összesen több mint 1,88 millió lej értékben.
A nyertes szelvényt egy mobilalkalmazáson keresztül játszották meg.
Legközelebb november 5-én, csütörtökön tartanak újabb sorshúzást, amikor a Loto 6/49 játékban az első kategóriában több mint 2,86 millió lej (536 600 euró) lesz a felhalmozott nyeremény. A Noroc játékban a halmozott nyereményalap meghaladja az 1,79 millió lejt (336 300 eurót).
A Joker játék első kategóriájában több mint 1,12 millió lej (211 500 euró), a második kategóriában pedig több mint 434 400 lej (81 300 euró) a tét. A Noroc Plus játék első kategóriájában több mint 22 200 lej a felhalmozott nyeremény.
A Loto 5/40 játékban az első kategóriában több mint 271 ezer lej (50 700 euró), a második kategóriában pedig több mint 47 900 lej a nyereményalap. A Super Noroc játék első kategóriájában több mint 521 700 lej (97 600 euró) a felhalmozott nyeremény – tájékoztatnak a Román Lottótársaság hétfői közleményében.
Jelentkezett a Román Lottótársaság központi székhelyén hétfőn az a nyertes, aki az október 22-i Loto 6/49 sorsoláson elvitte az első kategóriás, 17 760 754,40 lejes (több mint 3,32 millió eurós) főnyereményt.
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