Szél, eső és havazás: rossz időre figyelmeztetnek a meteorológusok

Fotó: Borbély Fanni
Narancssárga és sárga jelzésű riasztásokat adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) a következő napokban várható jelentős esőzések és erős szél miatt. A hegyekben havazásra kell számítani.
Kedd reggelig Călărași, Ialomița, Tulcea, Brăila, Buzău, Vrancea, Galac, Prahova, Dâmbovița és Ilfov megyében, valamint Bukarestben sárga jelzésű riasztás lesz érvényben a várható nagy mennyiségű eső miatt. Ezeken a területeken 25–35, helyenként több mint 40 liter eső eshet négyzetméterenként.
Konstanca megyében narancssárga jelzésű riasztás lesz érvényben szerda 10 óráig, itt négyzetméterenként 40-60, helyenként 80–90 liter csapadékra számítanak.
Munténia és Dobrudzsa nagy részén szerda reggelig sárga jelzésű szélriasztás is érvényben van, óránként 50–70 kilométeres széllökések várhatók.
Az ANM rossz időre figyelmeztető előrejelzést is kiadott, amely szerda estig lesz érvényben Olténiában, Munténiában, Dobrudzsában és Moldova déli részén, ahol jelentős mennyiségű, 20–50 liter csapadék várható négyzetméterenként.
A hegyekben, 1700 méter fölött havazni fog, 5–15 centiméter friss hó hullhat. Az ország déli és délkeleti, szerdán pedig a keleti részén is megélénkül a szél, óránként 40–50 kilométeres széllökések várhatók. A hegygerinceken a szél sebessége elérheti a 60–80 kilométert óránként, hófúvásokat okozva – ismerteti az előrejelzést az Agerpres.
Szolgálati fegyverével, saját autójában lőtte fejbe magát egy 25 éves rendőr Dolj megyében. A fiatalembert súlyos állapotban szállították kórházba.
Egy ember életét vesztette, egy másik pedig megsérült hétfőn reggel Brassó megyében, miután egy személygépjármű és egy tartálykocsi összeütközött egy mellékút és az 1-es országút kereszteződésénél.
Országszerte 202 házkutatást tartanak hétfőn a rendőrök és az ügyészek a Jupiter művelet keretében különböző bűncselekmények felderítése és az elkövetők felelősségre vonása érdekében – közölte a Román Rendőrség.
Karbantartási munkálatok miatt november 3-án, 4-én és 5-én több Hargita megyei településen is szünetel az áramszolgáltatás.
Közzétették vasárnap az országos képességfelmérő vizsga és az érettségi mintafeladatait – tájékoztatott az oktatási minisztérium.
Kilencen sérültek meg vasárnap este a Iași megyei Țigănași településen történt közúti balesetben, amelyben egy kisbusz felborult egy kanyarban. Az egyik sérült – egy 27 éves nő – eszméletlen állapotban volt, őt a helyszínen intubálták.
Véget ért az őszi vakáció, a tanév rendjének megfelelően hétfőtől újrakezdődik a tanítás.
A Kányád községhez tartozó Abránfalván szombaton, a Csíkpálfalva község részét képező Csíkdelnében pedig vasárnap este láttak medvét a házak között – közölte a Hargita megyei katasztrófavédelem.
Mindenszentek, november 1-je és halottak napja, november 2-a egymást kiegészítő ünnepek. Ilyenkor szoktunk megemlékezni elhunyt szeretteinkről, gyertyát gyújtva és virággal díszítve a sírokat.
Árokba borult egy több személyt szállító kisbusz egy kanyarban vasárnap este a Iași megyei Țigănași településen. Az első információk szerint húsz ember érintett a balesetben, közülük ketten eszméletlen állapotban vannak.
szóljon hozzá!