Szél, eső és havazás: rossz időre figyelmeztetnek a meteorológusok

Narancssárga és sárga jelzésű riasztásokat adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) a következő napokban várható jelentős esőzések és erős szél miatt. A hegyekben havazásra kell számítani.

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Kedd reggelig Călărași, Ialomița, Tulcea, Brăila, Buzău, Vrancea, Galac, Prahova, Dâmbovița és Ilfov megyében, valamint Bukarestben sárga jelzésű riasztás lesz érvényben a várható nagy mennyiségű eső miatt. Ezeken a területeken 25–35, helyenként több mint 40 liter eső eshet négyzetméterenként.

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Konstanca megyében narancssárga jelzésű riasztás lesz érvényben szerda 10 óráig, itt négyzetméterenként 40-60, helyenként 80–90 liter csapadékra számítanak.

Munténia és Dobrudzsa nagy részén szerda reggelig sárga jelzésű szélriasztás is érvényben van, óránként 50–70 kilométeres széllökések várhatók.