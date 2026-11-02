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A felhők eltűnnek, a fagyok megjelennek – megvan a váltás ideje a kéthetes előrejelzésben

Hideg hajnalok várhatók november 6–9. között • Fotó: László Ildikó

Hideg hajnalok várhatók november 6–9. között

Fotó: László Ildikó

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Főleg az éjszakai lehűléseket illetően lesz változás az előttünk álló két hétben az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.

Székelyhon

2026. november 02., 15:412026. november 02., 15:41

2026. november 02., 15:462026. november 02., 15:46

Nem várhatók jelentős változások a nappali hőmérsékletek alakulásában a november 2. és 15. közötti időszakban az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn közzétett kéthetes előrejelzése szerint.

November első napjaiban a nappali maximumok átlaga Erdélyben 10–12 Celsius-fok lesz, majd november 5–7. között ez kissé lecsökken, 8–9 Celsius-fokra. Ezt követően ismét 10 fok körüli értékek lesznek jellemzők.

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Ami az éjszakai lehűléseket illeti, az első napokban a többnyire felhős égbolt miatt a minimumok átlaga 4–5 fok körül alakul, tehát ekkor viszonylag még enyhék lesznek a hajnalok. Aztán

november 6–9. között kell majd hideg éjszakákra számítani, általában mínusz 3 és mínusz 1 fok közötti értékekkel.

A jelzett időszak második hetén az éjszakai hőmérsékletek jellemzően 0–2 fok között alakulnak.

Az időszak elején, november 2–3-án gyenge eső várható, kiterjedtebb területeken, majd november 10-e után ismét növekedhet a csapadék kialakulásának valószínűsége Erdély-szerte.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Időjárás
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