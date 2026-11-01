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Kidőlt egy sírkő az egyik temetőben a világítás napján, megsérült egy kisgyermek

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Egy hároméves gyermek sérült meg vasárnap Temesváron, miután egy temetőben rádőlt egy síremlék. A kiskorút kórházba szállították.

Székelyhon

2026. november 01., 19:232026. november 01., 19:23

2026. november 01., 19:252026. november 01., 19:25

Egy férfi értesítette a hatóságokat a 112-n, hogy a temetőben egy síremlék ledőlt és megsebesítette hároméves fiát. A helyszínre érkező rendőrök megerősítették a bejelentés valódiságát. A gyermeket orvosi ellátásra kórházba szállították – írja a román Agerpres hírügynökség a Temes megyei rendőrség közlésére hivatkozva.

Az ügyben gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt büntetőeljárás indult, a rendőrök folytatják a vizsgálatokat, hogy pontosan megállapítsák a baleset körülményeit.

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Belföld Baleset Rendőrség
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