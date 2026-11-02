Két fő szempont alapján szerveznék át a helyi közigazgatást

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Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök hétfőn bejelentette, hogy jövő héten ismertetik a helyi közigazgatási reformról szóló tervezet első változatát.
A párt vezetőtestületének ülése után Grindeanu elmondta, hogy a tervezetet kidolgozó munkacsoport ezen a héten további egyeztetéseket folytat a témában, majd a jövő heti vezetőségi ülés után bemutatják az elképzeléseket – írja az Agerpres.
A közigazgatási átszervezés szempontjai közül kettőt emelt ki Grindeanu:
az egy főre jutó jövedelmet
és a közigazgatási egységek területét.
Meggyőződése szerint az érintettek megértik és elfogadják a változtatásokat, mivel azokat kellően megalapozott érvek támasztják alá.
A PSD elnöke beszámolt arról is, hogy két héten belül összesítik az állami intézmények, ügynökségek és vállalatok összevonására vonatkozó javaslatokat. Azt mondta, tapasztalatai szerint például
Hangsúlyozta, hogy az átszervezés jelentős megtakarításokat eredményezhet, amelyeket a jövő évi gazdasági és szociális intézkedések finanszírozására lehet fordítani.
Grindeanu közölte, hogy az állami vállalatok igazgatótanácsi tagjainak javadalmazására is egységes szabályokat kell kidolgozni. Javaslata szerint a tiszteletdíjuk nem haladhatná meg az országos átlagbért, a tőzsdén jegyzett vállalatok kivételével, amelyekre más szabályok vonatkoznak.
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