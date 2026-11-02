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Két fő szempont alapján szerveznék át a helyi közigazgatást

• Fotó: Székelyhon

Fotó: Székelyhon

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Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök hétfőn bejelentette, hogy jövő héten ismertetik a helyi közigazgatási reformról szóló tervezet első változatát.

Székelyhon

2026. november 02., 14:262026. november 02., 14:26

A párt vezetőtestületének ülése után Grindeanu elmondta, hogy a tervezetet kidolgozó munkacsoport ezen a héten további egyeztetéseket folytat a témában, majd a jövő heti vezetőségi ülés után bemutatják az elképzeléseket – írja az Agerpres.

A közigazgatási átszervezés szempontjai közül kettőt emelt ki Grindeanu:

  • az egy főre jutó jövedelmet

  • és a közigazgatási egységek területét.

Meggyőződése szerint az érintettek megértik és elfogadják a változtatásokat, mivel azokat kellően megalapozott érvek támasztják alá.

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A PSD elnöke beszámolt arról is, hogy két héten belül összesítik az állami intézmények, ügynökségek és vállalatok összevonására vonatkozó javaslatokat. Azt mondta, tapasztalatai szerint például

a közlekedési minisztérium alárendeltségében működő intézmények közül több is gond nélkül összevonható.

Hangsúlyozta, hogy az átszervezés jelentős megtakarításokat eredményezhet, amelyeket a jövő évi gazdasági és szociális intézkedések finanszírozására lehet fordítani.

Grindeanu közölte, hogy az állami vállalatok igazgatótanácsi tagjainak javadalmazására is egységes szabályokat kell kidolgozni. Javaslata szerint a tiszteletdíjuk nem haladhatná meg az országos átlagbért, a tőzsdén jegyzett vállalatok kivételével, amelyekre más szabályok vonatkoznak.

Belföld
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