Kidőlt egy sírkő az egyik temetőben a világítás napján, megsérült egy kisgyermek

Egy hároméves gyermek sérült meg vasárnap Temesváron, miután egy temetőben rádőlt egy síremlék. A kiskorút kórházba szállították.

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Egy férfi értesítette a hatóságokat a 112-n, hogy a temetőben egy síremlék ledőlt és megsebesítette hároméves fiát. A helyszínre érkező rendőrök megerősítették a bejelentés valódiságát. A gyermeket orvosi ellátásra kórházba szállították – írja a román Agerpres hírügynökség a Temes megyei rendőrség közlésére hivatkozva.

Az ügyben gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt büntetőeljárás indult, a rendőrök folytatják a vizsgálatokat, hogy pontosan megállapítsák a baleset körülményeit.