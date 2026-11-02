Közzétették a képességvizsga és az érettségi mintatételeit

Közzétették vasárnap az országos képességfelmérő vizsga és az érettségi mintafeladatait – tájékoztatott az oktatási minisztérium.

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június 25-én pedig anyanyelvből mérik fel a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok tudását.

A 2026–2027-es tanév végén esedékes országos vizsgák mintatételeit az Országos Tanterv- és Értékelési Központ (CNCE) tette közzé. Ezek a subiecte.edu.ro honlapon érhetők el, külön a képességvizsgára és külön az érettségire készülők számára.

Aznap, illetve július 1-jén és 2-án meg lehet tekinteni a dolgozatokat és óvásokat lehet benyújtani. A végleges eredményeket július 7-én közlik.

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A nyári érettségi írásbeli vizsgáit június 14–18. között szervezik meg, a következő menetrend szerint:

június 14. – román nyelv és irodalom;

június 15. – a szaknak megfelelő kötelező tantárgy;

június 17. – a szaknak megfelelő választott tantárgy;

június 18. – anyanyelv és irodalom a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok számára.

A román nyelvi szóbeli kommunikációs készségeket április 12–14. között, az anyanyelvi szóbeli kommunikációs készségeket április 14–16. között mérik fel. Utóbbi vizsgán a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok vesznek részt. Az idegen nyelvi kommunikációs készségek felmérésére április 19–21. között, a digitális kompetenciák értékelésére pedig április 21–23. között kerül sor.