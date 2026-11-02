Két fő szempont alapján szerveznék át a helyi közigazgatást

Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök hétfőn bejelentette, hogy jövő héten ismertetik a helyi közigazgatási reformról szóló tervezet első változatát.

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A párt vezetőtestületének ülése után Grindeanu elmondta, hogy a tervezetet kidolgozó munkacsoport ezen a héten további egyeztetéseket folytat a témában, majd a jövő heti vezetőségi ülés után bemutatják az elképzeléseket – írja az Agerpres.

A közigazgatási átszervezés szempontjai közül kettőt emelt ki Grindeanu:

az egy főre jutó jövedelmet

és a közigazgatási egységek területét.

Meggyőződése szerint az érintettek megértik és elfogadják a változtatásokat, mivel azokat kellően megalapozott érvek támasztják alá.

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A PSD elnöke beszámolt arról is, hogy két héten belül összesítik az állami intézmények, ügynökségek és vállalatok összevonására vonatkozó javaslatokat. Azt mondta, tapasztalatai szerint például