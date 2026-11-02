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Magyarázkodni kényszerül Grindeanu a hétvégi luxuskeresztelő miatt, ahol egy olasz világsztár is fellépett

Sorin Grindeanu. Archív • Fotó: Haáz Vince

Sorin Grindeanu. Archív

Fotó: Haáz Vince

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Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök hétfőn sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az alakulat több vezetőjének részvételével Temesváron megrendezett hétvégi keresztelő visszatetszést keltett „az elmúlt év megszorító intézkedései által súlyosan érintett” emberek körében.

Székelyhon

2026. november 02., 13:372026. november 02., 13:37

2026. november 02., 14:062026. november 02., 14:06

A Szociáldemokrata Párt (PSD) bukaresti székházában nyilatkozó politikus elmondta, hogy megérti a rendezvényről készült felvételeket bírálókat, akik szerint

a látottak nem megfelelő üzenetet közvetítenek az ország jelenlegi nehézségei közepette.

„A jelenlegi nehéz társadalmi helyzetben mindannyiunknak, akik közfeladatot látunk el, sokkal jobban oda kell figyelnünk arra, hogyan viszonyulunk az emberekhez, és milyen üzenetet közvetítünk, akár magánrendezvényeken is” – idézi az Agerpres hírügynökség Sorin Grindeanut.

A szociáldemokrata pártelnök azt is hangsúlyozta, hogy nem kíván magyarázkodni, sem elbagatellizálni a történteket. Szerinte a politikusoknak tetteikkel kell bizonyítaniuk, hogy megértették az emberek üzenetét.

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Hozzátette, hogy a kormányzás felelősségét viselőknek a lakosság legfontosabb elvárásaira kell összpontosítaniuk: a jövedelmek növelésére, a munkahelyteremtésre és a gazdaság élénkítésére. „A romániaiaknak ezt nemcsak a nyilatkozatainkban, hanem mindenekelőtt a tetteinkben kell látniuk” – jelentette ki.

A hétvégén a PSD több vezető politikusa is részt vett Alfred Simonis Temes megyei tanácselnök harmadik fiának keresztelőjén.

A gyermek keresztapja Sorin Grindeanu lett.

A több száz vendég részvételével tartott ünnepségen a világhírű olasz énekes, Al Bano is fellépett.

Belföld Politika
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