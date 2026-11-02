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Szél, eső és havazás: rossz időre figyelmeztetnek a meteorológusok

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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Narancssárga és sárga jelzésű riasztásokat adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) a következő napokban várható jelentős esőzések és erős szél miatt. A hegyekben havazásra kell számítani.

Székelyhon

2026. november 02., 11:542026. november 02., 11:54

Kedd reggelig Călărași, Ialomița, Tulcea, Brăila, Buzău, Vrancea, Galac, Prahova, Dâmbovița és Ilfov megyében, valamint Bukarestben sárga jelzésű riasztás lesz érvényben a várható nagy mennyiségű eső miatt. Ezeken a területeken 25–35, helyenként több mint 40 liter eső eshet négyzetméterenként.

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Konstanca megyében narancssárga jelzésű riasztás lesz érvényben szerda 10 óráig, itt négyzetméterenként 40-60, helyenként 80–90 liter csapadékra számítanak.

Munténia és Dobrudzsa nagy részén szerda reggelig sárga jelzésű szélriasztás is érvényben van, óránként 50–70 kilométeres széllökések várhatók.

A Kárpát-kanyarban és a Déli-Kárpátok keleti részén, 1700 méter fölött havazni fog, 10–20 centiméteres hóréteg rakódhat le.

Az ANM rossz időre figyelmeztető előrejelzést is kiadott, amely szerda estig lesz érvényben Olténiában, Munténiában, Dobrudzsában és Moldova déli részén, ahol jelentős mennyiségű, 20–50 liter csapadék várható négyzetméterenként.

A hegyekben, 1700 méter fölött havazni fog, 5–15 centiméter friss hó hullhat. Az ország déli és délkeleti, szerdán pedig a keleti részén is megélénkül a szél, óránként 40–50 kilométeres széllökések várhatók. A hegygerinceken a szél sebessége elérheti a 60–80 kilométert óránként, hófúvásokat okozva – ismerteti az előrejelzést az Agerpres.

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