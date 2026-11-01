Nem bírták a cserjék, szívósabb fákat ültettek a felújított utak mentén

Fotó: Gergely Imre
Mintegy 80 kiszáradt korallberkenyét cseréltek ki Gyergyószentmiklóson a Mobilitás 1 projekt keretében felújított utak mentén. A növények nem bírták a helyi időjárás viszontagságait.
A Mobilitás 1 városfejlesztési projekt keretében az érintett utak, járdák mentén növényzetet is telepítettek. Amint az elmúlt két év megmutatta, az
Most megtörtént a pótlásuk: olyan fafajokat és cserjéket választottak, amelyek jobban megfelelhetnek a gyergyói éghajlatnak.
A pótlás garanciális munkálatként történt, így
– mondta el Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere.
A növényeket elsősorban a vasútállomástól a Bucsin mentén haladó és a Virág negyedet átszelő felújított Testvériség út mentén cserélték ki, de a Márton Áron utcában és más városrészekben is pótolták az elpusztult példányokat.
Fotó: Gergely Imre
Az új növényeket földlabdával ültették el, a fák törzse köré pedig védőkeretet helyeztek, hogy ezzel is segítsék a megerősödésüket.
A korallberkenyékhez képest a hársak és a juharok előnye az is, hogy ezek a fák idővel nagyobb lombkoronát növesztenek, így
és a nyári melegben kellemesebbé tehetik a gyalogos közlekedést.
Fotó: Gergely Imre
A borbolyafélék és a gyöngyvesszők alacsonyabb növényként változatosságot és virágdíszt adnak majd a környezetnek.
Nagy Zoltán abban bízik, hogy a most elültetett, a helyi körülményekhez jobban illeszkedő növények hosszú távon szolgálják majd a várost.
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