Nem bírták a cserjék, szívósabb fákat ültettek a felújított utak mentén

Mintegy 80 kiszáradt korallberkenyét cseréltek ki Gyergyószentmiklóson a Mobilitás 1 projekt keretében felújított utak mentén. A növények nem bírták a helyi időjárás viszontagságait.

Gergely Imre 2026. november 01., 20:262026. november 01., 20:26

A Mobilitás 1 városfejlesztési projekt keretében az érintett utak, járdák mentén növényzetet is telepítettek. Amint az elmúlt két év megmutatta, az

elültetett korallberkenye nem viseli jól a gyergyói időjárást, ezek nagy része kipusztult.

Most megtörtént a pótlásuk: olyan fafajokat és cserjéket választottak, amelyek jobban megfelelhetnek a gyergyói éghajlatnak. Hirdetés A pótlás garanciális munkálatként történt, így

a csere költsége a kivitelezőre hárult

– mondta el Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere. A növényeket elsősorban a vasútállomástól a Bucsin mentén haladó és a Virág negyedet átszelő felújított Testvériség út mentén cserélték ki, de a Márton Áron utcában és más városrészekben is pótolták az elpusztult példányokat.

Fotó: Gergely Imre

A korallberkenyék helyére hárs, juhar, borbolyafélék és gyöngyvessző került.

Az új növényeket földlabdával ültették el, a fák törzse köré pedig védőkeretet helyeztek, hogy ezzel is segítsék a megerősödésüket. A korallberkenyékhez képest a hársak és a juharok előnye az is, hogy ezek a fák idővel nagyobb lombkoronát növesztenek, így

nemcsak zöldebbé teszik az utcákat, hanem árnyékot is adnak,

és a nyári melegben kellemesebbé tehetik a gyalogos közlekedést.

Fotó: Gergely Imre