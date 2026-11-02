Sorin Grindeanu. Archív
Fotó: Haáz Vince
Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök hétfőn sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az alakulat több vezetőjének részvételével Temesváron megrendezett hétvégi keresztelő visszatetszést keltett „az elmúlt év megszorító intézkedései által súlyosan érintett” emberek körében.
2026. november 02., 13:372026. november 02., 13:37
2026. november 02., 14:062026. november 02., 14:06
A Szociáldemokrata Párt (PSD) bukaresti székházában nyilatkozó politikus elmondta, hogy megérti a rendezvényről készült felvételeket bírálókat, akik szerint
„A jelenlegi nehéz társadalmi helyzetben mindannyiunknak, akik közfeladatot látunk el, sokkal jobban oda kell figyelnünk arra, hogyan viszonyulunk az emberekhez, és milyen üzenetet közvetítünk, akár magánrendezvényeken is” – idézi az Agerpres hírügynökség Sorin Grindeanut.
A szociáldemokrata pártelnök azt is hangsúlyozta, hogy nem kíván magyarázkodni, sem elbagatellizálni a történteket. Szerinte a politikusoknak tetteikkel kell bizonyítaniuk, hogy megértették az emberek üzenetét.
Hozzátette, hogy a kormányzás felelősségét viselőknek a lakosság legfontosabb elvárásaira kell összpontosítaniuk: a jövedelmek növelésére, a munkahelyteremtésre és a gazdaság élénkítésére. „A romániaiaknak ezt nemcsak a nyilatkozatainkban, hanem mindenekelőtt a tetteinkben kell látniuk” – jelentette ki.
A hétvégén a PSD több vezető politikusa is részt vett Alfred Simonis Temes megyei tanácselnök harmadik fiának keresztelőjén.
A több száz vendég részvételével tartott ünnepségen a világhírű olasz énekes, Al Bano is fellépett.
Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök hétfőn bejelentette, hogy jövő héten ismertetik a helyi közigazgatási reformról szóló tervezet első változatát.
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