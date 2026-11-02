Közzétették a képességvizsga és az érettségi mintatételeit

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Közzétették vasárnap az országos képességfelmérő vizsga és az érettségi mintafeladatait – tájékoztatott az oktatási minisztérium.
A 2026–2027-es tanév végén esedékes országos vizsgák mintatételeit az Országos Tanterv- és Értékelési Központ (CNCE) tette közzé. Ezek a subiecte.edu.ro honlapon érhetők el, külön a képességvizsgára és külön az érettségire készülők számára.
A nyolcadikosok 2027. június 22-én vizsgáznak román nyelv és irodalomból,
június 24-én matematikából,
június 25-én pedig anyanyelvből mérik fel a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok tudását.
Aznap, illetve július 1-jén és 2-án meg lehet tekinteni a dolgozatokat és óvásokat lehet benyújtani. A végleges eredményeket július 7-én közlik.
A nyári érettségi írásbeli vizsgáit június 14–18. között szervezik meg, a következő menetrend szerint:
június 14. – román nyelv és irodalom;
június 15. – a szaknak megfelelő kötelező tantárgy;
június 17. – a szaknak megfelelő választott tantárgy;
június 18. – anyanyelv és irodalom a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok számára.
A román nyelvi szóbeli kommunikációs készségeket április 12–14. között, az anyanyelvi szóbeli kommunikációs készségeket április 14–16. között mérik fel. Utóbbi vizsgán a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok vesznek részt. Az idegen nyelvi kommunikációs készségek felmérésére április 19–21. között, a digitális kompetenciák értékelésére pedig április 21–23. között kerül sor.
Ugyanezen a napon 14 és 18 óra között meg lehet tekinteni a dolgozatokat, és óvásokat lehet benyújtani. A dolgozatok megtekintésére és az óvások benyújtására június 24-én és 25-én is lehetőség lesz. Az óvások elbírálása utáni végleges eredményeket július 1-jén teszik közzé.
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